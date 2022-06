Kalm aan voorbeurs, let op OCI en TomTom en slechtste beursjaar... ooit

De AEX indicatie is +0,3% rond 715, nadat Wall Street gisteren door de bank genomen een halfje lager sloot. Er is nu geen groot of richtinggevend nieuws, laat staan ophef du jour.

Europese futures openen een paar tienden hoger en daarmee is alles gezegd

De Amerikaanse ook, op de Nasdaq 100 min future na die 0,2% daalt

Plussen en minnen met een nul voor de komma in Azië, het ogt wat richting- en inspiratieloos. Tencent staat -1,0% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -1,3% op 26,2

De dollar trekt 0,2% aan naar 1,072

De Duitse tienjaars rente zakt twee basispunten naar 1,11% en de Amerikaanse dikt er juist twee aan naar 2,86%

Goud, olie en crypto staan ook allemaal net even onder of boven nul. Misschien dat bitcoin de strijd om $30.000 heeft gewonnen, of is dit te vroeg victorie kraaien?

Goed, eerste van de maand en de AEX staat year-to-date -10,7% (herbelegd -9,3%) en voor de klassieke 60/40 aandelen/obligatieportefeuille (zeg maar de industrie bench mark) is het nog steeds het slechtste jaar... ooit.

Worst US 60/40* year-to-date returns through May...

1) 2022: -9.8%

2) 1984: -5.3%

3) 1977: -5.1%

4) 2002: -2.7%

5) 1994: -2.0%

6) 2008: -1.7%

7) 2001: -1.1%

8) 2000: -0.8%

9) 1982: -0.6%

10) 2020: -0.5%



*60/40 = 60% S&P 500/40% Barclays Agg (total returns) — Charlie Bilello (@charliebilello) June 1, 2022

De eerste van de maand start eigenlijk met een klassiek recessieachtig bericht. Wat een rotdag zal het bij TomTom zelf zijn vandaag, maar dat wil nog niet zeggen dat de koers... Wellicht reageert die goed, want domweg minder kosten.

Eerst dit, bij OCI gingen er gisteren in de slotveiling 8,4 miljoen stuks doorheen, maar de koers bewoog maar 6 cent. Het fonds zit sinds vandaag in de MSCI Netherlands Index (In Post) en dus moesten fondsen en trackers kopen. Maar zoveel? Wellicht waren het block trades, houd de AFM-registers in de gaten. Hier is de link.

MSCI voerde ook nog wat micro cap wijzigingen door. OCI had trouwens zelf ook nog nieuws, op 7 juni keert ze inderdaad €1,45 (halfjaar) dividend uit.



Jaja, hier is het plaatje al. De MSCI Netherlands Index



Zoek de verschillen tussen deze twee indices! Helaas is deze data niet heel erg actueel, maar het geeft een idee. Van 31 maart:

Van 29 april:

Het agendapunt vandaag zijn de wereldwijde inkoopmanagersindices industrie over mei. Wij zijn om 09:00 uur, u ziet de slechte Chinese cijfers en de Amerikanen zijn er om 16:00 met de ISM Manufacturing Index...



... en die heeft een fantastisch track record. Kort door de bocht: als de ISM Index in elkaar kukelt, komt er een recessie. U weet dan echter nog steeds niet wat de koersen doen... Waarschijnlijk eigenwijs.

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met goed nieuws van HP - outlook verhoging - maar de koers deed maar +0,2% After Hours Wall Street.

08:10 AEX start juni waarschijnlijk nipt in het groen

08:05 Duitse detailhandelsverkopen flink gedaald

07:49 TomTom neemt afscheid van 500 werknemers

07:41 HP Inc verhoogt outlook

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting beduidend hoger

06:59 Chinese industrie vertraagt minder

06:57 Japanse industrie groeit iets minder hard

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen

31 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

31 mei Wall Street sluit lager

31 mei Olieprijs eindigt lager

31 mei OCI keert halfjaardividend uit

31 mei Wall Street noteert vlak

31 mei Europese beurzen sluiten lager

31 mei Aandeelhouders Cabka akkoord met alle voorstellen

31 mei Jaarvergadering Aegon akkoord met alle agendapunten

31 mei UMG volgens Moody's en S&P investeringswaardig

00:00 Werkloosheid België - Apr 2022 (Belgie)

