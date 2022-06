7 vragen aan Royce Tostrams

Royce Tostrams is een autoriteit op het gebied van technische analyse. Al meer dan 45 jaar analyseert hij koersgrafieken om voorspellingen te kunnen doen over het toekomstige koersverloop. Op 1 juli kunt u hem ontmoeten op de IEX Beleggersdag in Bussum. In aanloop hier naartoe stelden we hem alvast enkele vragen.

'Cash is King, maar er komt een gigantische koopkans aan'. Zo luidt de titel van de presentatie die Tostrams op 1 juli geeft op de Beleggersdag. Aan de hand van zijn beproefde methode laat de godfather van de Nederlandse technische analyse zien waar de komende tijd voor beleggers de grootste kansen liggen: een presentatie die u natuurlijk niet wilt missen.

Hij licht alvast een tipje van de sluier op.

1. Uw presentatie belooft nogal wat: er komen volgens u giga koopkansen aan. Wat kunnen we verwachten?

"Om te beginnen zou elke belegger zich moeten realiseren dat de conjunctuur op dit moment in een overgangsfase verkeert, dus op een kruispunt staat. Dat leid ik af aan de ontwikkelingen van de financiële markten in de afgelopen maanden. De combinatie van dalende aandelenkoersen, fors hogere rentes en knallende grondstoffenprijzen komt doorgaans voor aan het begin van een nieuwe conjunctuurgolf.

En weet je dat historisch bezien de beste kansen juist in die overgangsfase plaatsvinden? Dat geldt voor alle beleggingsategorieën. Dus zowel voor aandelen als voor obligaties en vastgoed. Ik zie technisch gigakoopkansen op dit moment. Daar ga ik het over hebben op 1 juli.

Maar zoals altijd is timing alles. Dat zal ik in mijn presentatie benadrukken. Ik wil aangeven waar de omslagpunten, dus koopkansen, liggen."

2. Wat is de grootste fout die een belegger kan maken?

"Ik zie dat vaak meerdere fouten tegelijk worden gemaakt. Ik word sinds enkele jaren voortdurend benaderd door mensen zonder enige beleggingservaring, die met geleend geld in cryptomunten willen beleggen. En dan ook nog voor de korte termijn.

Ik hoor in die vragen vooral hebzucht en angst. Men wil de boot niet missen en tegelijkertijd zo snel mogelijk rijk worden. Ze willen dus zonder ervaring beleggen in een van de meest risicovolle markten die ik ooit heb meegemaakt, de cryptomarkt. En ook nog met geleend geld... Iets ergers kan ik me bijna niet voorstellen. Dit eindigt vrijwel zeker in tranen.

Ik heb dat eerder meegemaakt tijdens de dotcomcrisis, ook wel internetzeepbel genoemd, aan het begin van deze eeuw. Ook toen gingen internetbedrijven met vele honderden, soms duizenden procenten omhoog, en dat trok speculanten aan. Maar aan het einde 'knapte' de zeepbel en stortten de koersen in.

Gek genoeg zie ik top dit moment in crypto’s dezelfde technische signalen als toen. Vrijwel de gehele cryptomarkt ontwikkelt zich thans parabolisch, net zoals internetaandelen toen. Oppassen dus.

Maar ja, mensen worden ook nu weer gek gemaakt, kijk maar naar het aantal advertenties om in crypto te beleggen. Dat zijn er bijna net zoveel als gokadvertenties."

3. Hoe belegt u zelf privé?

"Ik ben privé een ontzettend saaie belegger. Ik heb een defensieve beleggingsportefeuille, bestaande uit trackers, waarmee ik enkel in sectoren beleg. Mijn beleggingshorizon is drie jaar en langer.



Elke maand wordt er automatisch een bedrag naar deze rekening overgemaakt en belegd in het mandje trackers. In mijn portefeuille switch ik slechts heel af en toe tussen sectoren.

En het gekke is, hoewel ik voor mijn dagelijkse IEX-blog bovenop de markt zit, kijk ik nooit naar mijn eigen portefeuille om."

4. Welke boodschap zou u aan beleggers mee willen geven?

"Dat is om geduld te hebben, dus om op de lange termijn te beleggen. Kijk dus net als ik niet elke dag naar je portefeuille; daar word je alleen maar nerveus van. Verder adviseer ik om niet op één paard te wedden, maar goed te spreiden. ‘Stop niet al je eieren in één mandje’ is een oude, maar nog steeds geldige beurswijsheid.

En tenslotte luister niet te veel naar waarzeggers, ook niet als die Royce Tostrams heten.

5. Het valt me op dat u niet zegt dat iedere belegger enkel technische analyse moet toepassen

"Klopt, dat vind ik ook niet. Technische analyse is slechts een van de gereedschappen in de toolbox van de belegger. Ik denk dat iedereen daar uit haalt waar hij het beste mee uit de voeten kan.

Ik denk verder dat technische en fundamentele analyse heel goed op elkaar aansluiten. Zo zou je fundamentele analyse prima kunnen gebruiken om de waarde van je belegging te bepalen. Dat betekent dus jaarverslagen lezen, koers-winstverhoudingen uitrekenen enzovoort. Daarnaast zou je technische analyse kunnen toepassen om de juiste trends en instappunten te vinden. Kortom ik geloof niet in één holy grail."

6. Heeft u zelf wel eens een miskleun gemaakt met beleggen?

"Uiteraard. Mijn grootste miskleun was in 2009, toen de AEX onder de 200 punten was gezakt. Daarbij werd de bodem van 2001 gebroken, wat technisch een verkoopsignaal opleverde. Ik roeptoeterde toen dat de Nederlandse beurs nog eens zou kunnen halveren. Aan deze uitspraak word ik nu nog steeds herinnerd."

7. Een laatste vraag: wat hadden de meesten van ons niet achter Royce Tostrams gezocht?

"In ben een groot liefhebber van Amerikaanse muscle cars, vooral Mustangs. Ik rijd elektrisch hoor, maar ik heb al jaren V6 Mustangs in de garage staan. Financieel gezien is dit overigens wel de slechtste investering die je je kunt voorstellen, want zeer duur in onderhoud en gebruik.

Daarnaast is koken mijn grote hobby. Als ik thuis ben, kook ik altijd. Ik ben hierin zo fanatiek dat ik op reis altijd op zoek ga naar kooklessen en cursussen, om nieuwe gerechten te leren. Door veel zelf te koken, bespaar ik geld voor die andere lefhebberij."

