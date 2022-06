Analist IEX: Galapagos zou Mithra kunnen inlijven Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Volgens Martin Crum van de IEX Beleggersdesk zou het geen gek idee zijn als biotechbedrijf Galapagos het financieel krap zittende Mithra zou inlijven. "Galapagos is naarstig op zoek naar het aanvullen van de pijplijn en bulkt van het geld, terwijl Mithra financieel met de rug tegen de muur staat. Waarom zou Galapagos de stap niet wagen om Mithra in te lijven?", vraagt hij zich af in zijn IEX Premium-analyse. De analist noemt nog enkele voordelen, waaronder kandidaat-medicijn Donesta waarover Mithra beschikt en het feit dat beide biotechconcerns België als uitvalsbasis kennen. "Natuurlijk vallen er ook tal van redenen aan te voeren waarom dit geen 'perfect fit' zou zijn, zeker omdat Mithra met allerlei tegenslagen te kampen heeft rond onder andere kandidaat-medicijn Donesta, matige eerste verkopen van anticonceptiemiddel Nextstellis en juridisch gedoe rond oud-topman Fornieri. Toch denken wij dat hier een kans ligt voor Galapagos om zijn miljarden deels aan het werk te zetten."

