Het is vlak voorbeurs, DSM fuseert en er is 10% inflatie

De AEX indicatie is -0,1% op 707 en fasten your seat belts: onze inflatie laat double digits zien en DSM wil fuseren.

Europese futures openen een paar tienden lager

De Amerikaanse futures zakken -0,2% à 0,7% (tech)

In Azië liggen China, Hong Kong, Korea en Taiwan goed, Japan daalt iets. Tencent staat +3,0% in Hong Kong

De dollar trekt 0,3% aan tot 1,075

Ho, dit gaat hard op dit uur: de Duitse tienjaars rente stijgt vier basispunten naar 0,98% en de Amerikaanse liefst tien naar 2,86%

Goud zakt 0,1%, olie stijgt krap 2% en crypto ligt min of meer vlak

Wat een nieuws, DSM wil met gesloten beurzen met de Zwitserse private onderneming Firmenech fuseren: DSM-Firmenich moet een Zwitsers bedrijf worden, waar DSM-aandeelhouders 65,5% van krijgen, met een notering in Amsterdam en met HQ's in beide landen. De hoofdzetel wordt Zwitsers.

Het doel is synergie, de combi moet jaarlijks een half miljard aan extra sales opleveren en €350 miljoen aan ebitda. Verder moet het allemaal nog een beetje bezinken, want wie zag deze aankomen? ABM nog even:

De twee zien synergievoordelen ter waarde van €350 miljoen voor de aangepaste EBITDA, inclusief € 500 miljoen aan extra omzet door met name de combinatie van Food & Beverage van DSM met Taste & Beyond van Firmenich. De fusie ondersteunt dan ook een dubbelcijferige winstgroei per aandeel.

Het fusiebedrijf mikt op een duurzame autonome groei van 5 tot 7% per jaar voor de middellange termijn, aangejaagd door innovatie en een aangepaste EBITDA-marge van 22 tot 23% op middellange termijn.

Over tot de orde van de dag. Goed, waar letten we vandaag op? Europese inflatiecijfers. Ja, die worden weer hoger verwacht en gisteren vielen de Duitse, Belgische en de Spaanse ook al hoger uit dan verwacht en over vorige maand. Goed, eerst koffie, haal diep adem en ja, eerst tot tien tellen...

In mei 2022 was de #inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (#HICP) 10,2%. Dit is een 1e raming, de reguliere cijfers, inclusief de Nederlandse consumentenprijsindex (#CPI), worden 9 juni gepubliceerd. Zie: https://t.co/YByMjyYy4N pic.twitter.com/QydHdBCbme — CBS (@statistiekcbs) May 31, 2022

We zijn niet de enige vandaag met cijfers, maar die 10,2% is buitensporig.



Het goede nieuws is wel dat de marktverwachtingen voor de inflatie geen nieuwe topjes meer neerzetten. Hebben we peak inflation gezien, of beleven we dat nu? De vijfjaars swap is de bench mark.



Eerste keer? Q1-cijfers zijn er van nieuweling Azerion en mooi persberichtje, hoor. Alles past in één screendump. Ik weet niet of de cijfers ook goed zijn.



Wall Street was dus dicht gisteren en dan is het voorbeurs toch altijd een beetje zoeken. De AEX dan maar. Nog geen trendbreuk, om van een nieuwe bull market maar te zwijgen, maar er zitten toch drie hoopvolle bars in de grafiek. U weet nooit, maar lijntjes rechtdoor de toekomst intrekken werkt nooit.

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met CAO bij PostNL en Alfen goes Finland.

08:15 Beursblik: goede deal DSM met Firmenich

08:05 Azerion ziet resultaten verdubbelen

08:00 Nieuwe cao voor postbezorgers PostNL

07:58 AEX start lager en olieprijs stijgt

07:41 'Europese leiders eens over boycot groot deel Russische olie'

07:40 DSM en Firmenich fuseren

07:37 Vertrouwen Japanse consument trekt verder aan

07:19 Alfen bouwt energieopslagsysteem voor Fins windmolenpark

07:15 Japanse detailhandel in de lift

07:12 Japanse industrie produceert minder

07:10 Chinese economie ziet krimp afnemen

07:03 Nederlandse detailhandel zet meer om

07:01 Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

06:59 Beursagenda: macro-economisch

06:58 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:57 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

30 mei Nog geen akkoord EU over importban Russische olie - media

30 mei Europese beurzen sluiten hoger

30 mei Heijmans draagt Allard Castelein voor als commissaris

En dan nog even dit

Dat valt dan weer mee:

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in mei positiever dan in april. Vooral de arbeidsmarktindicatoren verbeterden.https://t.co/UQpA9FNAAJ pic.twitter.com/LwbXpBM9bx — CBS (@statistiekcbs) May 31, 2022

Bij Holger komt intussen ook de rook uit eigen Zschaepitz:

Good Morning from Germany where financial repression accelerates. Real yields (10y Bunds-inflation) dropped to All-Time low of -6.8% despite 10y yields jumped to >1%. But #inflation accelerated to 7.9% in May, highest since 1952. Real yields now NEGATIVE for 73 consecutive mths. pic.twitter.com/Ll3zPRNq6U — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 31, 2022

Klaagt er nog iemand bij de pomp, of zijn we er al weer aan gewend?

Oil heads for the longest run of monthly gains in more than a decade as the EU agreed to pursue a partial ban on Russian imports while China further eased anti-virus curbs https://t.co/ZZjdIxJBGj pic.twitter.com/3WqRV0iCkM — Bloomberg Middle East (@middleeast) May 31, 2022

Wat weten van Chinese overheids- en nationale financiën? Niet zo heel veel. Niet zo heel veel beter dan hier wellicht?

China faces a nearly $1 trillion funding gap. It will need more debt to fill it. https://t.co/z5QUNASGmX — CNBC (@CNBC) May 30, 2022

Intussen in Shanghai:

Shanghai will fully restore the normal order of production and living across the city starting from Wednesday, on the premise of containing the overall risk of COVID-19 https://t.co/kuelTYl9Ts pic.twitter.com/BajKa9cyjv — China Xinhua News (@XHNews) May 31, 2022

Intussen in Shanghai II:

WATCH: Tesla's Shanghai plant is back to nearly 70% of its pre-lockdown output https://t.co/drBVXqNnO6 pic.twitter.com/0VYX8wkfM7 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 31, 2022

Wacht even, gemist dit weekend. Barron's heeft een reputatie met haar covers - markt gaat andere kant uit, u kent het - en dit is wel een hele dramatische crypto voorkant. Meer zeg ik maar niet.

Is crypto facing an existential crisis? Industry experts weighed in at our first-ever crypto roundtable. In this issue: pic.twitter.com/KWXJtuIUN0 — Barron's (@barronsonline) May 28, 2022

Betaalde link, ik kan er ook niet bij, maar ondanks, of juist dankzij de enorme tech bear market wordt er weer aan kopen gedacht. Ik zou zeggen: let op kwaliteit. Als u al koopt, koop dan bedrijven met bewezen business model en verdienvermogen, die een mogelijke recessie zeker overleven.

Investment banks pick their top stocks to buy in the 'beaten down' tech sector https://t.co/BVgrA52se3 — CNBC (@CNBC) May 31, 2022

Veel plezier en succes vandaag.