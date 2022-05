Slotcall: bulldag en drie Buffett-aandelen

De financiële markten houden vooralsnog het optimisme van eind vorige week vast. Of alle kou hiermee uit de lucht is, vermoedelijk niet, maar dat zal de komende tijd verder duidelijk moeten worden.

Er vindt in de markt speculatie plaats dat de Fed al in september van dit jaar weer een losser monetair beleid zal voeren. Dat is gezien het huidige inflatiebeeld op zijn zachtst gesteld onwaarschijnlijk, maar time will tell.

Interessant vandaag was vooral de koersontwikkeling bij Just Eat Takeaway. Er verschenen voor de zoveelste maal negatieve headlines rond het fonds, maar de koers steeg hierop. Anders grote winnaars op deze risk on dag waren onder andere te vinden bij de chippers en zelfs relatieve brekebeentjes als Philips en TomTom lieten zien ook nog te kunnen stijgen.

Enkele verliezers toch ook op deze fraaie beursdag, veelal zonder relevant nieuws. We noemen een ForFarmers, OCI en Fagron als dissonanten.

Desondanks mocht vandaag er zijn - voor de bulls althans - en sprokkelde de AEX er toch een leuke dagwinst van 0,9% bij om te sluiten op ruim 708 punten.





Tesla, to short or not to short

Er is sprake van een aardige ‘fittie’ tussen enerzijds Elon Musk en anderzijds Bill Gates, beide behoeven geen verdere introductie. Volgens Musk zit Gates Tesla short en dreigt de verkoper van Office software flink nat te gaan.





The big short 2.0: Elon Musk says Bill Gates has ‘Multi-Billion Dollar’ #Tesla short position. Bill Gates would now need between $1.5bn and $2bn to close out. https://t.co/KlvtEOEZW4 pic.twitter.com/IF8EEIGtEG — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 30, 2022

De oorspronkelijke shortpositie is naar verluidt $500 miljoen groot en kost bij de huidige koers van Tesla tussen de $1,5 en $2 miljard om te sluiten. Oftewel, Gates dreigt flink nat te gaan op zijn shortpositie in Tesla, maar weigert in te gaan op vragen over zijn posities.

Ondertussen heeft een andere grootheid zich gemeld in deze clash of the billionairs, hedge fund manager Michael Burry. Die is mogelijk niet bij een ieder bekend, maar Burry is binnen gelopen op het shorten van de Amerikaanse huizenmarkt, later verfilmd via The Big Short (aanrader!).

Burry stelt zich op het standpunt dat “short sellers geen enkele invloed hebben op het succes of falen van het geshorte bedrijf.” Een duidelijke stellingname die toch niet geheel hout snijdt. Immers, en we nemen hier even Fastned als voorbeeld, een goede toegang tot de kapitaalmarkt vormt een belangrijk onderdeel van een succesvolle bedrijfsvoering, zeker bij bedrijven die groeikapitaal nodig hebben in aanloop naar een winstgevende fase.

Fastned heeft met succes vorig jaar €150 miljoen opgehaald dankzij een toentertijd – veel te hoge – beurskoers. Dat was nooit gelukt als de koers van het aandeel op veel reëler niveaus had genoteerd. Short sellers hebben het fonds nooit op de korrel genomen, maar hadden daarmee wel degelijk de bedrijfsvoering aardig in de wielen kunnen rijden.

Voor de goede orde: de IEX Beleggersdesk geeft geen shortadviezen, maar Fastned heeft vrijwel vanaf de beurgang op het Damrak op Strong Sell gestaan, met als koersdoel €25, óók toen het aandeel in de gekte van vorig jaar even de €100 aanstipte.

Interessante discrepantie

Er lijkt een ontkoppeling plaats te vinden tussen enerzijds de Nasdaq en anderzijds de koers van bitcoin. De hoge correlatie waar tot voor kort sprake van was, is verruild voor een elk een eigen koersvorming. Afgelopen vrijdag was dit duidelijk zichtbaar toen de Nasdaq een flinke koerswinst boekte, terwijl bitcoin (verder) werd afgewaardeerd.

Het is nog wat vroeg om van een echte trendbreuk te spreken, maar duidelijk is wel dat het vertrouwen in de techfondsen zich ten minste deels lijkt te herstellen, terwijl vooral de gang van zaken rond zogeheten ‘stablecoins’ met TerraUSD voorop, slecht is gevallen bij beleggers.

En er speelt natuurlijk meer bij cryptomunten die voor enige terughoudendheid in de markt zorgt. Centrale banken roeren zich – eindelijk zouden wij erbij willen zeggen – nadrukkelijk in dit marktsegment, waarschuwen voor de risico’s en tonen ambitie de sector middels regulatie aan banden te leggen.

Vooral dat laatste zal toch iets zijn waar veel cryptoliefhebbers een broertje dood aan zullen hebben. Immers, geld buiten het traditionele systeem, waar centrale banken een dominante rol in spelen, vormt nu juist een van de attractiepunten van de vele in omloop zijnde crypto’s.

