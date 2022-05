Slotcall: het sentiment kantelt

Goed dat het Damrak vandaag ondanks Hemelvaartsdag geopend was. Immers, dagen waren de AEX per saldo een leuk winstje kan bijschrijven, zijn momenteel meer dan welkom.

Hoewel de handelsvolumes - bij de meeste fondsen althans - niet om over naar huis te schrijven waren, was het sentiment positief en konden sommige aandelen iets van het eerder verloren terrein weer goedmaken.

Dat gold bijvoorbeeld voor Just Eat Takeaway, Accsys en Ordina. Eerstgenoemde is dit jaar (te) hard afgestort, Accsys herstelde van de koersdaling van gisteren (emissie) en Ordina is zowel bij grootbanken als diverse beursexperts populair.

Minder in trek - laten we hier toch vooral even nuanceren dat dit toch veelal als 'dagruis' geldt - waren fondsen als JDE Peet's. en PostNL. JDE Peet's zal ongetwijfeld ook last hebben van inflatie en consumenten die hun heil bij B-merken zoeken en bij PostNL heerst de - terechte - vrees dat het concern ook de eerder dit jaar verlaagde outlook niet zal halen.

Al met al, een beetje afhankelijk van de samenstelling van ieders portefeuille, helemaal zo'n slechte dag nog niet waarbij de AEX per saldo 1,3% kon bijschrijven op 692 punten en langzaam de 700-puntengrens weer in zicht krijgt. Dit is minimaal een correctie op te zwaar doorgeschoten negativisme en wie weet aanleiding voor een wat langere herstelfase.

Topdag

Kennis vormt een van de belangrijkste tools waarmee beleggers - op de lange termijn - het verschil zullen maken. En kennis is exact wat 1 juli aanstaande verkregen kan worden van tal van experts die hun sporen ruimschoots hebben verdiend.

De IEX Beleggersdag in 't Spant in Bussum heeft diverse aansprekende ceo's als spreker, zoals de topman van Ahold, CM.com en Ebusco, maar ook diverse beursexperts waaronder Willem Middelkoop, Martine Hafkamp en onze eigen Royce Tostrams.

Wilt u liever even sparren met de analisten van de IEX Beleggersdesk? Ook die zijn de gehele dag aanwezig. En let op: vol is ook echt vol.

Kaarten bestelt u hier

Nvidia

De koers van Nvidia piekte vorig jaar november nog zo rond de $335. Daar is nu nog slechts ruwweg de helft van over op een dagkoers van $158. De vraag is dan welke koers een reele afspiegeling van de waarde van het fonds vormt. Een uitgebreide analyse van de IEX Beleggersdesk geeft hierop een gefundeerd antwoord:





Unilever

Unilever worstelt net als veel andere bedrijven met de gevolgen van de veel te hoge inflatie. Volledig, en tijdig, doorberekenen zit er simpelweg niet in. Echter, dat is nú en beleggen draait vooral om de toekomst. Of er bij Unilever koersmatig nog wat in het vat zit, leest u bij IEX Premium:





Unilever kan wel wat aandeelhoudersactivisme gebruiken #UNILEVERPLC https://t.co/FQ8MRbaBNN — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 26, 2022





Accsys

Houtveredelaar Accsys greep deze week naar het emissiewapen om de balans te versterken en kapitaal op de halen voor verdere investeringen. Dit leidt tot een verwatering van circa 7%. Dat is volgens een analyse van de Beleggersdesk niet onoverkomelijk:





Het geld loopt er bij Accsys hard uit #Accsys https://t.co/Ku6F9gWNhI — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 26, 2022

Dure merken, gezonde winstmarges

Beleggen is een lastige tak van sport, zeker nu de koersen stevig onder druk liggen. De eerste vraag die beleggers zich moeten stellen is óf ze belegd willen zijn, gevolgd door in welke sector dan bijvoorbeeld en daarna ook nog in welk specifiek aandeel.

De Beleggersdesk heeft de sector van sportkledingfabrikanten eens uitgebreid onder de loep genomen. Meer concreet: Adidas, Puma, Nike en Under Armour. De onderlinge waarderingen lopen sterk uiteen en dan is de vraag welk van deze vier aandelen de beste kansen op rendement opleveren. Dat antwoord wordt hier gegeven:





Wall Street

Beleggers in de VS kregen te horen dat de Amerikaanse economie over het eerste kwartaal (op jaarbasis) met 1,5% is gekrompen. Dat valt een tikje tegen, eerder werd gerekend met 1,3%.

Dit hoeft overigens niet direct te leiden tot de constatering dat de Amerikaanse economie dus al in recessie zit: er wordt gerekend op een herstel in Q2, waarmee die beladen term in ieder geval voor het moment kan worden vermeden.

