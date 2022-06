Meer Opec+olie, maar minder

Tja de winstwaarschuwing van 2% van Microsoft is inderdaad de situatie dat hierdoor de tech sector in de val is meegenomen....nou...Microsoft stond na een kleine daling nu weer in de plus t.o.v. gisteren.Mooi aandeel om bij te kopen zou ik zeggen...wat ik ook gedaan heb.Ik proef af en toe berichten dat alles drama is en als belegger kijk ik verder dan 1 dag.check deze site maar en kijk naar price return vs S&P 500 5 jr 300% vs 100% S&P 500. Ja het MSFT was in 2021 400%Still going strong