Greenwashing! En toen lag ESG-beleggen onder vuur (en dat werd tijd)

Wie wil er nou geen goed mens zijn en meewerken aan een betere wereld? Nooit eerder had de financiële industrie zo'n kip met gouden eieren en kon u zich een juiste belegger voelen. En nu is er ineens gedoe over ESG. Flink ook.

Eerst dit. Sinds een paar weken bestaat er een heuse AEX ESG-index. In de back test tot 31-12-2009 terug doet deze het herbelegd en bruto veel beter dan de gewone AEX. Logisch, anders was deze index er ook niet gekomen, maar dit terzijde.



Shell en Unilever zitten er niet in, dat verklaart al veel van dat rendementsverschil. Waarom SBM Offshore er wel en Shell er niet in zit, is misschien lastiger te duiden. Enfin, volgens mij zijn er nog geen producten op deze index, maar vraag uw broker ernaar.



Hoezo niet?

De vlucht in duurzaam beleggen, of het met mondje belijden ervan, heeft de laatste jaren zo'n vlucht genomen dat het bijna is omgedraaid. In plaats van dat u zegt dat u ESG belegt of duurzaam wil beleggen, moet u zich anno nu bijna verantwoorden over waarom u gewoon belegt, of dat duurzaam geen criterium voor u is.

Bijvoorbeeld voor ondergetekende. Mijn motto is: ik beleg voor rendement en ik stem voor een betere wereld. In mijn optiek is ESG te veel marketing: een vooral met mooie woorden omringd geschenk uit de hemel voor de financiële industrie, om extra basispunten te verdienen aan te vaak vrijwel precies hetzelfde product.

Hoezo Berkshire Hathaway niet?

Ik herinner mij een paar jaar terug een met bombarie gelanceerde LHBTQ-verantwoorde wereldindextracker van een Zwitserse bank. Twee keer zo duur, maar het enige verschil met de Top 20 van de gewone wereldindex - en daarmee een flinke berg van het totale indexgewicht - was dat Berkshire Hathaway er niet in zat.

Hier nog zo'n voorbeeldje. Het zijn toch echt twee lijntjes, zie hier de MSCI World Index versus de MSCI World ESG Leaders (anno 2007):

Onderliggend is er wel verschil. Waarom geen Apple en wel Microsoft? De eerste vraag van velen is wat nou inderdaad die selectiecriteria zijn.

Dit is de Top 10 ESG Leaders. Hoeveel medicijnverslaafden heeft J&J en hoeveel obesitas heeft P&G wel niet op zijn geweten, maar wie ben ik...



Toe maar, geen Apple, Amazon en Meta en dat maakt echt verschil, want dit is de Top 10 'gewoon'. Vraagt u zich eens af of de houdbaarheid van deze planeet en haar bewoners beter af is met bovenstaand of met onderstaand lijstje:



Labelfraude

Van ESG beleggen naar E, S of G beleggen? Of alleen E, S, SE, GS, SGE, GSE of een andere combinatie. Wie weet. Want na jaren ongebreidelde en misschien spectaculaire groei en vooral eindeloze marketing van de financiële sector zelf, staat ESG of duurzaam beleggen misschien voor haar eerste lakmoesproef.

In 2008 ontstond de Kredietcrisis mede doordat we AAA-kredietwaardigheidstickers plakten op subprime- en Alt A-hypotheekportefeuilles, die gewoon junk waren. Iets labelen als wat het niet is: die geluiden klonken al bij ESG, en vorige week deed de Duitse justitie een inval bij DWS, want groene stickers op vieze assets.

Niet alleen fraude, op de networks regent het nieuws- en opiniestukken over wat ESG-beleggen is, wie en wat er wel en niet onder vallen en dat het eigenlijk wel tijd is voor een grote schoonmaak. Want er is een wildgroei aan producten en diensten die het ESG-daglicht amper kunnen verdragen, maar het staat er wel op.

Wapens voor Oekraïne

Voor een ESG-beurskrach is fantasie nodig, maar jokken is jokken. De trigger voor de discussie is de Russische inval in Oekraïne, die de E, S en G in conflict met elkaar brengen. Voorbeelden zijn defensiebedrijven en fossiel. Want zijn gelet op onze vrijheid wapens nou sociaal of juist niet, gezien de uitwerking?

