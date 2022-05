DSM wordt minder cyclisch, waardevoller en misschien Dividend Aristocrat

quote: objectief schreef op 31 mei 2022 16:14: [...]



Onzin verhaal over politici; het zou me verbazen dat er een politicus was die wist van de fusie/overname.

Voor DSM is het gewoon lucratiever (ook) in Zwitserland te zitten. Nederland is een belastingparadijs en Zwitserland ook.



Idem dito het vertrek van Shell uit Nederland; de Staat heeft de NAM tientallen miljarden extra laten verdienen en toch zijn ze weg gegaan. (misschien moeten we heel blij zijn, want ze hebben Nederland ook jaarlijks miljarden subsidies gekost)

[...]Onzin verhaal over politici; het zou me verbazen dat er een politicus was die wist van de fusie/overname.Voor DSM is het gewoon lucratiever (ook) in Zwitserland te zitten. Nederland is een belastingparadijs en Zwitserland ook.Idem dito het vertrek van Shell uit Nederland; de Staat heeft de NAM tientallen miljarden extra laten verdienen en toch zijn ze weg gegaan. (misschien moeten we heel blij zijn, want ze hebben Nederland ook jaarlijks miljarden subsidies gekost)

Het is juist de taak van een bestuurder om te weten wat er leeft bij bedrijven en wat er nodig is om de bedrijvigheid in Nederland te creëren en niet in een ander land. Als de koek kleiner wordt is er ook minder te verdelen.En dan over Shell, 85% van de Groningse gasbaten is naar de Nederlandse staat gegaan. De overige 15% is verdeeld tussen Shell en Exxon. Waarbij Shell en Exxon ook weer zwaar geinvesteerd hebben in bedrijvigheid in Nederland. Helaas heeft Nederland haar deel niet verstandig gereserveerd als Noorwegen, maar over de balk gegooid aan uitkeringen en de welvaartsstaat.Maar gelukkig hebben we iemand die hier het licht uit kan doen, objectief ;-)