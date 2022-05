Wijze les over risico uit 'Dumb & Dumber'

Afgelopen vrijdag werden we bij IEX gebeld door een teleurgestelde Air France-KLM-aandeelhouder.

Hij was er vanuit gegaan dat een belegging in Air France-KLM aandelen vrijwel risicoloos was (hij was geen Premium-lid zoals u begrijpt - anders was hij door Niels Koerts' analyse al een gewaarschuwd mens geweest). De overheid zou het bedrijf toch nooit failliet laten gaan? Ook de impact van de enorme verwatering door de claimemissie leek hij niet helemaal te vatten.

Toch was hij ondanks de teleurstelling van plan om gebruik te maken van zijn recht om per (oud) aandeel Air France-KLM 3 nieuwe aandelen te kopen voor 1,17. "Het aandeel stond laatst nog op 4 euro, dat is dan toch een koopje?!" Hij leek toch te denken het dat de kans groot was dat hij de aandelen snel weer voor 4 euro kon verkopen en zag ondanks alles weinig risico's.

Na het telefoontje hadden we hier op de desk een kleine discussie over. Had de man beter moeten weten? Een vrij uitgesproken collega vond het ronduit dom, ik had eigenlijk ook wel wat medelijden.

Nog dommer?

De discussie over het wel of niet kunnen inschatten van risico’s bracht ons op de vele slachtoffers van de recente crash van 'stablecoin' TerraUSD. In The Wall Street Journal werd een chirurg aangehaald die al zijn spaargeld, $177.000, tegen 15% rente via startup Stablegains in stablecoins geïnvesteerd.

Dat bleken vooral TerraUSD’s te zijn, waardoor de arme man nu 90% van zijn spaargeld kwijt is. Had de man dit kunnen of moeten weten? Was hij een slachtoffer van de vaak misleidende reclames? De eerder aangehaalde collega had wederom geen mededogen en vond deze man nog dommer dan de AirFrance KLM-beller.

Toepasselijk genoeg was later op vrijdag de film 'Dumb & Dumber' op televisie, een komedie over de twee idioten Harry (Jeff Daniels) en Lloyd (Jim Carrey). Daar zat verrassend genoeg ook een voor de risico-discussie heel relevante scene in.

Het verhaal is niet echt belangrijk, maar op een bepaald moment vraagt Lloyd aan de hoofdrolspeelster Mary (Lauren Holly) hoe zijn kansen liggen bij haar terwijl het iedereen (behalve Lloyd) duidelijk is dat hij volledig kansloos is. Dan ontvouwt zich de volgende conversatie;

Lloyd Christmas : I want to ask you a question, straight out, flat out, and I want you to give me the honest answer. What do you think the chances are of a guy like you and a girl like me ending up together?

Mary Swanson : Well Lloyd, that's difficult to say. We really don't...

Lloyd Christmas : Hit me with it! Just give it to me straight! I came a long way just to see you Mary, just... The least you can do is level with me. What are my chances?

Mary Swanson : Not good.

[de achtergrondmuziek stopt]

Lloyd Christmas : [met trillende lip] You mean, not good like one out of a hundred?

Mary Swanson : I'd say more like one out of a million.

Lloyd Christmas : [na lange pauze waarin hij verwerkt wat hij net gehoord heeft klaart langzaam zijn gezicht op] So you're telling me there's a chance. YEAH!

Voor de liefhebber hier een link naar de scène op YouTube.

Niet zo dom als het lijkt

Wat mij betreft een briljante scène, en grappig genoeg is dit ook ongeveer het enige intelligente dat Lloyd in de film zegt. Ook bij een kans van een op de miljoen is er namelijk een kans dat iets gebeurt, dus in zekere zin wordt Lloyd onterecht uitgelachen.

Nu is een op de miljoen wel een heel kleine kans, maar het probleem is dat veel mensen ook bij kansen als 'minder dan 5%' denken dat het eigenlijk nooit kan gebeuren. Hierdoor wordt de kans dat iets fout gaat vaak onderschat en neemt men zonder er echt bewust van te zijn posities in met een groter risico dan gedragen kan worden. Bij de kredietcrisis werden hierdoor bijvoorbeeld de risico's van defaults onderschat.

Een gerelateerd probleem is dat de exacte kans op een toekomstige gebeurtenis in de praktijk vaak niet bekend is of moeilijk te berekenen is. Er wordt vaak gezegd dat je om de risico’s beter in te kunnen schatten goed moet begrijpen waar je in belegt. Nu is het zeker aan te raden om goed te begrijpen waar je in belegt, maar kan je hierdoor echt beter de risico's inschatten?

Zo is Terra een 'algorithmically-governed blockchain protocol that offers a collection of stablecoins' - wisten de mensen die dit echt begrepen (ik vermoed weinig) dan wel hoe risicovol dit was? Het goede nieuws is dat het andersom ook niet onmogelijk is om in te schatten of iets risicovol is zonder iets van 'stablecoins' of andere onderliggende waarden af te weten.

Vuistregels voor risico

De manier om hier toch in het algemeen een inschatting van te maken begint met kijken naar het verschil in mogelijk rendement met de meest veilige beleggingen, zoals bijvoorbeeld de rente op Duitse of Amerikaanse staatsobligaties. Als meer wordt geboden is er altijd meer risico, wat er ook beloofd wordt en ook al heet iets 'stable' of 'safe' of 'guaranteed'.

Sterker nog, meestal geldt dat hoe meer iemand u vertelt dat het allemaal heel veilig is, hoe groter het risico. Daarnaast geldt in de meest gevallen: hoe hoger het beoogde rendement, hoe groter het risico. Tot slot moet u uiteraard voor voldoende spreiding zorgen, want om met Lloyd te spreken; 'There is always a chance!'

Als u deze vuistregels in uw achterhoofd houdt loopt u nog steeds risico’s, maar u was in ieder geval het lot van de chirurg die zijn spaargeld kwijt is bespaard. Wellicht vindt u deze vuistregels voor de hand liggend, maar de praktijk heeft weer laten zien dat dit door velen toch niet goed begrepen en/of toegepast wordt.

Overigens is Jim Carey 'in het echt' na de film met Mary-actrice Holly getrouwd - er was dus echt een kans! Maar ze zijn ook vrij snel weer gescheiden - het blijft lastig, dat inschatten van toekomstige risico’s.