Olie en gas vloeken met de E in ESG, maar hoe sociaal is het dat we geen exploratie meer doen, waardoor de energieprijzen door het dak gaan en de laagste inkomens in de knoei komen door hoge energienota's? Voedsel, grondstoffen: vergelijkbare dilemma's zijn te bedenken bij tal van andere assets.

Politiek momentum

Zo snel kan het gaan! Misschien is de belangrijkste voorvechter van ESG wel CEO Larry Fink van BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Al jarenlang schrijft hij open brieven aan het bedrijfsleven, waarin hij van ze eist dat ze verantwoord ondernemen. En nu wordt er ineens naar hem zélf gekeken.

Politiek Washington bespeurt zelfs momentum? Bloomberg:

Chief Executive Officer Larry Fink has become an prominent voice in business, urging companies to think about more than profits. His letters on “stakeholder capitalism” have drawn criticism from conservatives who say he’s pandering to “woke” values.

Republicans in some energy-rich states are challenging the firm over its views on climate change, with Texas threatening to limit how much business it does with New York-based BlackRock.

In Florida, the company has faced criticism for its dealings in China, and former Vice President Mike Pence said in recent speech that large investment firms are pushing a “radical ESG agenda,” taking aim at BlackRock specifically.



The backlash has come in Washington, too. Republican Senators Dan Sullivan of Alaska and Pat Toomey of Pennsylvania are among those sponsoring a bill seeking to curb voting powers of large asset managers at shareholder meetings.

BlackRock, facing political scrutiny over its stance on ESG investing and its outsize influence in business, is on a mission to re-introduce itself to Washington (via @climate) https://t.co/QvJCp4Lbdn — Bloomberg Markets (@markets) June 6, 2022

Gratis basispunten

Beleggen op basis van environmental, social and governance criteria, ofwel ESG. Hoe nieuw is het eigenlijk? De term stamt uit 2004 en nu pas vallen de eerste, voorzichtige conclusies te trekken over track records en hoe ESG zich tot gewoon beleggen verhoudt. Want uiteindelijk telt toch het rendement, nietwaar?

Misschien gaat dat vanaf nu wel gelden? Want FT gooit de knuppel in het hoenderhok: de financiële industrie moet ESG- of duurzaam beleggen verantwoorden. Eens, want niemand weet wat het precies is, maar het is wel een geschenk uit de hemel voor de industrie sinds de Kredietcrisis van 2007-2008.

Het zijn gewoon gratis basispunten! Ja, de criteria voor ESG zijn boterzacht en vaak tegenstrijdig, wat vermogensbeheerders veel ruimte en vrijheid biedt, maar het is wel de norm geworden. Kritiek wordt amper tot niet getolereerd en ESG-producten zijn vaak identiek aan gewone - behalve de kosten dan.

Reckoning

En dan die track records. Niet alleen (policor) media, maar ook beleggingshuizen zelf stelden botweg dat ESG niet alleen beter is, maar ook lucratiever. En dat ging dan hoogstens gepaard met een staatje met een track record over de afgelopen vijf jaar. Alsof dat ook maar iets zegt, maar niemand die er iets van zei.

How ESG investing came to a reckoning https://t.co/k6xy9nYzOD — Katie Martin (@katie_martin_fx) June 6, 2022

Hier nog een met hetzelfde begrip: reckoning. Let wel, dit zijn nog maar een paar artikelen. Ook op de andere networks komt u dergelijke stukken tegen, met allemaal dezelfde vragen:

Wat is nou precies ESG-beleggen, wie wel en wie niet?

Wat zijn de rendementen en in hoeverre verschillen die mét?

Wat zijn de kosten?

Wat is de toegevoegde waarde?

The ESG investment industry may be headed for a reckoning, according to James Penny, who has been running ethically focused funds for about a decade (via @climate) https://t.co/GBHITLMuo5 — Bloomberg Politics (@bpolitics) June 7, 2022

Intussen hebben ook de eerste klanten vragen of er wel écht...? Want de grootse spread op de beurs was, is en zal altijd blijven dat beloofde rendementen en outperformance nog wel eens ietsie willen verschillen met gerealiseerde rendementen en outperformance...