00:00 Loonkosten België - Q1/2022 (Belgie)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Ageas SA)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Societe de Services de Participations de Direction et d'Elaborati)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Adyen NV)

00:00 Detailhandel Duitsland - Apr 2022 (Duitsland)

00:30 Industriële bestellingen Japan Manufacturing PMI (Japan)

07:50 Industriële bestellingen Frankrijk Manufacturing PMI (Frankrijk)

07:55 PMI Duitsland - Manufacturing PMI (Duitsland)

10:00 Ondernemersvertrouwen Verenigde Staten - May 2022 ISM Mfg Index (Verenigde Staten)

10:00 Vastgoed Verenigde Staten - Construction Spending Apr 2022 (Verenigde Staten)

Meevallende data, tegenvallende koersen:

U.S. stocks ended lower after a three-session rally last week as volatile oil trading kept soaring inflation in focus, and data showed consumer confidence eased modestly in May https://t.co/8hMgsVnYk1 pic.twitter.com/Rccrcl5KOb — Reuters Business (@ReutersBiz) June 1, 2022

Over de inkoopmanagersindices:

Asia's factory activity slowed in May as China's heavy-handed coronavirus curbs continued to disrupt supply chains and dampen demand, adding to woes for some of the region's economies that are already under strain from surging raw material costs https://t.co/lrQrpizSRS pic.twitter.com/IRnvC3QehS — Reuters Business (@ReutersBiz) June 1, 2022

Ja, gierende inflatie. Dit kennen we niet. Hoe verder?

A survey shows Americans have become more cautious about buying big ticket items, including cars and homes, which could curtail economic growth https://t.co/r15pPtSEgv pic.twitter.com/CeuJOrQQDg — Reuters Business (@ReutersBiz) May 31, 2022

Hier in de EU is het nog erger:

WATCH: There's fresh pain in store for shoppers after euro zone inflation hit a new record high in May. It comes as price growth spread across markets, which implied it was not just energy pulling up inflation anymore https://t.co/WTuUVeupcu pic.twitter.com/M3dsdtTTmH — Reuters Business (@ReutersBiz) May 31, 2022

De sheriff heeft echter wel wat anders aan haar hoofd:

Live from 13:00 CET tomorrow: I’m delighted to join the #GreenSwanConference panel to discuss what’s next for central banks in the green transition.



Follow the event here https://t.co/y6jY98kW6F https://t.co/eu60ajQ7Tc — Christine Lagarde (@Lagarde) May 31, 2022

Eindelijk, maar nog niet helemaal:

China’s financial capital is cautiously reopening after 2 months under one of the world’s most restrictive #Covid19 lockdowns.



Most of Shanghai’s 25 million residents are allowed to move about freely but streets and subways remain sparse https://t.co/h6UGRLQ9el #???? pic.twitter.com/ZdjSs1IFBE — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 1, 2022

Instappen of niet? U kan ook plukjes kopen, of geduldig wachten op een technische draai. En toch, dat iedereen nog steeds aan kopen denkt. doe mij vrezen dat we de bodem nog niet hebben gezien. Dat is pas als iedereen tech niet meer kan zien, horen, voelen, ruiken en het vies smaakt.

The drubbing global technology stocks have seen this year may be far from over.



That’s the message from many strategists and fund managers, who expect this year’s rout to deepen in the near term https://t.co/yxGXiXvvGc pic.twitter.com/e4olFFrPOL — Bloomberg TV (@BloombergTV) May 31, 2022

Want in één keer met alles er in... Bij ons heeft KPN ook zo'n grafiek. En Aegon. En nog veel meer fondsen die zelfs geen steun op nul hadden...

Good morning from #Germany, where Deutsche Telekom shares have marked a 20y high. The stock is a classic retail stock that has shaped an entire generation of German shareholders and is one reason why shares are so unpopular in Germany. pic.twitter.com/hj0cuarDiK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 1, 2022

Het bloed kruipt...?

Shortly after TerraUSD tumbled, USDD, a clone of the algorithmic stablecoin, is growing rapidly. USDD has built up more than $600 million worth of tokens in a month. https://t.co/aZ5CAKnpOx — Barron's (@barronsonline) June 1, 2022

Veel plezier en succes vandaag.