Tikkie terug voorbeurs en onderliggend broeit het aan alle kanten

De AEX indicatie is -0,2% na een nikserig Wall Street. Buzzwords zijn ineens weer rente en inflatie en let op technologie en crypto, want hier en daar... Het zou kunnen. Zo meer. Hier CNBC, het zal wel:

European stocks are expected to open in negative territory amid nervousness over inflation, with the next reading of U.S. inflation due at the end of the week.

Europese en Amerikaanse futures staan allemaal 0,5% à 0,7% in de min

In Azië kleurt alles rood, maar alleen Taiwan met een één voor de komma. Tencent staat -0,5% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +1,1% op 25,1

De dollar stijgt 0,2% naar 1,068

De Duitse tienjaars rente stijgt één basispunt naar 1,34% en de Amerikaanse ook naar 3,07

Goud daalt -0,1%, olie stijgt 0,4% en crypto... Oef, zie het plaatje. Bitcoin terug onder $30.000 dus. En hoe en dan weet u de rest wel.



Kijkje dan maar bij de inflatieverwachtingen van de markt en die zijn inderdaad weer iets opgelopen. Om daaraan nou meteen die hele beursbeweging aan toe te dichten, is wellicht frivole dichterlijke vrijheid, maar zeg het maar. Er is nu eenmaal niet altijd een waarom op de markt.



Nog maar een keer dan, dit zijn de verwachtingen voor de Amerikaanse consumentenprijzen van vrijdag. Een keer echt lager zou fijn zijn:



Intussen elders in de wereld, down under gaat het nu rap high up en de Australische centrale bank belooft meer verkrapping.



Het is geen dagelijkse vuurwerkshow meer - dat leest u ook af aan de volatiliteit - maar niettemin mogen de daguitslagen er nog altijd zijn. De AEX staat toevallig op hetzelfde niveau als een jaar geleden en laat per saldo een zijwaartse beweging zien sinds zeg maar de oorlog uitbrak? Zoeken naar richting.



Onze tienjaarsrente laat duidelijker beeld zien en hier kan geen enkele discussie zijn over de richting, nooit eerder ging het zo hard omhoog. Ook elders in de EU, behalve dan in Frankfort en omstreken zeg maar.



Dan toch even dit, Amazon deed gisteren +2,0% op die 20:1 stock split en ontstaat er weer wat leven in de grafiek na zeldzaam gezijwaarts?



Bij deze ook de ergst aangeslagen aandelen, niet-winstgevende technologie. Ark Innovation ETF heeft nog een en ander goed te maken, maar zie ook hier wat achteraf de start van een nieuwe bull market kan zijn (+20%). Dit is geen bodembel, maar wie wil timen - en dat wilt u - moet altijd alert zijn op een draai.



Te meer omdat technologie wat beter ligt en dat met die weer hard stijgende rentes. Daar ging het spul dus ruim een jaar lang flink op nat en nu niet meer. En als iedereen dezelfde kant uit denkt op de beurs, wil Mr. Market nog wel eens eigenwijs en dwars worden. Crypto volgt echter niet.

Tech and crypto are acutely vulnerable now that Fed is shrinking its balance sheet of nearly $9tn, according to the latest BBG survey. Almost half of the 687 contributors saw tech equities&digital tokens as most exposed to quantitative tightening; both are risk-sensitive assets. pic.twitter.com/PQuz8gQhRW — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 6, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met overname DSM:

08:15 Duitse fabrieksorders dalen onverwacht

07:54 Lagere opening Damrak voorzien

07:45 'Ook ABN Amro mag zich weer buigen over probleemdossier bij Van Lanschot'

07:30 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Air France-KLM

07:23 DSM koopt Braziliaanse diervoederspecialist

07:11 Centrale bank van Australie verhoogt rente

07:00 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:50 Beursagenda: macro-economisch

06:49 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:49 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

06 jun Wall Street hoger gesloten

06 jun Apple kondigt nieuwe versie IOS-besturingssysteem aan

06 jun Olieprijs lager gesloten

06 jun Wall Street koerst af op hoger slot

06 jun Europese beurzen hoger gesloten

Analistenadvies:

Air France-KLM: naar €1,10 van €3,10 (sell) - Berenberg

De AFM meldt geen nieuwe shorts en daarom het hele overzicht:

De agenda:

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (D'Ieteren Group SA/NV)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Floridienne SA)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (KBC Ancora CVA)

08:30 Handelsbalans Verenigde Staten - Apr 2022 (Verenigde Staten)

En dan nog even dit

Oh, hier ook al inflatie:

WATCH: U.S. stocks ended slightly higher on Monday with gains in Amazon and other mega-cap growth shares offset by persistent worries over inflation https://t.co/wTWskcQQiq pic.twitter.com/NNUwsi5u6r — Reuters Business (@ReutersBiz) June 7, 2022

Hé, ook Chinese tech?

China’s technology stocks are riding a wave of optimism that a regulatory crackdown on the sector may ease, and technical indicators suggest the gains could hold https://t.co/rtaKxwcFLI — Bloomberg Markets (@markets) June 7, 2022

Crypto, toch de hoogste risicocategorie, dan weer niet:

Bitcoin fell back below $30,000 to the lowest in a week as yet another attempt at upward momentum lost steam amid risk-off markets https://t.co/LUDDBilx1H — Bloomberg Markets (@markets) June 7, 2022

Er ging nog wel even een aandeel aan diggelen: -42,8%, maar nabeurs +9,0%:

#BuzzFeed shares dropped 41% in wake of investor lockup expiration. It's now worth ~$302mln putting its market cap below what AOL paid for HuffPost in 2011 and far below BuzzFeed's June IPO price of $1.5bn. pic.twitter.com/b8WenYwZtt — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 6, 2022

Oliehandel is voor profs:

Canadian heavy crude prices have collapsed relative to futures because of high refining costs rather than pipeline bottlenecks, according to one analyst https://t.co/rEDOR6YATM — Bloomberg Markets (@markets) June 6, 2022

Nieuwe bullen software bij Apple gisteren, maar de koers deed er niks op en sloot in lijn met de markt: +0.5% en nabeurs nog eens +0,3%

Apple announced it would more deeply integrate its software into the core driving systems of cars, while the iPhone maker rolled out a slew of features for payments and business collaboration and a pair of new laptops at #WWDC22 https://t.co/IQQ46GwL4y pic.twitter.com/DMYFVSDPvB — Reuters Business (@ReutersBiz) June 7, 2022

Hier is ie alweer, wie? Eén keer raden:

WATCH: Tesla CEO Elon Musk threatens to drop Twitter deal if data on fake accounts is not provided https://t.co/GPmZwEs9W7 pic.twitter.com/HGg8i72YPr — Reuters Business (@ReutersBiz) June 7, 2022

Veel plezier en succes vandaag.