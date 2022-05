Olieprijs op koers voor nieuwe opwaartse uitbraak

Goedemorgen,



wat is de invloed van dure olie op aandelen en alle daar mee verwante producten vraag ik af.

Met de al hoge inflatie van dit moment kunnen we dit er ook nog wel bij hebben, transport zal nog duurder worden.

Bij onze Duitse buren wordt een daling ingezet en zou de AEX volgen ?



Een foto in de krant met lange rijen wachten reizigers op Schiphol die het enorme stroom aan reizigers niet aan kan zal de olieprijs verder opstuwen, niet alleen in Nederland wordt er veel gereisd maar naar mijn idee in heel Europa en daarbuiten.



Ik met het met handynman6 eens dat de prijs van die dure olie, de prijs om beveiligers, schoonmakers en bagage afhandelaars een fatsoenlijk inkomen te geven en de effecten op het milieu, terug te vinden moeten zijn in de prijs van een vliegtuigticket.