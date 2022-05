Vijf vragen aan Ralph Wessels

In discussie gaan met en al uw vragen stellen aan een van de meest gerenommeerde beleggingsstrategen van Nederland? Op de IEX Beleggersdag kan het. Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN Amro, is die dag aanwezig in het ABN Beurscafé.

In aanloop naar de dag zelf leggen we hem alvast vijf vragen voor.

Wat is jouw rol op de IEX Beleggersdag?

"Aan de hand van de onderwerpen die nu spelen, vertel ik hoe ABN Amro tegen de markt aan kijkt. Maar waar ik normaal gesproken een verhaal houd waarna mensen vragen kunnen stellen, is het dit keer veel interactiever. Ik ga met bezoekers in gesprek, zij kunnen al hun vragen stellen en we gaan in discussie, ook beleggers onderling."

Welke onderwerpen komen dan zoal voorbij?

"Dat is een beetje aan de zaal, maar natuurlijk de vraag of we nu al in een bearmarkt zitten, de dreigende recessie, hogere rentes en de winstmarges van bedrijven. Ik vermoed dat bezoekers daar wel prangende vragen over hebben. Ik kan weliswaar geen individuele bedrijven of aandelen noemen, maar ik ga over een brede range van beleggingsonderwerpen graag de discussie aan.”

En wat denk jij, zitten we al in die bearmarkt?

"Dat kan dus een heel interessant discussiepunt zijn. Velen zijn er nog niet aan toe, maar als je naar de markt kijkt, denk ik dat we de blik voorzichtig weer omhoog kunnen richten. Er is een enorm voorschot genomen op de monetaire verkrapping, maar tegelijkertijd blijft inflatie angst inboezemen. Het kan gaan tegenvallen, maar de markt kan ons ook positief verrassen. Dat is het leuke aan kwesties als deze."

Welke gebeurtenissen in de markt heb je onderschat en welke heb je juist goed gezien?

"Verkoopgolven zijn natuurlijk nooit exact te timen, maar de periode rond corona heeft mij echt verbaasd. De VIX-index stond op een gegeven moment op 40, wat normaal geen gek instapmoment is. Toen hij naar de 30 ging dacht ik: dit is het moment. Maar later schoot hij naar de 80; ik had niet gedacht dat het in korte tijd zó snel zou gaan. En dat we relatief zo kort op de financiële crisis van 2008 weer zoveel angst in de markt zouden zien. Vervolgens heb ik de bodem van de coronacrisis dan wel weer redelijk goed getimed; we hebben op het juiste moment de portefeuille geherbalanceerd. Ik zag dat aan het extreme sentiment, waarbij technische indicatoren helpen. Die geven dan vaak de bevestiging."

Waar ga je zelf nog een kijkje nemen op de IEX Beleggersdag?

"Ik sta een groot deel van de dag in het ABN Amro Beurscafé, dus ik heb niet veel tijd om op adem te komen. Maar als het even kan, lijkt het mij heel leuk om de paneldiscussie te volgen die aan het einde van de dag plaatsvindt."