Fund clients want proof that trillions funneled into ESG make a difference https://t.co/8cw4BkQe8w — Bloomberg (@business) May 31, 2022

De eerste slachtoffers

En toen werd het 2022 en gingen ineens stranded assets - hebt u daar ooit een serieuze rekensom van gezien? - als olie en gas lopen, zijn intussen onbetaalbare kolen niet aan te slepen en waar wapens op 23 februari nog uit den boze waren, waren ze op 24 februari ineens ESG. En nu zijn er de eerste slachtoffers.

Want er wordt ineens op ESG gelet. En wie anders dan Deutsche Bank loopt hierbij voorop. Dochter DWS wordt beschuldigd van green washing, ofwel sjoemelen met ESG-criteria. Een dag later stond de zonnebankgebruinde directeur groen van DWS al buiten.

Topman Duitse vermogensbeheerder DWS stapt op na politie-inval https://t.co/5VuEA5SqsV — De Tijd (@tijd) June 1, 2022

Hij is niet de eerste groene belegger die noodgedwongen thuis zit. Een paar weken geleden baarde het hoofd ESG van HSBC opzien door te stellen dat het klimaat (wat daar ook maar mee wordt bedoeld) geen risico voor beleggers is. Niet zo heel handig natuurlijk voor een hoofd ESG, maar dit terzijde.

HSBC's Stuart Kirk tells FT investors need not worry about climate risk | Actually quite a good presentation on #ESG reality | https://t.co/SWudz1Gz9b via @YouTube — Mr Blue (@WillemKadijk) May 24, 2022

Duidelijkheid gewenst

FT stelt nu dat de industrie klip en klaar duidelijk moet maken wat nou precies duurzaam of ESG-beleggen is en daarnaar moet handelen. Wie kan het daarmee oneens zijn - maar zo werkt het waarschijnlijk weer niet. Dat gaat de industrie pas doen als het moet van de wet, de koersen tegenvallen, of als er uitstroom is.

Want met de permanente druk op fees en kosten en moordende concurrentie is ESG belangrijk voor de financiële industrie. Een paar namen skippen in een index, een paar erbij, een ronkende naam erop en u hebt een prachtige duurzame index tracker - tegen soms twee keer zoveel kosten.

Zie die inval bij DWS en het zou echt een afgang zijn, maar misschien komt het ook bij ESG-beleggen wel tot fraudezaken. Barbertjes moeten natuurlijk hangen, maar veel belangrijker is dat de beleggingswereld ESG-beleggen serieus gaat nemen - het kijk-mij-eens-goed-zijn roepen voorbij.

Duidelijk te verifiëren criteria, serieus te nemen trackrecords (al dan niet met back testing) en geen kostenverschillen meer. Er is geen enkele reden te bedenken om zulke producten duurder te maken dan gewone, behalve dan dat het gewoon kan, en de klant het wil betalen omdat het goed voelt.

Gezond verstand

Nog één ding: op de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway een maandje terug werd een motie om Warren Buffett en Charlie Munger op te roepen meer volgens ESG-normen te beleggen zonder pardon met 80% verworpen. Dit brengt mij bij mijn laaste puntje: dat ESG misschien wel overbodig is.



Bijvoorbeeld voor Buffett en Munger is kwaliteit van management van groot belang voor hun beleggingen. Ze gaan dus nooit in een bedrijf zitten dat er letterlijk en figuurlijk een puinhoop en een smeerboel van maakt, hoe goed die onderneming presteert. Dat heet gewoon gezond verstand.

Daar valt op de beurs nog altijd het met meeste rendement te maken. Voor de industrie is daar echter minder aan te verdienen, die moet het van een hip, hot, happening en mooi verhaal hebben. Dat is ESG zeker. Blijft dat zo, of wordt het E, S, of G naar keuze? Misschien is dat nog wel het beste idee.

Nu de G nog

Wat dat betreft voldoet de financiële industrie wat mij betreft weer ruimschoots aan de S in ESG: deze eeuw hebben ze de kosten en drempels van en voor beleggen werkelijk gedecimeerd, waardoor de beurs, beleggen en vermogensopbouw voor vrijwel iedereen toegankelijk is geworden. Nu de G nog.

Want die DWS-zaak doet vrezen dat er meer mogelijke fraudegevallen volgen. ESG is te lang boven iedere kritiek verheven en onaantastbaar geweest. En dan kan reckoning geen kwaad, zoals FT en Bloomberg betogen.