Chinese aandelen stabiliseren

Goedemorgen,



wanneer we allemaal van het gas af moeten vraag ik me af waarom er overal gasleidingen worden vernieuwd.

Oud voorzitter Doekle Terpstra is een grote lobbyist voor warmtepompen die veel elektriciteit verbruiken en om alle huizen van een warmtepomp te voorzien is naar mijn idee een utopie.



Wij hebben in Nederland een uitstekend gasnetwerk in de grond liggen en in plaats van warmtepompen die wanneer ze buiten zijn gemonteerd ook nog eens veel geluidsoverlast veroorzaken, moet er volop ingezet worden op een alternatieve schone vervanger voor gas, in mijn ogen waterstof.



Al die tussenstappen die enorm veel geld gaan kosten zijn naar mijn idee een grote rem op de ontwikkeling van echt duurzame energie die vooral moet worden opgewekt met veilige kerncentrales met een grote capaciteit.



Onbegrijpelijk ook dat er zoveel sterk vervuilende biomassa centrales in gebruik zijn, de Timmermannetjes en de Klavertjes hebben hier een veel te grote stem in mede door gebrek aan kennis.