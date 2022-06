Beursexperts zien juni zonnig in, vooral voor ASML en Aegon

Juni wordt een goede beursmaand, volgens beleggingsexperts. Meer dan de helft van de deelnemers aan de Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam verwacht dat de AEX-index met meer dan 2% zal stijgen. Vooral de verwachtingen van ASML en Aegon zijn hooggespannen. Philips bungelt met afstand onderaan.

Vorige maand waren de experts vrij somber. Maar liefst 41% dacht dat de AEX zou dalen. Aanvankelijk hadden zij het bij het rechte eind, maar dankzij een rally in de laatste week kon de AEX de meimaand toch vrijwel onveranderd afsluiten.

Juni wordt een goede beursmaand, volgens de meeste experts...

Voor juni zijn de beleggingsexperts juist erg optimistisch geworden. Maar liefst 51% van de ondervraagden denkt dat de AEX met meer dan 2% gaat stijgen. "Zoveel optimisme hebben we afgelopen drie jaar maar eenmaal eerder gezien", merkt Van Zeijl op.

Een kwart van de 63 deelnemers aan de peiling verwacht een daling. Blijkbaar vinden de meesten dat aandelen voorlopig wel even genoeg zijn gedaald.

Dit beeld komt opvallend overeen met de uitslag van de IEX Bull Bear Enquête, waaraan lezers van IEX hebben deelgenomen. Ook hier verwacht meer dan de helft van de deelnemers dat de AEX deze maand een sprong van minimaal 2% zal maken.

De stemming over juni onder de beursexperts is als volgt:

50,8% is optimistisch (dat was vorige maand nog 27,9%)

23,8% is neutraal (tegen 32,8% vorige maand)

25,4% is pessimistisch (was 39,3%)

Saldo: +25,4% (was -11,5%)

... en ook voor de rest van dit jaar zien ze het zonniger in

Ook voor het komende halfjaar zijn de beleggingsexperts een stuk optimistischer, zij het in iets mindere mate dan voor de komende maand. Bij de vorige peiling zag slechts 19% het zonnig in. Nu is dat bijna 37%. 27% verwacht dat de AEX in december lager staat dan nu.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

36,5% is optimistisch (dat was vorige maand 19,7%)

36,5% is neutraal (tegen 41,0% vorige maand)

27,0% is pessimistisch (dat was 39,3%)

Saldo: +9,5% (was -11,5%)

Een op de drie beleggingsexperts acht een recessie onvermijdelijk

Nu het r-woord steeds vaker klinkt, was Van Zeijl benieuwd of de angst voor een recessie terecht is. Hij stelde de beursexperts daarom een extra vraag: komt er wel of geen recessie?

Dit waren de vier antwoordmogelijkheden:

Nee, daar zijn de huidige omstandigheden te goed voor (denk aan de lage werkloosheid)

Alleen als Poetin de gaskraan dichtdraait

Alleen als de inflatie verder oploopt

Ja, een recessie onvermijdelijk

Hierover bleken de meningen verdeeld. Een op de drie beleggingsexperts vreest dat een recessie onvermijdelijk is. Een kwart denkt dat de recessie uitblijft. 11% denkt dat er alleen een recessie komt als Poetin aan de gaskraan komt, en 32% verwacht alleen een recessie als de inflatie verder oploopt.

Volgens Van Zeijl houden sommige experts rekening met een flitsrecessie: een recessie die zich al eerder aandient, maar waar we ook over 12 maanden alweer uit zijn.

Op dit vlak zijn de lezers van IEX overigens een stuk optimistischer: meer dan de helft (55%) denkt dat een recessie uit zal blijven.

Aandelenkeuzes mei: te optimistisch over JET

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het ervanaf gebracht?

Heel aardig, zo blijkt. Shell liet een mooie plus van 8% zien, ondanks een dividendbetaling. Ook Prosus wist overtuigend de weg omhoog te vinden. Dat gold eveneens voor DSM, dat vorige week een miljardenfusie met het Zwitserse Firmenich aankondigde. Een uitgebreide analyse van de IEX Beleggersdesk over deze stap vindt u hier.

Een van de grootste stijgers in de AEX was afgelopen maand overigens ING, met een koerswinst van 16%. Dit hadden de experts niet zien aankomen. Sterker nog, ze hadden dit aandeel bij de vorige peiling voor het eerst in lange tijd van het boodschappenlijstje afgevoerd.

Het lijstje floppers bleek ook goed getroffen. Vooral de keuzes voor Just Eat Takeaway (dat 21% van zijn beurswaarde zag verdampen) en Adyen (-10,8%) bleken geslaagd. Alleen ArcelorMittal wist tegen de verwachting in met 6,5% te stijgen.

Een long/shortfonds zou afgelopen maand ruim 9% hebben verdiend. Een mooie score, volgens Van Zeijl.

Toppers mei

Rendement Floppers mei Rendement ASML -2,2% Philips -4,0% Shell +8,0% Just Eat Takeaway -21,0% Prosus +3,6% Adyen -10,8% ASMI -0,2% ArcelorMittal +6,5% DSM -2,1% Randstad +3,3%

Keuzes voor juni: experts mikken op ASML en Aegon

Tot slot de keuzes voor juni. Welke aandelen maken volgens de beursexperts komende maand een kans en welke kunnen we beter uit de weg gaan?

ASML blijft favoriet, gevolgd door Aegon, Heineken, ASMI en DSM.

Voor Philips en Just Eat Takeaway is de gifbeker volgens de beursexperts nog niet leeg.

Een opvallende naam in het lijstje floppers is Shell. De reden is niet bekend. Mogelijk krijgen de beursexperts hoogevrees, of zijn te veel insiders energie-aandelen aan het verkopen. ArcelorMittal en IMCD maken het verkooplijstje compleet.

Toppers juni

Saldo* Floppers juni Saldo* ASML 7 Philips -10 Aegon 5 Shell -7 Heineken 4 Just Eat Takeaway -5 ASMI 3 ArcelorMittal -2 DSM 3 IMCD -2

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.