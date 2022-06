D-Day voor de AEX voorbeurs: komt er een zeven of zes op het bord?

Het is inderdaad ook een beetje D-Day voor de AEX - de indicatie is nu +0,8% - want doen we het met een zeven of een zes op het bord? De opening ziet er nu aardig uit dankzij vooral China na weer een (technologie)zeperd vrijdag op Wall Street.

De Europese en Amerikaanse futures staan allemaal rond 0,5% hoger

In Azië staande meeste markten bescheiden hoger. China en Hong Kong doen +2,0% en +1,4% op een inkoopmanagersindex (zo beeld) en lock down verlichtingen. Tencent staat +0,3% in Hong Kong

Is dan niemand bang voor de beer? De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot vrijdag, ondanks die sell-off, maar +0,3% hoger op 24,8

De dollar ligt nu vlak op 1,073

De Duitse tienjaars rente zakt twee basispunten naar 1,25% en de Amerikaanse ook naar 2,96%

Goud staat +0,2%, olie daalt 0,7% en crypto gaat hard met 3% à 4% koerswinst

Hier is bitcoin en dat nu al weken durende gehannes op en rond $30.000:

Kijk, dit valt dan weer mee. De Chinese Caixin Services PMI over mei valt ruim mee, u ziet dat er een bescheiden catastrofe werd verwacht met al die lock downs. Vandaar dat de Chinese beurzen goed liggen:

Donderdag is op papier het belangrijkste agendapunt van deze week. De ECB neemt een (non)rentebesluit en de markt wil maar één ding weten: worden het één of twee kwartjes verhoging in juli? De markt heeft er eentje ingeprijsd en dan voor september weer eentje.

Hopelijk valt vrijdag ook de Amerikaanse inflatie mee, dat is weer het belangrijkste cijfer van deze week. Het is meen ik voor het eerst in tijden dat de consensus niet meer oploopt (CPY YoY) en zelfs lager is dan vorige maand (core CPI).

Op het Damrak is er eigenlijk maar één nieuwtje, KKR en Teslin hebben vangen bot op hun bod van €58. Aanmelden of niet is nu voor u misschien de vraag. Want de koers staat ver onder het bod, maar het grote risico is natuurlijk dat het afketst.

U leest ongeveer uw down side af, als het bod niet doorgaat, want de brede markt en AEX zijn er ook niet vrolijker op geworden. De upside is uiteraard als die twee partijen het bord doorzetten en misschien nog wel iets verhogen. Eens zien of onze beleggersdesk vandaag met een update komt.

Dank collega Niels Koerts voor de vooruitblik van gisteren en nee, spotgoedkoop zijn aandelen denk ik ook niet. Of de omzetten, winsten, marges en kasstromen moeten dik meevallen, zelfs als er een recessie komt. Een winstrecessie is het grootste risico. Niettemin vind ik zelf de AEX mooi geprijsd nu.

Niet te duur en te goedkoop: de index telt 25 kwaliteitsfondsen en eenderde, met name winstgevende, technologie. Dan vind ik exact twaalf keer verwachte winst wel meevallen. Dat is meteen de kans. Als er geen winstrecessie komt en de economie slaat weer aan, dan is de AEX misschien heel aantrekkelijk.

08:06 AEX opent vermoedelijk hoger

07:23 Chinese dienstensector krimpt minder hard in mei

07:03 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:56 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:56 Beursagenda: macro-economisch

06:55 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

05 jun 'Oprichter Maloney overwoog bod Grubhub'

05 jun KLM hervat vluchten

05 jun Markt in afwachting van rentebesluit ECB

05 jun Beursblik: ECB zal renteverhoging in juli bevestigen

05 jun Beursblik: inlijven Accell geen eenvoudige opgave

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (OCI NV)

En dan nog even dit

Het was weer niet best vrijdag:

U.S. stock indexes fell, dragged down by shares of Apple and Tesla, while a solid jobs report supported the view that the Federal Reserve would continue on its aggressive policy-tightening path to cool inflation https://t.co/PGBfkzQl8S pic.twitter.com/I7LffWhU2L — Reuters Business (@ReutersBiz) June 4, 2022

-3,9% vrijdag:

WATCH: Apple shares fall after a report that EU countries and EU lawmakers are set to agree on a common charging port for mobile phones, tablets and headphones https://t.co/xy1XxLxv1U pic.twitter.com/apiz4MBRUf — Reuters Business (@ReutersBiz) June 4, 2022

Meer Apple:

Apple likely won't unveil its mixed reality headset at its Worldwide Developers Conference, but we may still get some clues about the future device. @markgurman breaks it down in this week's Power On. https://t.co/KYEpJdgxTB — Bloomberg Markets (@markets) June 5, 2022

Crypto blijft spannend:

Bitcoin is heading higher -- and attempting to escape that $30,000 level https://t.co/Wx6x9MSkw9 — Bloomberg Crypto (@crypto) June 6, 2022

Bij deze:

WATCH: Experts say they expect a cooling of the global economy towards the end of the year, after Tesla CEO Elon Musk said he has a 'super bad feeling' about the economy https://t.co/X060FS8TJt pic.twitter.com/xEruiIHVUa — Reuters Business (@ReutersBiz) June 4, 2022

Na IPEF van de VS in mei nu RCEP van China met vrijwel dezelfde landen:

Left out of the Indo-Pacific deal, China pushes toward the world's largest trade deal https://t.co/jXUEc3UH6O — CNBC (@CNBC) June 6, 2022

U leest het goed:

Facebook’s business faces numerous threats these days, but a Texas law banning social media moderation could be the most significant. https://t.co/uly3peMOsl — Barron's (@barronsonline) June 3, 2022

De twee grote zakenbanken:

En deze:

Goh...

From @WSJopinion: The ESG movement is a ripe target for antitrust action. Its proponents are colluding to reduce competition and restrict the supply of oil and gas, writes Sean Fieler https://t.co/pIRkEKc6sj — The Wall Street Journal (@WSJ) June 3, 2022

Thuis werken...

A Citigroup trader who sent European stock indexes into free fall last month was working from home and went through several alerts before his order went live, people familiar with the matter said https://t.co/AVeWDlWnWf — The Wall Street Journal (@WSJ) June 4, 2022

Tot slot:

#Fed QE was the catalyst for a 12y tech boom, BofA says. Tech discounted end of QE but central banks now set to reduce liquidity by $3tn next 18 months, fact remains QE-era over…as is era of tech leadership in global stock markets, BofA says. pic.twitter.com/oUMZywIHy0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 5, 2022

Veel plezier en succes vandaag.