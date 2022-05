Waarom bent u niet in paniek en denkt u nog steeds aan kopen?

Lange grafieken, hoge relativering: dit is de logaritmische AEX sinds de index in maart 1983 het levenslicht zag.

Ja, we dalen en wel dusdanig dat het in dit plaatje te zien is. Het is zelfs formeel een bear market. Aan de andere kant, het valt historisch gezien allemaal heel erg mee. U mag gerust concluderen dat die daling sinds november vorig jaar met maximaal -20% vanaf de top gewoon bij het meubilair hoort.

De preek, de les, de ervaring en het leergeld - wie heeft het nooit betaald op de beurs? - zijn dat wie nu een veelvoud daarvan in het rood staat, een meer dan gemiddeld marktrisico heeft genomen. Aan uw nachtrust leest u af in hoeverre u daartegen bestand bent. Ja, de bull market was leuk met al die double digits.

De winstgevende-techportefeuille

Nu, in de bear market, leert u wellicht dat uw risicoprofiel u ook flink te grazen kan nemen. Het kan ook een bewuste keuze zijn. Zo staat bijvoorbeeld mijn technologie-collega Paul Weeteling zwaar rood dit jaar, want hij is fors overwogen in risicovolle, volatiele, edoch wel winstgevende technologie.

Die koopt hij zelfs bij. Het boeit hem niet wat de koersen het komende jaar en zelfs die daarop doen, het gaat hem om wat deze bedrijven over vijf à tien jaar verdienen. Als het uitkomt, is het heel veel en er zijn geen rare multiples nodig om daarbij fors hogere koersen te becijferen. Of die er komen, is wat anders.

Dat risico gaat Paul graag aan, en daarvoor neemt hij een nu een knalrode portfolio voor lief. Zaaien om straks te oogsten. Zelf doe ik dit in feite ook, al beleg ik tegen een minder hoog marktconform risico. Ik koop maandelijks gewoon bij. Pech gehad dat dit momenteel niks oplevert en zelfs daalt.

Wat voor belegger bent u?

Beurzen kunnen niet altijd stijgen en ach, zeker de AEX (long) is de helft goedkoper dan een jaar geleden en ook de wereldindex (long) is veel minder duur. Zelfs als we een recessie krijgen, de winsten verdampen en de bear market doorzet, blijven Paul en ik stug doorbeleggen. Wat voor belegger bent u?

Belegt u soms ook met het oog op de onvermijdelijke bull market die weer na de bear market komt? Waarna er inderdaad weer een beer komt en zo gaat het al sinds 1602 op de aandelenmarkt. Ik vraag dit, omdat ik angst, paniek, doemvoorspellingen en chocoladeletters over de slechte beurs in de gewone media mis.

We gaan vooralsnog rustig, gezapig en gedwee naar benee. Hoe wonderlijk is dat, want hoe groot, lang en hoog is momenteel de Wall of Worry wel niet? Het zijn trefwoorden, de verhalen daarbij weet u intussen. Aanvullen is welkom.

Toeleveringsketen

Inflatie

Rentes

Centrale banken behind the curve

Chips

Grondstoffen

Voedsel

Energie

Transport

Personeel

Oorlog

Geopolitiek

Klimaat

Bear market

Crypto en s-s-s-stablecoins

Bijna dagelijks gaat een aandeel aan gort en bekende tech- en groeiaandelen staan rustig 70% onder hun top

Genoeg om iedereen op de beurs de gordijnen in te krijgen, zou u misschien ook zeggen, maar niets van dit alles. Sterker, afgaande op het sentiment en de tientallen reacties die ik zelf hier en op Twitter krijg, denkt iedereen ook eerder aan instappen, bijkopen, dip-buyen en bodembellen dan aan (bestens!) verkopen.

Lesje geleerd?

Dit heeft misschien te maken met dat de nieuwste generaties beleggers snel is ontgroend met idioot fluctuerende koersen, zowel hoger als lager. De veteranen hebben alles al een keer meegemaakt (denken ze), ofwel wat volatiliteit betreft hebben we een gepokte en gemazelde handels- en beleggersgoegemeente.

Wat de nieuwelingen niet hebben meegemaakt, is een langdurige bear market. Die van 2020 was de perfecte: in drie weken -40% en hup weer omhoog. En dat alles met tomeloos geweld en met torenhoge volatiliteit. Perfect, want in feite, met de wijsheid achteraf, waren aandelen drie weken in de aanbieding.

Een bear market kan echter ook drie jaar duren zonder al te veel volatiliteit. De beruchtste van allemaal was 1929-1932 (-89%) en pas in 2000-2003 was er een vergelijkbare (-69%). Er was toen alleen met de aanslagen van 9/11 angst en paniek, maar toen zat de beurs al dik een jaar in een bear market.

Een beetje tempo alstublieft

Dit is de AEX versus de CBOE VIX-index, de volatiliteit van de S&P 500. Met imploderende koersen, exploderende volatiliteit, schreeuwende krantenkoppen en moord en brand schreeuwende particulieren (sorry, maar profs hoort u nooit) op de sociale media en forums zijn we snel van de bear market af.



Dit jaar kabbelen we omlaag, afgezien dan van de vuurpijlen du jour en een paar extreme comedy capers als Netflix, Peloton, Snap, luna en zeg maar Circus Cathie Wood (Ark Innovation ETF). Mr. Market luitsert nooit naar mij, maar ik heb geen zin om weer drie jaar naar beneden te sukkelen. Dat is slopend.

Kortom, ironisch gesteld: raak 'ns in paniek alles en iedereen, en dump bestens alles waar u zich niet lekker bij voelt :-)

Het is allemaal mijn schuld! Ik hoop over een uurtje al meer dan honderd briesende comments te lezen onder dit stuk - dat ik het niet begrijp en opgesloten moet worden, en dat alles onder een regen aan verwensingen en scheldkannonades. Want dan is de bear market misschien alweer op zijn retour, en daar offer ik mij graag voor op :-)

Resultaten uit het verleden

