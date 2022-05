Slotcall: Mega koerssprongen Unilever en DSM houden de AEX op het droge

DSM (+8%) en Unilever (+9,3%) waren vandaag koplopers in de AEX (+0,6%). De twee over het algemeen defensieve fondsen wisten de Nederlandse hoofdindex boven water te houden. Zwaargewicht Unilever en DSM waren samen verantwoordelijk voor ongeveer 1,5% van de stijging van de AEX. Zonder die twee fondsen zou de index dus zo'n 0,9% in het rood staan, meer in lijn met de andere Europese indices.

Unilever wist het groen te bereiken na vanochtend te hebben aangekondigd activistische aandeelhouder Nelson Peltz een plekje in het bestuur te geven.

De CEO van investeringsmaatschappij Trian Fund Management, die een belang heeft van zo’n 1,5%, is per 20 juli niet-uitvoerend bestuurder bij Unilever. Beleggers lijken de bestuurszetel voor Peltz wel te zien zitten. Niet ten onrechte, want in het verleden heeft hij het voor elkaar gekregen om de marges van Procter & Gamble te verhogen. Laat dit laatste nou het probleem van Unilever zijn.

'DSM verschaft zich een uitstekende marktpositie'

Een uiterst verrassend bericht vanochtend bij DSM was de oorzaak van een flinke koerssprong. Het DSM-personeel krijgt er in namelijk één klap zo’n 10.000 collega’s bij, doordat het heeft aangekondigd te fuseren met het Zwitserse Firmenich in een complexe miljardendeal.

Formeel beschouwen DSM en Firmenich de krachtenbundeling als fusie, maar daar is feitelijk geen sprake van. Immers, aandeelhouders van DSM zullen een belang krijgen van 65,5% in het fusiebedrijf, de Zwitsers de resterende 34,5% én €3,5 miljard in contanten.

Tevens - en dat is minder verrassend - werd de verkoop van het restant van de Materials-divisie aangekondigd. “De aangekondigde overname annex fusie komt het risicoprofiel en de groei voor de komende jaren ten goede. DSM verschaft zich een uitstekende marktpositie”, oordeelt senior analist Martin Crum in zijn zeer uitgebreide analyse van DSM. Daarin vindt u onder meer zijn koersdoel en advies.

Fusiestrijd bij Euronav

Nu we het toch over fusies hebben, bij Euronav (-3,2%) is een ware fusiestrijd gaande. Fuseren met branchegenoot Frontline of niet, dat is de vraag. De familie Saverys heeft zijn belang in Euronav opgevoerd tot afgerond 20% en is zoals bekend fel tegenstander van de fusie”, legt analist Martin Crum uit. “Grootaandeelhouder van fusiepartner Frontline heeft ondertussen zijn belang in Euronav ook opgevoerd tot afgerond 13%.”

En nu wordt het volgens de analist interessant. “Fredriksen - de stuwende kracht achter de gewenste krachtenbundeling tussen beide olietankerrederijen - overweegt de aanvaardingsdrempel te verlagen tot slechts 50,1%. Voor een volledige, onvoorwaardelijke fusie is minimaal 75% van het stemrecht nodig en dat lijkt Fredriksen niet te halen. Saverys heeft immers al 20%, kan wellicht elders bij grootaandeelhouders wat steun verwerven en bovendien is bij een stemming zelden al het uitstaande kapitaal vertegenwoordigd.”

Het kan dus nog alle kanten op, zeker als de partijen blijven bijkopen. Dit gretige koopgedrag is de koers van Euronav de afgelopen tijd ten goede gekomen. Aandeelhouders die hier de vruchten van hebben geplukt, kunnen misschien nog wel even doorgaan met plukken, aangezien de fusiestrijd de koers wellicht nog verder kan laten stijgen.

Dit klinkt verleidelijk, maar Martin Crum is waakzaam. Hij legt u in zijn analyse van Euronav haarfijn uit waarom.

Macrocijfers

Er verscheen vandaag een aantal belangrijke macrocijfers. Deze cijfers gaan we even op chronologische volgorde afwerken. Te beginnen met Chinese macrocijfers. Hieruit blijkt dat de krimp van de Chinese economie afneemt. De index die de activiteit van de Chinese dienstensector meet, kwam in mei uit op 47,8 tegen 41,9 in april. De inkoopmanagersindex steeg van 47,4 naar 49,6. De Chinese economie lijkt weer bijna te gaan groeien. Een indexstand onder de vijftig wijst op krimp en een stand boven de vijftig wijst op groei.

Voor het volgende noemenswaardige macrocijfer gaan we langs bij onze oosterburen. De werkloosheid is hier in mei verder gedaald, maar niet zo sterk als in april. Deze maand liep het aantal Duitsers ohne Arbeit met 4.000 terug, terwijl economen rekenden op een afname van zo'n 16.000. Iedereen zit er wel eens naast zullen we maar zeggen.

Inflatie in eurozone gestegen tot 8,1%

Vanochtend verscheen het inflatiecijfer van de eurozone. De inflatie stijgt flink door en zelfs harder dan verwacht. In april en maart bedroeg de inflatie 7,4%. Vooraf geraadpleegde experts rekenden op een beperkte stijging tot 7,6%, maar dit viel wat hoger uit: 8,1%. Dat wordt weer huilen bij de kassa.

We werpen ook nog even een blik op het consumentenvertrouwen onder Amerikanen. Dit daalde minder hard dan verwacht. In april stond de index voor het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten op 108,6 en er werd gerekend op een daling tot 103,9. Het bleef echter beperkt tot een daling naar 106,4.

