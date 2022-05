Slotcall: Het sentiment kantelt

De AEX (+1,4%) weet op het slot boven de 700-puntengrens te sluiten en daar zag het begin deze week bepaald niet naar uit. Het sentiment lijkt te draaien mede omdat de rentemarkt tot rust komt.



Met name de Amerikaanse tienjaarsrente loopt de laatste twee weken sterk terug en dat betekent goed nieuws voor aandelen, aangezien obligaties dan een minder aantrekkelijk alternatief zijn. De hoogte van de rente bepaalt in belangrijke mate de waardering van aandelen.

Analisten bepalen op basis van een discount cash flow model hun koersdoelen. Toekomstige kasstromen verdisconteren zij met een bepaalde verdisconteringsvoet. Gaat de risicovrije rente (de Amerikaanse tienjaarsrente) omhoog dan worden toekomstige kasstromen minder waard en gaan de koersdoelen omlaag. Dit proces vond plaats in de eerste vier maanden van dit jaar.

Nu de rentes zakken is er weer wat ruimte om de koersdoelen te verhogen. Anderzijds moet een diepe recessie dan wel uitblijven. Zelf ga ik uit van een zachte landing en dan zou het mij niet verbazen dat het dieptepunt achter de rug is. Maar goed, bind mij hier niet op vast.

Technologie aan kop

Nu over naar het Damrak. Wat opvalt is dat de technologiebedrijven een mooie bounce maken. ASML (+4,7%) gaat aan kop, maar ook Besi (+4,3%) doet het bepaald niet slecht. Over de rendementen YTD hebben we het maar even niet, want die zijn ronduit beroerd.

Op het moment dat het sentiment draait, zijn dit vaak de eerste aandelen die worden opgepikt. De outperformers van 2022 doen daarentegen een stapje terug. Voorbeelden zijn Shell (-0,6%) en KPN (-0,4%). De Nederlandse telecommer is de laatste jaren de ultieme veilige haven. Gaan de markten omlaag dan stijgt KPN en vice versa.

Het is mij overigens een raadsel waarom OCI (-5,4%) er vandaag zo slecht bij ligt. Ik zie de intensiteit van het conflict tussen Rusland en Oekraïne nog niet afnemen dus blijven de prijzen voor kunstmest nog wel even hoog. Wellicht is er een grote partij die zijn winst neemt.

Tot slot gaat ASR (-2,6%) vandaag €1,60 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt de verzekeraar 1% in koers. Dit is redelijk in lijn met Aegon (+1,2%) en NN Group (+1,2%). Ook Van Lanschot Kempen gaat niet 8,6% omlaag. Het aandeel gaat €2 ex-dividend dus blijft de schade beperkt tot een koersverlies van 1%.

Alibaba

Gisteren spoot de koers van Alibaba (-0,8%) met meer dan 13% omhoog. Een opvallende koersbeweging, omdat de cijfers an sich niet fenomenaal waren. De omzet over het vierde kwartaal ($32,2 miljard) kwam nipt boven verwachting uit evenals de winstgevendheid. Echter, ten opzichte van de taxaties van de IEX-Beleggersdesk valt het allemaal wat tegen.

Onze taxaties lagen immers ruim boven de consensus. De positieve koerstrigger zit hem in het aantal gebruikers dat bijna 14% toenam. Tevens beschikt het Chinese E-commerceconcern over een enorme berg aan cash. Het gaat om $54 miljard en dat staat gelijk aan 20% van de beurswaarde van de onderneming.

Momenteel koerst Alibaba tegen 11 keer de verwachte winst. Of het aandeel daarmee aantrekkelijk gewaardeerd is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De Nederlandse tienjaarsrente maakt vandaag een duikvlucht, maar ten opzichte van een week geleden is er niet veel gebeurd. De Amerikaanse rente gaat daarentegen wel hard omlaag. Deze week gaan er circa 10 basispunten vanaf.

Nederland: -5 basispunten (+1,24%)

Duitsland: -5 basispunten (+0,95%)

Italië: -5 basispunten (+2,86%)

Verenigd Koninkrijk: -7 basispunten (+1,90%)

Verenigde Staten: -3 basispunten (+2,73%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +2,8%

AEX deze maand: -1,2%

AEX dit jaar: -12,0%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -10,6%

Verdeeld beeld

Wall Street is on fire deze week. De Nasdaq stijgt liefst 6,6%. Dat terwijl Snap maandag de gehele technologiesector naar beneden trok. Ook de Europese beurzen liggen er goed bij al vallen de stijgingspercentages wat lager uit. De AMX (+0,2%) blijft achter als gevolg van de koersimplosie van Air France-KLM (-58,7%).

AEX

Het is deze week risk-on op de financiële markten en dan is het niet zo vreemd dat ArcelorMittal (+11,1%) komt bovendrijven. Ook de chippers ASML (+8,1%) en Besi (+5,3%) liggen goed. Een duidelijke trigger lijkt er niet te zijn. Technologiefondsen zijn deze week simpelweg in trek. Dit laatste geldt niet voor Unilever (-1,4%). De koers van deze multinational noteert op het zelfde niveau als zeven jaar geleden. Dit notabene in een stijgende markt.

AMX

De bleeder van de week is Air France-KLM (-58,7%). De luchtvaartmaatschappij kondigde een vernietigende claimemissie aan. Beleggers die de emissie aan hun voorbij laten gaan worden kapot verwaterd. Tenzij zij uiteraard hun claims op de markt verkopen. Alfen (+4,6%) tikt daarentegen bijna de €100 aan.

ASCX

Ordina (+8,9%) profiteert van een koersdoelverhoging van ING. De Nederlandse grootbank schroefde zijn target price voor de ICT-dienstverlener op tot €6. Dit impliceert een opwaarts potentieel van ruim 26%. Accsys (-3,3%) kondigde deze week een emissie aan en TomTom (-11,8%) krijgt ouderwets klappen. De IEX-Beleggersdesk is bepaald niet enthousiast over de navigatiespecialist. In dit artikel leest u er meer over.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.