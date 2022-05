Er is risicobereidheid voorbeurs, maar er is ook JET

Risk-on! De AEX-indicatie is 0,9% en de sterren staan gunstig voor technologie.

Inflatie valt misschien mee is het nu heersende verhaal en sentiment. Wellicht dat de economie zonder recessie weg komt, met alle problemen die er zijn en zorgen die u hebt.

Europese futures openen +0,6% à +1,0%

De Amerikaanse futures hebben er ook weer zin, hoewel Wall Street vandaag dicht is in verband met Memorial Day. De Dow Jones indicatie is nu +0,4%, S&P 500 +0,8% en de Nasdaq 100 zelfs +1,4%. En dat na al +3,3% vrijdag

In Azië stijgt op China na alles met een één of zelfs een twee voor de komma. Tencent staat +2,2% in Hong Kong en de Hang Seng Tech Index doet +3,2%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) -6,5% op 25,7

De dollar zakt 0,2% naar 1,076

De Duitse tienjaars rente stijgt twee basispunten naar 0,98% en de Amerikaanse is vandaag vrij

Goud stijgt +0,4%, olie ook en crypto doet nu wel mee stijgt procenten

Crypto en bitcoin, die het einde vorige week lieten afweten bij de risicorally, halen vandaag schade in. Toch is bitcoin nog steeds heel spannend aan het zijwaartsen rond $30.000.



Wat een scherp herstel, de grafiek van de Nasdaq 100 laat zien dat er op en rond toppen en bodems altijd het meeste geld is te verdienen. En verliezen. Want we weten altijd pas achter of dit de bodem, of een bodem is...



En anders laat Ark Innovation ETF wel zien hoeveel er te verdienen is. Of te verliezen.



Let u op vandaag? Onze afzetprijzen voor industrie zijn al door op - ka-ching - 29,0% na 26,0% in april. Er zijn straks eerste schattingen van EU inflatiecijfers over mei.



Want intussen zijn en her en der cijfers te zien en geluiden te horen dat wellicht de inflatie al heeft gepiekt. Dit zijn de verwachtingen van de markt, de benchmark is de vijfjaars swap. Al twee maanden geen nieuwe topjes meer, dat is zo.



Let u ook maar op Just Eat Takeaway? Deze sector, dit bedrijf en zijn aandeel heeft het momentum even totaal niet mee. Het is een afwaardering van dik 80% en zoveel staat Just Eat Takeaway zelf ook onder haar top. Dit zal de waardering van iFood waar ze aandeel in heeft ook niet ten goede komen?

Op de huidige koers is Just Eat Takeaway zelf nu €4,33 waard.

Meer Nederlands nieuws, er zal ook eens geen gedoe bij Air France-KLM zijn...

Dat schrijft de staatsagent voor KLM, die toeziet op de naleving van de afspraken, in een advies dat door Financiënminister Sigrid Kaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. https://t.co/GyG13ZQUJx — De Telegraaf (@telegraaf) May 29, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag.

08:08 Beursblik: ING oogt goedkoop

07:54 Positieve weekstart AEX voorzien

07:43 Shell definitief aan de slag in westen van Australië

07:29 Afzetprijzen industrie fors hoger in april

07:16 Minder vertrouwen bij ondernemers industrie

07:04 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

07:01 Beursagenda: buitenlandse fondsen

07:01 Beursagenda: macro-economisch

07:00 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

29 mei 'Just Eat moet mogelijk miljarden afwaarderen op Grubhub'

29 mei Drukke macro-week voor de boeg

29 mei Valuta: dollarzwakte door afgenomen renteverwachting Fed

29 mei Musk: Bill Gates zit flink short in Tesla

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 Notering ex-dividend (Elia System Operator NV)

00:00 Consumptieprijsindex België - May 2022 (Belgie)

00:00 Inflatie België - May 2022 (Belgie)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Ackermans & Van Haaren NV)

00:00 New York Stock Exchange gesloten (Verenigde Staten)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Roularta Media Group NV)

06:30 Ondernemersvertrouwen Nederland - May 2022 (Nederland)

06:30 Producentenprijsindex Nederland - Apr 2022 (Nederland)

10:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Fountain SA)

17:50 Detailhandel Japan - Apr 2022 (Japan)

En dan nog even dit

De terugblik, zou het?

WATCH: Growing optimism among investors that the Federal Reserve will be able to tighten monetary policy without tipping the economy into recession boosted U.S. stocks https://t.co/Mo61Ds8edx pic.twitter.com/aKM2RSM6QR — Reuters Business (@ReutersBiz) May 28, 2022

Zou het écht?

There are signs that inflation in the US may be on the turn at last... https://t.co/MAn9IwQ2l0 — Bloomberg Markets (@markets) May 27, 2022

Ja maar dat is daaro. Dit is hiero:

WATCH: Europe’s cost-of-living crisis looks set to deepen. Economists are betting on a fresh record high for next week’s euro zone inflation numbers https://t.co/QrZX6rDd7V pic.twitter.com/YGrg2gPCbR — Reuters Business (@ReutersBiz) May 28, 2022

Oh? AMG dus.

Goldman Sachs said the price of three key battery metals — cobalt, lithium and nickel — will drop after investors wanting exposure to the green-energy transition piled in too quickly https://t.co/fZXUa0FHuy — Bloomberg Markets (@markets) May 29, 2022

Als de SEC wil...

The SEC has revealed it is looking into Tesla CEO Elon Musk's disclosure last month that he had taken a 9.2% stake in Twitter, which made him the company’s largest shareholder https://t.co/tNRUanQ7CF pic.twitter.com/kIwPLXVPac — Reuters Business (@ReutersBiz) May 28, 2022

Niet alleen Schiphol:

Be ready for delays and cancellations if you’re flying this summer https://t.co/JpzgOsmRn7 — Bloomberg Markets (@markets) May 27, 2022

Speelkwartier is over:

CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club and Mutant Ape Yacht Club aren't immune to the recent collapse in crypto. One closely-watched NFT benchmark is down about 50% in the last month https://t.co/B0VSSU1Sck — Bloomberg Markets (@markets) May 27, 2022

De hoogtijdagen van Big Tech ook? Tesla staat hier niet bij, maar is ook gehalveerd.

Has the Tech bubble burst enough to reengage? Mkt Cap of FANGMAN – which also came on the back of decidedly mixed results & guidance from Nvidia and Snowflake – has gained $600bn this week. pic.twitter.com/5zC9ikHdjC — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 29, 2022

Veel plezier en succes vandaag.