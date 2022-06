De 17 miljoen CEO’s van Just Eat Takeaway

In mijn studententijd – zo’n dertig jaar terug - was er eentje in ieder studentenhuis. Meestal een buitenbeentje, wat ouder, niet handig in de liefde en druk bezig te mislukken.

Studie hopeloos, vaste klant bij de psychiater en zowel persoonlijk leven, als kamer een enorme puinhoop. Schoonmaakroosters waren er om te boycotten. Want dat was pas vrijheid.

Het waren juist deze huisgenoten die wel wisten hoe het verder moest met de wereld, het land, de overheid, bedrijven en noem maar op. Alle wereldproblemen in een uurtje opgelost.

Ongevraagd advies

Zó’n vage student was ik zelf niet – netjes mijn diploma gehaald, zij het in zes jaar – maar het is me altijd bijgebleven.

Een paar maanden terug zat ik in BNR-rubriek Ongevraagd Advies. Of ik even wilde vertellen wat Jitse Groen met GrubHub moest doen. Ik adviseerde (kuch) dat Just Eat Takeaway beter GrunHub kon ditchen.

Als ik dit stukje tik, is er het bericht dat GrubHub mogelijk geen $6, maar slechts rond $1,5 miljard waard is. Oh ironie, had Jitse maar geluisterd, want een paar maanden geleden had hij misschien nog een miljardje meer gebeurd.

Emotionele toestanden

Geen grap, afwaardering gaat snel in deze sector. Samen met mij zijn er nog 16.999.999 Nederlanders die Groen van gratis advies voorzien.

Wat hebt u toch met het fenomeen 'bezorgen' op de beurs? Eerst PostNL en nu Just Eat Takeaway; er is geen sector op de beurs die u zo bezighoudt en waar de emoties zo hoog oplopen.

Zoveel fantasie zit er nou toch ook weer niet in? Zeker geen hoge marges. Als ik iets roep over Just Eat Takeaway krijg ik altijd veel reacties hoe verschrikkelijk bedrijf en de CEO zijn (hij wordt er altijd in ge-cc’t).

Plaatsvervangende schaamte

Waarom belegt u er dan in? Dat commentaar gaat te vaak te grof en met te veel gevloek en te veel gescheld. Ik schaam me er soms zelfs voor…

Is dit nou de beurs? Want een mislukte belegging is altijd uw eigen schuld, ook als het niet uw eigen schuld is. Als de brede markt daalt, technologie nog harder afkomt en niet-winstgevende groei-aandelen de shredder in gaan, hoe moet Just Eat Takeaway daar tegenin stijgen?

En daar moet u vooral Groen persoonlijk voor verantwoordelijk houden… U heeft zélf Just Eat Takeaway gekocht.

Foutje bedankt

Discussie over het aandeel is prima, maar hier heeft niemand wat aan. Temeer daar het vrijwel altijd anonieme beleggers zijn. Als u het zoveel beter weet dan Just Eat Takeaway, begin dan zelf een bezorgdienst.

Ja, de overname van GrubHub was misschien een fout. Dit hoort echter bij ondernemen en ook bij beleggen. Op naar de volgende kans, is het dan.

Iets wat Groen zeker denkt. Ja, hij is misschien bot tegen aandeelhouders. Misschien is hij dat ook wel geworden door de dagelijkse stroom commentaar. Ik vraag me wel eens af hoeveel bedrijven er niet beursgenoteerd zijn omdat ze gewoon geen zin hebben in zulke hetzes.

Denk daar eens over na als u weer op het punt staat een bedrijf, CEO of beursanalist de schuld te geven van úw eigen verkeerde belegging of verkeerde timing.