Rentes

De rentes bewegen weer flink omhoog. In Nederland klimt de tienjaarsrente met acht basispunten omhoog tot 1,42%. We zouden er bijna aan gewend raken, maar vergeet niet dat dergelijke bewegingen echt fors zijn in de rentemarkt. Op dit moment prijst de markt een renteverhoging van een kwartje in voor juli dit jaar, een kwartje voor september en nog twee kwartjes voor de rest van 2022.

Maandlijstjes

De maand mei is alweer ten einde. Dat betekent dat we weer even de balans op gaan maken in onze maandlijstjes. Hieronder vindt u de prestaties van onze Nederlandse hoofdindex, de midkapfondsen en de kleintjes uit de AScX.

AEX

AMX

AScX

Brede markt

De AEX (+0,6%) presteerde vandaag slechter dan Frankrijk (-1,4%) en de Duitse DAX (-1,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 27,1 punten.

Wall Street koerst in de min: S&P 500 (-0,9%), Dow Jones (-0,8%) en de Nasdaq (-0,8%).

De euro daalt met 0,5% en noteert nu 1,072 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,8%) en zilver (-1,1%) zijn vandaag niet in trek.

Olie: WTI (+0,4%) en Brent (+0,6%) koersen in de plus.

Bitcoin (+0,4%) stijgt.

Het Damrak:

Opnieuw heeft Tiger Global Management zijn belang in Just Eat Takeaway (+0,4%) verkleind; ditmaal tot onder de meldingsgrens. Begin deze maand had Tiger Global nog een belang van zo'n 4,8% en dat is nu nog circa 2,9%. Op 13 april dit jaar was het zelfs nog bijna 5,2%.

(+0,4%) verkleind; ditmaal tot onder de meldingsgrens. Begin deze maand had Tiger Global nog een belang van zo'n 4,8% en dat is nu nog circa 2,9%. Op 13 april dit jaar was het zelfs nog bijna 5,2%. Goldman Sachs heeft vandaag ING (+0,5%) op zijn kooplijst geplaatst. De zakenbank heeft zijn koersdoel voor ING opgekrikt van €14,50 naar €16,25 en acht het aandeel daarmee koopwaardig.

(+0,5%) op zijn kooplijst geplaatst. De zakenbank heeft zijn koersdoel voor ING opgekrikt van €14,50 naar €16,25 en acht het aandeel daarmee koopwaardig. Ook het advies voor Aperam (+0,1%) werd verhoogd van houden naar kopen. Het was in dit geval echter niet Goldman Sachs, maar Morgan Stanley die het AMX-fonds op de kooplijst plaatste. Het koersdoel werd met €5 verhoogd tot €51.

(+0,1%) werd verhoogd van houden naar kopen. Het was in dit geval echter niet Goldman Sachs, maar Morgan Stanley die het AMX-fonds op de kooplijst plaatste. Het koersdoel werd met €5 verhoogd tot €51. Alfen (-1,1%) gaat een groot energieopslagsysteem bouwen voor een Fins windmolenpark. Daarnaast schreef analist Niels Koerts vandaag over Alfen, nu het aandeel zijn koersdoel van €100 heeft bereikt. Wat Koerts nu adviseert leest u in zijn analyse van Alfen.

(-1,1%) gaat een groot energieopslagsysteem bouwen voor een Fins windmolenpark. Daarnaast schreef analist Niels Koerts vandaag over Alfen, nu het aandeel zijn koersdoel van €100 heeft bereikt. Wat Koerts nu adviseert leest u in zijn analyse van Alfen. De bijna 16.500 postbezorgers van PostNL (-0,9%) kunnen uitkijken naar oktober dit jaar. Vanaf dan zal de PostNL namelijk meer loon uitbetalen. De postverwerker heeft een definitief akkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe cao voor bezorgers. Hierin is onder andere een loonsverhoging van in totaal ruim 8% opgenomen. Tegen die tijd zal de hoge inflatie echter al wel een deel daarvan hebben weggesnoept.

(-0,9%) kunnen uitkijken naar oktober dit jaar. Vanaf dan zal de PostNL namelijk meer loon uitbetalen. De postverwerker heeft een definitief akkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe cao voor bezorgers. Hierin is onder andere een loonsverhoging van in totaal ruim 8% opgenomen. Tegen die tijd zal de hoge inflatie echter al wel een deel daarvan hebben weggesnoept. Gaming- en advertentiebedrijf Azerion (+5,5%) heeft in het eerste kwartaal van dit jaar zowel de omzet als aangepaste Ebitda ruimschoots zien verdubbelen. In Q1 behaalde Azerion een omzet van €94 miljoen, ruim twee keer zoveel als een jaar eerder. Het bedrijf blijft ervan overtuigd dat het dit jaar minimaal een omzet van €450 miljoen te zullen behalen. Of dat gaat lukken weet ik niet. Wat ik wel weet is dat de CEO van Azerion van de partij is op de IEX Beleggersdag op 1 juli. Het programma bekijken en tickets bestellen kan hier.

Adviezen

Aperam: naar €51 van €46 en verhoogd naar kopen - Morgan Stanley

ING: naar €16,25 van €14,50 en verhoogd naar kopen - Goldman Sachs

ArcelorMittal: naar €46 van €39 en kopen - Morgan Stanley

Agenda woensdag 1 juni 2022

00:00 Adyen – Jaarvergadering

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Mei (Chi)

08:00 Detailhandelsverkopen - April (Dld)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Mei (eur)

11:00 Werkloosheid - April (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - Mei def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Mei (VS)

16:00 Bouwuitgaven - April (VS)

16:00 Vacatures - April (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

22:00 GameStop - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Hewlett Packard - Cijfers tweede kwartaal (VS)