Drie Warren Buffett-favorieten

’s Werelds meest beroemde belegger – Warren Buffett – heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 91 bereikt, maar ‘het orakel van Omaha’ neemt nog bepaald geen gas terug. Voor beleggers is het altijd interessant om een inkijkje te nemen in de beleggingsportefeuille van Buffett – beter goed gekopieerd dan slecht bedacht – en daar komen we toch enkele bekende bedrijven tegen.

Zo heeft Buffett een forse positie – tegen de huidige koers omgerekend meer dan $8 miljard – in Moody’s. Een bedrijf dat zijn geld verdient met het afgeven van ratings op leningen. Een gezonde business zo blijkt, het aandeel is in weerwil van de pandemie en de recente correctie op Wall Street de afgelopen vijf jaar zo’n 150% in waarde gestegen.

Een andere bekende naam in Buffetts portefeuille is natuurlijk Apple. De maker van onder andere de briljante iPhone is zelfs de veruit grootste positie van Berkshire, omgerekend goed voor zo’n $155 miljard. Sterk overwogen afgezet tegen de totale omvang van de portefeuille, allicht zelfs een tikje te sterk met meer dan 20%, maar dat is aan de oude meesterbelegger zelf.

Tot slot mag ook Unilever-rivaal Procter & Gamble niet ontbreken. Buffett heeft hier ‘slechts’ een kleine $50 miljoen in zitten, maar de attractie van een belegging in P&G is duidelijk. Het Amerikaanse concern slaagt er structureel in om een rendement van zo’n 15% op het geïnvesteerde kapitaal te genereren, een rendement om jaloers op te zijn.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn vandaag gesloten in verband met Memorial Day.

Rentes

De kapitaalmarktrentes hervatten met overtuiging de stijgende trend en het gaat best hard, Japan uitgezonderd. Dit soort stijgingen op dagbasis zijn echt heel fors en we zijn benieuwd wanneer ook de tienjaarsrente in Nederland de 2%-grens haalt, kan zomaar volgende maand al in het huidige tempo.



Bron: Reuters





Brede markt

Wederom een mooie bulldag waarbij opvalt dat ineens bitcoin ook meedoet met het martkherstel en weer boven de $30k noteert. De VIX loopt wat terug en olie blijft werkelijk peperduur.

Het Damrak

Adyen (- 1,2%) profiteerde vandaag niet van het positieve sentiment, ondanks dat een sectorrapport uitwees dat de groei nog volop aanwezig is

(- 1,2%) profiteerde vandaag niet van het positieve sentiment, ondanks dat een sectorrapport uitwees dat de groei nog volop aanwezig is ASMI (+ 4,4%) wint vandaag de titel sterkste chipper, maar alledrie de chipfondsen op het Damrak wonnen aardig terrein terug

(+ 4,4%) wint vandaag de titel sterkste chipper, maar alledrie de chipfondsen op het Damrak wonnen aardig terrein terug Just Eat Takeaway (+ 2,9%) zou volgens mediaberichten heel fors moeten afschrijven op Grubhub, maar de koers gaf hierop geen krimp

(+ 2,9%) zou volgens mediaberichten heel fors moeten afschrijven op Grubhub, maar de koers gaf hierop geen krimp Philips (+ 2,7%) maakte vandaag een inhaalslagje, maar al teveel hoeft hieraan niet te worden afgelezen

(+ 2,7%) maakte vandaag een inhaalslagje, maar al teveel hoeft hieraan niet te worden afgelezen Shell (- 0,7%) lag er de gehel dag wat gedrukt bij, maar een echte aanleiding kon hiervoor niet worden gevinden

(- 0,7%) lag er de gehel dag wat gedrukt bij, maar een echte aanleiding kon hiervoor niet worden gevinden SBMO (- 1,5%) geldt dit jaar tot de best presterende fondsen op het Damrak, de Beleggersdesk kwam vandaag met een update

(- 1,5%) geldt dit jaar tot de best presterende fondsen op het Damrak, de Beleggersdesk kwam vandaag met een update BAM Groep (- 2,2%) lijkt geen schade op te lopen rond project Afsluitdijk, ondanks dat de bouwer wel erg scherp op het project had ingetekend

(- 2,2%) lijkt geen schade op te lopen rond project Afsluitdijk, ondanks dat de bouwer wel erg scherp op het project had ingetekend Fastned (+ 7,3%) mag op deze risk on dag flink oplopen (zie verder lager)

(+ 7,3%) mag op deze risk on dag flink oplopen (zie verder lager) ForFarmers (- 3,0%) heeft zo ongeveer alles tegen, maar de koers is wel erg diep teruggevallen

(- 3,0%) heeft zo ongeveer alles tegen, maar de koers is wel erg diep teruggevallen Kendrion (+ 5,8%) won vandaag flink, mogelijk op betere geluiden uit China waar het concern ook actief is

(+ 5,8%) won vandaag flink, mogelijk op betere geluiden uit China waar het concern ook actief is Op de lokale markt stijgt Euronext (+ 1,2%) weer tot boven de €80

