Slotcall: Na zonneschijn komt regen

Nadat de Nederlandse hoofdindex gisteren straalde, ziet de AEX (-0,4%) er vandaag een stuk minder beeldig uit. In de AEX is Shell (+1,3%) de grootste stijger. Verder is er veel beweging bij Accel (+4,6%), dat in een overnamestrijd is verwikkeld. Het zijn de usual suspects die het hardst dalen: Adyen (-3%), Prosus (-2%) en Just Eat Takeaway (-1,8%).

De koers van Just Eat Takeaway veerde gisteren nog tot wel 14% op na het bericht in The Sunday Times dat Grubhub-oprichter Matt Maloney samen met private equity-bedrijf General Atlantic een bod op Grubhub heeft overwogen. Uiteindelijk is het niet tot een deal gekomen, maar de fantasie werd er toch flink door geprikkeld.

Gezien het feit dat Just Eat vandaag een van de grootste dalers in de AEX is, lijkt het erop dat een (klein) deel van die fantasie er ook alweer uitgelopen is. De Britse gezaghebbende krant sloot echter niet uit dat Maloney nog eens een poging zou wagen. Maakt dat de maaltijdbezorger nu een aantrekkelijke belegging? U leest het in de analyse van Just Eat Takeaway.

De oranje maaltijdbezorger behoort dit jaar overigens tot de roodste fondsen van het Damrak. Year-to-date noteert Just Eat Takeaway bijna -56%. Aan de andere kant van het spectrum hebben we Fugro (-0,4%) dat dit jaar al ruim verdubbeld is in waarde. Met een YTD-koers van ruim 104% is het de grootste stijger van het gehele Damrak.

Overenthousiast

De impact en gevolgen van de forse stijging van de olie- en gasprijs is dan ook niet aan Fugro voorbij gegaan. "Het concern heeft in de afgelopen meimaand diverse kleinere orders in de wacht gesleept, waaronder een order om delen van de bodemgesteldheid van de Ierse kust in kaart te brengen. Het orderboek is inmiddels goed gevuld, met zo'n €1,2 miljard aan orders", schrijft senior analist Martin Crum.

Met de ban op Russische olie en gas moeten er alternatieven worden gevonden. Daar kan Fugro bij helpen. De bodemonderzoeker signaleerde bij de Q1 trading update al een opleving van de vraag vanuit de oil majors, vooral in de gashoek. Volgens Crum lopen beleggers met deze fors opgelopen koers echter vooruit op verder aantrekkende resultaten. Of dat slim is, leest u in zijn analyse van Fugro.

Macrocijfer

Op macrogebied zijn er vandaag geen extreem belangrijke cijfers verschenen. Wel bleken de Duitse fabrieksorders in april onverwacht te zijn gedaald. Economen rekenden - gecorrigeerd voor seizoensinvloeden - op een stijging van 0,5% op maandbasis. Het werd echter een daling van 2,7%.

Brede markt

De AEX (-0,4%) presteert beter dan de Franse CAC 40 (-0,8%) en de Duitse DAX (-0,7%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 25,2 punten.

Wall Street daalt een beetje: S&P 500 (-0,2%), Dow 30 (-0,2%) en de Nasdaq (-0,1%).

De euro blijft liggen en noteert 1,070 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,5%) en zilver (+0,3%) zijn in trek.

Olie: WTI (+0,9%) en Brent (+0,9%) stijgen.

Bitcoin (-5,4%) daalt flink.

Het Damrak:

13 juni houdt ING (+0,4%) zijn beleggersdag (niet te verwarren met de IEX Beleggersdag op 1 juli). Die dag zou de koers van de bank kunnen aanjagen, schrijven analisten van Bank of America. De analisten denken dat ING overtuigend gaat aantonen dat het rendement op eigen vermogen kan stijgen van de huidige 9% naar 12% in 2025, dankzij winstgroei maar ook omdat een fors deel van het eigen vermogen gaat terugvloeien naar de aandeelhouders, zodat de winst per aandeel stijgt. Dit wordt het eerste strategische plan van de nieuwe CEO, verwachten ze. Lees hier meer.

(+0,4%) zijn beleggersdag (niet te verwarren met de IEX Beleggersdag op 1 juli). Die dag zou de koers van de bank kunnen aanjagen, schrijven analisten van Bank of America. De analisten denken dat ING overtuigend gaat aantonen dat het rendement op eigen vermogen kan stijgen van de huidige 9% naar 12% in 2025, dankzij winstgroei maar ook omdat een fors deel van het eigen vermogen gaat terugvloeien naar de aandeelhouders, zodat de winst per aandeel stijgt. Dit wordt het eerste strategische plan van de nieuwe CEO, verwachten ze. Lees hier meer. Barclays heeft zijn koersdoel voor Aegon (-1,1%) opgekrikt van €4 naar €5,30. Wel houdt Barclays nog altijd vast aan een houdadvies.

(-1,1%) opgekrikt van €4 naar €5,30. Wel houdt Barclays nog altijd vast aan een houdadvies. Philips (-0,6%) heeft een nieuwe operationeel directeur aangesteld. Per 1 oktober neemt Willem Appelo het stokje over van Sophie Bechu.

(-0,6%) heeft een nieuwe operationeel directeur aangesteld. Per 1 oktober neemt Willem Appelo het stokje over van Sophie Bechu. Nu een klant van Van Lanschot in hoger beroep een zaak over rentederivaten won, ligt volgens Het Financieele Dagblad dit dossier ook weer bij ABN Amro (+0,1%) op tafel. Het gerechtshof meende dat Van Lanschot zich niet aan de zorgplicht heeft gehouden, doordat de private bank de klant niet goed zou hebben geadviseerd.

(+0,1%) op tafel. Het gerechtshof meende dat Van Lanschot zich niet aan de zorgplicht heeft gehouden, doordat de private bank de klant niet goed zou hebben geadviseerd. Renewi (+7,5%) is een van de weinige grote stijgers op het Damrak vandaag. "De koersstijging lijkt te danken aan het overnamebod op het Britse Biffa, een sectorgenoot van Renewi, door Energy Capital Partners van £1,7 miljard. Het bod ligt 37% hoger dan de slotkoers van maandag", aldus ABM Financial News.

Adviezen

Aegon: naar €5,30 van €4 en houden - Barclays

Air France-KLM: naar €1,90 van €4,15 en houden - UBS

AkzoNobel: naar €106 van €102 en houden - Sanford C. Bernstein & Co

ASML: naar €565 van €770 en houden - Sanford C. Bernstein & Co

Agenda woensdag 8 juni 2022

08:00 Duitsland industriële productie apr

11:00 EU BBP Q1