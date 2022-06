Slotcall: Met een kleine tegenvaller de week uit

De AEX (-0,4%) geeft de openingswinst volledig uit handen. Dit is een kleine tegenvaller, want gisteren was Wall Street fors hoger de dag uit gegaan. De Nasdaq steeg liefst 3%.

Maar goed, anno 2022 kan het sentiment zomaar weer draaien en dat blijkt vandaag. De Amerikaanse indices leveren de winst van gisteren vrijwel volledig in.

Aan het Amerikaanse banenrapport kan het niet liggen, want het aantal nieuwe arbeidsplaatsen kwam aanzienlijk hoger uit dan verwacht. Zelfs de loongroei viel wat tegen en dat is in het huidige economische klimaat helemaal niet zo slecht.

Het zijn met name de chippers die de beurs lager zetten, al moeten we een min van 1,8% voor ASML ook weer niet overdrijven. Bij onze AMX-fondsen valt er meer te beleven. Aperam wint 1,9% op het bericht van Bloomberg dat het roestvrijstaalbedrijf in gesprek is met Acerinox over een mogelijke fusie.

Het management heeft deze gesprekken inmiddels bevestigd. Qua marktkapitalisatie ontlopen beide spelers elkaar niet veel. Aperam was ten tijde van het fusiebericht €3,1 miljard waard op de beurs en Acerinox €3,3 miljard. Of onze analist Peter Schutte een fusie ziet zitten, leest u in het onderstaande artikel.

Arbitragemogelijkheid Air France-KLM

Vandaag kon u een claim in Air France-KLM (-1,7%) kopen voor €1,08 per stuk. Zoals u weet geeft een claim de belegger de mogelijkheid om drie nieuwe aandelen te kopen tegen €1,17.

De huidige beurskoers bedraagt €1,69 dus zou een claim een waarde moeten hebben van €1,56. Dit is maar liefst 33% meer dan de €1,17 die er nu op het bord staat.

Normaal gesproken zorgen handelaren er wel voor dat een dergelijk verschil wordt weg gearbitreerd, maar dit keer ligt dat anders. Hoe u hier van kunt profiteren, leest u in het onderstaande artikel.

De claims op het aandeel Air France-KLM noteren momenteel fors onder de intrinsieke waarde. Dit biedt een arbitragemogelijkheid voor beleggers.



Hoe deze constructie precies in zijn werk gaat, leest u in het onderstaande artikel.https://t.co/p4uuFAiJx8 pic.twitter.com/KaGl1KDmNx — Niels Koerts (@KoertsNiels) June 3, 2022

Boskalis

Boskalis (-0,4%) CEO Peter Berdowski is niet laaiend enthousiast over het bod van HAL, maar wijst de geboden €32 ook niet resoluut van de hand. Het bedrijf heeft onderhandeld met HAL over een hogere overnameprijs, maar daartoe was de investeringsmaatschappij niet bereid.

Het is geen publiek geheim dat wij van IEX ietwat skeptisch zijn. Wat ons betreft verdient Boskalis een hogere waarde, omdat het bedrijf in de sweet spot zit als het gaat om duurzame energie en klimaatverandering.

Daarnaast kent de baggeraar een sterke balans en is het relatief laag geprijsd. Het oordeel van de Beleggersdesk luidt dus om de stukken niet aan te melden. U bent echter zelf degene die de beslissing neemt dus zie het vooral als een ongevraagd advies.

Vooralsnog geen hogere prijs voor Boskalis #Boskalis https://t.co/b7xUISJLgo — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 3, 2022

Rentes

De Nederlandse rente vliegt deze week ruim 30 basispunten omhoog en ook de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier tikt alweer bijna de 3% aan. Toch is het woord rentevrees deze week maar nauwelijks gevallen in de media. Misschien raken we er wel gewoon aan gewend.

Nederland: +4 basispunten (+1,57%)

Duitsland: +4 basispunten (+1,27%)

Italië: +9 basispunten (+3,38%)

Verenigd Koninkrijk: +1 basispunt (+2,17%)

Verenigde Staten: +4 basispunten (+2,95%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,2%

AEX deze maand: -1,7%

AEX dit jaar: -12,1%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -10,9%

Kwakkelweek

De AEX (-0,2%) is deze week niet vooruit te branden, maar dat geldt eigenlijk voor alle Europese indices. Het begon maandag nog zo goed met een fikse outperformance als gevolg van de fusie van DSM en de komst van de activistische aandeelhouder Nelson Peltz in de RvC van Unilever. Verder hebben vooral de Aziatische beurzen het deze week goed gedaan.

AEX

Het zal u niet verbazen dat DSM (+10,4%) en Unilever (+6,2%) de grote winnaars zijn. De reden is bekend. Wat mij vooral opvalt, is dat de uitslagen beperkt zijn. Adyen (-4,8%) en Relx (-4,4%) zijn de grootste verliezers al kan ik geen duidelijke reden aanwijzen.

AMX

Basic-Fit (+5,8%) is de topper binnen de AMX en dat kan mij wel bekoren. De sportschoolketen is met een weging van 8% het zwaarstwegende fonds binnen mijn beleggingsportefeuille. Wie afgelopen week massaal claims op het aandeel Air France-KLM (-25,9%) kocht, komt er iets minder goed van af. Hoewel, als de koers op het huidige niveau blijven liggen, zijn ze zeer waardevol.

ASCX

TomTom (+7,8%) komt bovendrijven. Het bedrijf neemt afscheid van 10% van het personeelsbestand en dat wordt door de markt gewaardeerd. Winkelvastgoedbedrijven liggen er daarentegen een tikje minder goed bij. Wereldhave verliest 4,3%. Kijken we echter naar het gehele jaar dan zijn de rollen omgedraaid.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week heb ik de eer om de vooruitblik te schrijven