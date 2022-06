Wel of geen recessie of bear market? Het zijn uitstervende soorten

De beurskrach van 1929, de Grote Depressie en WOII vormen het breukvlak van boom & bust naar een minder volatiele, maar sneller stijgende beurs. Nooit eerder was er zo'n mooie tijd om te beleggen als deze eeuw.

Vroeger was alles beter?

Hier zijn alle Amerikaanse recessies en (logaritmisch) de Dow Jones Industrial Average sinds 1900. Hoeveel wel niet, denkt u nu. Ja, zelfs in de beroemde Roaring Twenties waren er drie (?!).

Van boom & bust naar stijgend en minder volatiel

Boom & bust, want zie die volatiliteit, meer standen leken economie en beurs vroeger niet te kennen en niet te hebben.



Google maar op Dow Jones 1789 (de Amerikaanse onafhankelijkheid) en u komt tal van plaatjes tegen van de teruggerekende Dow Jones. Zie ook hieronder. Merk op dat de beurskrach van 1929, de Grote Depressie en WOII het breukvlak vormen van boom & bust naar een minder volatiele, maar sneller stijgende beurs.

Gedurende ook de negentiende eeuw - met de ene Panic of na de andere - leek de beurs maar twee standen te kennen: hard omhoog, of hard omlaag. Helaas is er geen plaatje met alle recessies en depressies uit de negentiende eeuw, maar het is een flinke waslijst. Dat begrijpt u.



Decimatie

Panic of, wat is dat eigenlijk? Nou, hebt u even?! Dat zijn de namen van de dikke, vette crises uit de negentiende eeuw. Want daar zijn de naoorlogse recessies rimpelingen bij. De economie die van een klif valt, of zelfs een halvering van het BBP en decimatie van de beurs beurs in een paar maanden tijd was héél gewoon in die tijd.

Ja, misschien komt er een (winst)recessie. Of niet. Voor beleggers maakt het niet uit, want die horen er bij. Aandelen leveren nu eenmaal niet ieder jaar 20% op, ook niet die van u. Vroeg of laat moet u een keer inleveren. Voor handelaren maakt het al helemaal niet uit, die volgen trends en vinden verder niks.

Spotgoedkoop

Waar het om gaat, is dat er nooit eerder zo'n mooie tijd was om te beleggen als deze eeuw. De industrie heeft met haar ICT-revolutie de beurs en beleggen spotgoedkoop gemaakt en voor vrijwel iedereen toegankelijk.

Nog maar 25 jaar geleden was beleggen met minder dan ƒ100 per maand onhaalbaar door kosten.

... en hogere rendementen

In vroeger tijden was beleggen zelfs puur en alleen voor de 1%, het was peperduur. En kreeg u ook nog eens permanent boom & bust om uw oren, met per saldo minder rendement. Bruto leverden aandelen van grofweg 1600 tot 1970 7% bruto per jaar op, sindsdien is dat 10%. Met dus ook nog minder kosten.

What a time to be alive en to be invested! Troost misschien als u rood staat en daar de zenuwen van hebt. Het is wellicht een schrale troost als u kneiterrood staat.

Gelukkig weet u heel goed - toch? - dat u daar uzelf de schuld van moet geven en niet anderen of de markt, want u hebt waarschijnlijk te veel risico genomen.

En misschien zijn ook dollar-hegemonie, Pax Americana en continu ingrijpende monetaire en fiscale autoriteiten, waar wij op de beurs dagelijks op en over sakkeren, zo slecht nog niet geweest.