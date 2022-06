Greenwashing! En toen lag ESG-beleggen onder vuur (en dat werd tijd)

o wee de heilige ESG tegen het licht durven houden, en de hypocrisies en zelfs leugenachtigheid ervan durven poneren...hoe durf je AJ! lol



tja bij ESG is enkel de eerste van de 3 van belang (en dat het ingaat en zelfs vernietigend werkt op de 2 andere is van geen tel voor de eco-extremisten)



Dat Larry Fink er zo enthousiast over is is al een goed teken dat het "smoke and mirrors" is om geld uit de zakken van de selectief onwetenden. (de groene equivalenten van Trumpers in weze)