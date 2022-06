Over Didi en ASML en over hoe China grote kans en risico tegelijk is

Overheidsbemoeienis is een groot risico gebleken in China, gezien de koersdalingen en lange en bange neergaande trends. De kans is dan weer...

Voor westerse begrippen dan, extra risico Chinese (tech) aandelen is (uit de lucht vallende) overheidsmaatregelen. Dat is ook weer de kans als het meevalt, of ze worden verlicht#Didi #AEX pic.twitter.com/3vTwddZ2Ly — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 6, 2022

Dit is het nieuws. Zomaar, lijkt het. Net als er zomaar dingen niet meer mogen in China, mogen er soms dingen ook zomaar weer wel.



Didi kan wel een beetje kans gebruiken. Dit is de veelbesproken Nasdaq-notering van het fonds en ja, daar is inderdaad rond 90% vanaf.



Als de markt draait, gaat het snel

Hier onderliggend de Hang Seng Tech Index uit Hongkong en let wel, de scores dit jaar lijken her en der mee te vallen. Dit zijn niet de dalingspercentages vanaf de top, want die verschillen heel erg per fonds. Zo zit (de Amerikaanse notering van) Alibaba al sinds oktober 2020 in een bear market.



Opgelet voor alle timers, bodembellers en dipbuyers onder u: die Hang Seng Tech Index deed vandaag +4,6% en vanmiddag spettert In New York vast de Nasdaq Golden Dragon Index. Het is te vroeg voor conclusies, maar houd deze indices zeker technisch in de gaten, als dit uw cuppa tea is.

Want als de markt draait, gaat het snel. En daar ligt altijd de meeste koerswinst.



A bull market has to climb a wall of worry

Dat laatste geldt ook voor onze technologiefondsen? ASML, Adyen, Prosus, ASMI, Besi, Just Eat Takeaway, InPost, CM.com en misschien ook wel Fastned: ze hebben al weken geen nieuwe bodem neergezet. Dit is de - ja, die bestaat - AEX Technology Index en die is misschien ook wel aan het bodemen en draaien.

Natuurlijk, de wall of worry is in jaren niet zo hoog, breed en lang geweest als nu met geopolitiek, inflatie, chiptekort en problemen met transport, energie en personeel. Als er een (winst)recessie komt, kunnen deze aandelen zonder pardon zomaar nog tientallen procenten de bietenbrug op gaan.

En pardoes weer stijgen kan dus ook, als die recessie er niet komt en Mr. Market voor de zoveelste keer eigenwijs is en doet wat niemand verwacht. A bull market has to climb a wall of worry is niet voor niets een beurswijsheid op een Delftsblauw bordje. Dit zijn de fondsen:

ASML

Just Eat Takeaway

Prosus

ASMi

Besi

TomTom

CM.com

Ordina

Ctac

MotorK

MKB NedSense

Neways

GeJunxion

Ease2pay

Rood Microtec

ASML en China

Chinese bedrijven en het Westen dus, maar er is ook nog zoiets als westerse bedrijven en China? Bloomberg heeft het jaarverslag van ASML gelezen. Het bedrijf tandenknarst volgens het persbureau dat een Chinees die een paar jaar terug data stal en wordt gezocht, nu in China een bloeiend bedrijf heeft.

Geen nieuws als ik goed lees en scan, maar Bloomberg heeft enorm verhaal - waarin spionageverhaal van paar jaar terug weer opduikt - over delicate verhouding ASML met China. Stuk kan belangstelling Wall Street voor aandeel aanwakkeren#AEX https://t.co/91st5sp47c — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 6, 2022

Stuk uit de tekst, ofwel net als voor ons beleggers is China voor ASML ook kans en risico tegelijk.



Delicaat dus, geldt ook voor het aandeel zelf. Het fonds staat 30% onder de top, dat was 40%. Het doet net geen dertig keer de verwachte winst. Dat is flink minder dan de bijna vijftig die er eind vorig jaar op het bord stond, maar is nog altijd flink hoger dan het historisch gemiddelde.