Wall Street lijkt serieus te verbeteren

(update zaterdag 28 mei)

Het ging er de afgelopen weken heftig aan toe op Wall Street. De meimaand heeft technisch veel deuken opgeleverd, omdat cruciale niveaus zijn gebroken.

Alle indices op Wall Street staan deze maand op verlies, maar op weekbasis noteren ze juist hoger.

Sinds eind april is de S&P500 met 1,8% gedaald, maar afgelopen week met bijna 4% gestegen. De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, herstelde afgelopen week 3,75%, tegenover een maandverlies van bijna 5%.

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, is afgelopen week ruim 3,5% opgelopen, en won sinds eind april zo'n 2,5%.

Het maakt dus nogal uit waarin je belegt.

Grote verschillen hoogste en laagste punt

Met deze uitslagen is overigens niet alles gezegd, want bijvoorbeeld bij de SOX is het verschil tussen het hoogste en laagste punt in de afgelopen maand ruim 11%. Voor de S&P500 bedroeg dit percentage 9%.

Het flinke herstel van donderdagavond heeft er niet voor kunnen zorgen dat de korte dalende trendjes gebroken worden.

De correctieve fases moeten eerste verlaten worden, voordat we überhaupt op bodemvorming kunnen rekenen. Een bodem zal heus wel komen, maar vooralsnog is het nog te vroeg om nu al massaal in te stappen.

Door steunniveaus gezakt

De Nasdaq 100 is in mei onder de steun van 12.967,18 punten gezakt, waarmee een ernstige verzwakking is opgetreden. De S&P500 zakte afgelopen maand door de steun van 4.108,37 punten.

Als ik inzoom valt me op dat de technische plaatjes op korte termijn nog neerwaarts wijzen.

De enige hoop is thans dat Amerikaanse beleggers gerustgesteld lijken dat de Fed niet nog agressiever gaat verkrappen. Desondanks blijft men nerveus over de extreem hoge inflatie.

Vandaag bekijk ik de belangrijkste indices van Wall Street, maar ik begin met de AEX. Ik leg deze keer de nadruk op de korte termijn ontwikkelingen.

AEX kruipt en sluipt naar bovenkant dalende trendkanaal

De Nederlandse beurs lijkt binnen de dalende trend een eerste hogere bodem te vormen. Dit is nog niet gevalideerd, maar zou een eerste technische verbetering signaleren.

Voor een verdere verbetering is het zaak dat de AEX-index uit de dalende trend weet te breken. Pas bij een doorbraak en slotstand boven de weerstand van 743,05 punten (gevormd op 5 april) klaart de lucht helemaal op.

De steun ligt rond 652,80 punten (de bodem van 8 maart).





S&P 500 zoekt naar bodemvorming

ODe S&P 500 index verbetert nu de dalende trend is verlaten. Een meer consoliderend koersverloop mag nu worden verwacht. Weet de S&P 500 index boven de weerstand 4.514,32 (gevormd op 21 april) te breken, dan klaart het beeld verder op. De steun rond 3.723,21 (bodem van 5 maart 2021) moet intact blijven.



Nasdaq 100 probeert de dalende trend te verlaten

Het technische plaatje van de Nasdaq 100 index trekt iets aan nu de dalende trend nipt breekt. Een meer consoliderend koersverloop mag nu worden verwacht.

Het beeld klaart pas verder op indien de weerstand 15.265,42 (gevormd op 29 maart) wordt gebroken. De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, biedt steun rond 10.677,85 (bodem van 21 september 2020).





SOX-index test steun

De SOX index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, heeft de dalende trend verlaten.

Een meer consoliderend koersverloop mag nu worden verwacht. Weet de SOX index boven de weerstand 3.633,14 (gevormd op 29 maart) te breken, dan klaart het beeld verder op. De steun rond 2.759,20 (bodem van 8 maart 2021) moet intact blijven.

Het technisch beeld bij de NY Transportation-index verzwakt

De Transportation-index is bezweken onder verkoopdruk, nadat recente koersbodems de daling niet wisten op te vangen. Er mag verdere koersdaling worden verwacht richting 4.767,36 punten (de bodem van 24 september 2020).

De lagere koerspieken geven nog steeds verkoopdruk weer. De weerstand ligt rond 6.353,93 (de top van 29 maart).