Echt veel indruk maakte de economische krimp overigens niet, Wall Street ging goedgemutst van start, mede dankzij meevallende cijfers van retailer Macy's. Na goed twee uur handelen noteerde de Dow Jones 1,4% in de plus, won de S&P 500 1,5% en piekte de Nasdaq met een winst van 2,2%.

Rentes

De rentes op de kapitaaalmarkt lijken het opwaartse pad weer in te slaan. Verhoudingsgewijs is de Italiaanse tienjaarsrente zorgelijk hoog en dit vooral omdat de schuldenberg van het land zo rond de 160% van het bbp schommelt. En dan doet zelfs een relatief milde 2,9% financieel toch flink pijn.





Bron: Reuters

Brede markt

Bij de brede markt valt vooral op dat de energieprijzen weer stevig oplopen. Ditmaal zowel de olie- als gasprijs. Een kleine $115 voor een vat olie levert flink wat economische schade op, al zullen de Opec+ landen daar ongetwijfeld anders over denken.

Verder blijft het een gevecht bij bitcoin rond de $30k, blijft de VIX toch op een verhoogd niveau en valt er bij goud en zilver nog steeds weinig te beleven.





Het Damrak

Adyen (+ 5,1%) surft mee op het positieve dagsentiment, maar noteert nog altijd ver, heel ver onder zijn ath. het fonds is bijkans gehalveerd en dat geldt niet voor de (sterke) bedrijfsperformance

(+ 5,1%) surft mee op het positieve dagsentiment, maar noteert nog altijd ver, heel ver onder zijn ath. het fonds is bijkans gehalveerd en dat geldt niet voor de (sterke) bedrijfsperformance Besi (+ 3,6%) voert eindelijk weer eens de kop bij de AEX-chippers met een leuke dagwinst

(+ 3,6%) voert eindelijk weer eens de kop bij de AEX-chippers met een leuke dagwinst Just Eat Takeaway (+ 8,0%) doet opnieuw een poging boven de €20 te geraken, mijn Excel geeft echt een compleet ándere reële bedrijfswaarde aan (disclaimer: ik zit zelf long)

(+ 8,0%) doet opnieuw een poging boven de €20 te geraken, mijn Excel geeft echt een compleet ándere reële bedrijfswaarde aan (disclaimer: ik zit zelf long) Prosus (+ 4,2%) profiteert mee van het gunstige (dag-) sentiment, maar heeft nog een lange weg te gaan

(+ 4,2%) profiteert mee van het gunstige (dag-) sentiment, maar heeft nog een lange weg te gaan Shell (+ 1,0%) heeft dit jaar een volkomen terechte koersinhaalslag gemaakt en is op weg naar de €30

(+ 1,0%) heeft dit jaar een volkomen terechte koersinhaalslag gemaakt en is op weg naar de €30 Aalberts (+ 2,5%) presteert bedrijfsmatig buitengewoon sterk en de matige koersontwikkeling vormt daar geen juiste afspiegeling van

(+ 2,5%) presteert bedrijfsmatig buitengewoon sterk en de matige koersontwikkeling vormt daar geen juiste afspiegeling van PostNL (- 1,4%) lag de gehele dag er wat zwakjes bij

(- 1,4%) lag de gehele dag er wat zwakjes bij BAM Groep (+ 3,3%) blijft in the picture bij beleggers, afnemende zorgen over project Afsluitdijk zullen zeker een rol spelen

(+ 3,3%) blijft in the picture bij beleggers, afnemende zorgen over project Afsluitdijk zullen zeker een rol spelen Fugro (+ 4,4%) loopt imiddels wel erg ver op de muziek vooruit, de Beleggersdesk zal binnenkort met een update komen of de rally inmiddels niet is doorgeschoten

(+ 4,4%) loopt imiddels wel erg ver op de muziek vooruit, de Beleggersdesk zal binnenkort met een update komen of de rally inmiddels niet is doorgeschoten Ordina (+ 3,3%) blijft nog even in trek bij zowel grootbanken als professionele beleggers

(+ 3,3%) blijft nog even in trek bij zowel grootbanken als professionele beleggers Op de lokale markt sprokkelt Beter Bed (+ 3,6%) er een aardig dagwinstje bij

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Prosus: naar $93,10 van $164 en kopen - Goldman Sachs

DSM: naar €188 van €189 en kopen - Barclays

Prosus: naar $90 van $110 en kopen - Citi Research

Apple: naar $180 van $210 en kopen - Loop Capital

Alphabet: naar $2.950 van $3.550 en kopen - KBC

Meta Platforms: naar $190 van $350 en houden - KBC

Agenda 27 mei

08:45 Economische groei - Eerste kwartaal def. (Fra)

09:00 ASR - Ex-dividend

09:00 Van Lanschot Kempen - Ex-dividend

10:00 Geldhoeveelheid - April (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE inflatie - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Mei def. (VS)