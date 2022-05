Het vlot nog niet voorbeurs, maar let weer op uw tech

Hopelijk voelt de AEX zich een beetje geïnspireerd door de naam van deze feestdag: Hemelvaartsdag. Hoezo hint, de indicatie nu is... vlak. Zo vlak als ons landje welteverstaan.

De Europese futures openen allemaal op en rond nul

De Amerikaanse idem dito na een mooi dagje Wall Street, maar de Nasdaq 100-future staat wel -0,5%. Gisteravond was technologie nog de uitblinker met +1,5%

In Azië dalen de grote markten met rond 0,7%. Het Chinese vasteland plust een halfje. De Bank of Korea verhoogt de rente met een kwartje naar 1,75% en Tencent doet -0,2% in Hongkong

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot -3,7% op 28,4

De dollar stijgt 0,1% naar 1,067

De Duitse tienjaars rente staat stil op 0,95% en de Amerikaanse levert één basispuntje in op 2,76%

Goud zakt 0,5%, olie doet ook al niks, bitcoin daalt -0,4% en ethereum verliest 2,2%

Veel gedoe gisteravond op de networks over de Fed-notulen van het laatste rentebesluit. Inflatiebestrijding boven alles, desnoods ten koste van de economie en de komende besluiten mag u twee kwartjes per keer verwachten. CNBC:

Fed minutes released Wednesday indicated that officials are prepared to move ahead with multiple 50 basis points interest rate increases.

In addition, the Federal Open Market Committee said policy may have to move past “neutral” and into “restrictive” territory.

The minutes indicate that members are hopeful they can bring down inflation, but also concerned about financial stability risks.

Fed minutes point to more rate hikes quicker than the market anticipates https://t.co/xmx0keWKNR — CNBC (@CNBC) May 25, 2022

Dit is de S&P 500-minifuture (want daar zit omzet bij), maar... ik moet zoeken, als u begrijpt wat ik bedoel. De Nasdaq 100 sloot zelfs +1,5% en de niet-winstgevende tech van Cathie Woods Ark Innovation ETF zelfs +4,6%, ofwel de Fed-boodschap werd eerder duivisch uitgelegd.

Dit zijn de verwachtingen voor het Fed-rentebesluit in december, ook hier geen verandering. Geldt ook voor de andere. Kortom, misschien een beetje overdreven veel aandacht en herrie om deze notulen.

Over naar de aandelen en hier is me er eentje. Nvidia is een van de mooiste voorbeelden van hoe de aandelenmarkt te duur is geworden nu rente en inflatie tegenzitten. Gisteravond had het fonds degelijke Q1-cijfers, maar de outlook was wat aan de magere kant. Da's niet handig in deze markt. Bats, -6,8% After Hours.

En deze goudmijn, wat dat is Nvidia, die op tal van terreinen de cutting edge is, is al meer dan gehalveerd sinds de top. Het aandeel doet nu nog 28,2 keer de verwachte winst. Er zijn zowel argumenten om dat goedkoop als om het duur te noemen.

Vanmiddag heeft Alibaba cijfers, dat is dan weer een voorbeeld van Chinese technologie dat... Vul verder zelf maar aan. Er is drie kwart van de koers af, sinds de autoriteiten de beursgang van Ant Group afbliezen en boegbeeld Jack Ma in ongenade viel.

De beurs is dan wel open in Amsterdam, maar ons bedrijfsleven is dicht. Ergo, er is nu nul komma nul nieuws, er zijn geen cijfers, aandeelhoudersvergaderingen en ex-dividenden op Beursplein 5.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Ctac en een agendapuntje Galapagos.

De agenda:

00:00 Resultaten 1e kwartaal 2022 (Envipco Holding NV)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Evs Broadcast Equipment SA)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Qrf Comm VA)

08:30 BNP Verenigde Staten (Verenigde Staten)

10:00 Vastgoed Verenigde Staten - Pending Home Sales Index (Verenigde Staten)

En dan nog even dit

Terugblik:

Wall Street closed higher on Wednesday after minutes from the Federal Reserve's latest monetary policy meeting showed policymakers unanimously felt the U.S. economy was very strong as they grappled with reining in inflation https://t.co/6HlGIgXRew pic.twitter.com/QtSEt6Fl1J — Reuters Business (@ReutersBiz) May 26, 2022

Bear market of niet, niet iedereen verkoopt. Er zijn ook nog kopers:

VMWare is negotiating to include a go-shop provision into its $60 billion sale agremeent to Broadcom, which could be announced Thursday https://t.co/JbiUIVh8ym — Bloomberg Markets (@markets) May 26, 2022

Kijk nou, het printen is voorbij. In de VS dan. In de EU...

After 144 consecutive monthly increases (12 years), the US Money Supply declined in April for the first time since March 2010.



The year-over-year growth rate of 8% is the slowest since Feb 2020 and is likely to continue to decelerate in the coming months.



Charting via @ycharts pic.twitter.com/qB1J7VcL4O — Charlie Bilello (@charliebilello) May 25, 2022

De grootste verbruiker ter wereld en de op één na grootste economie ter wereld:

China’s demand for thermal coal is likely to keep falling through the rest of the first half, as virus restrictions continue to mire the economy in a deep slump https://t.co/AyvhKSIvVN — Bloomberg Markets (@markets) May 26, 2022

Bloomberg-analyse, het persbureau zegt dat China bij lange na zijn groeidoelstellingen niet haalt:

China’s economy remains deep in a slump in May as lockdowns continued to weigh on activity, and as the threat of omicron and expanded restrictions dampened sentiment https://t.co/A6MHbJoaGI — Bloomberg Markets (@markets) May 26, 2022

Kijk nou:

Amazon’s first physical fashion retail store, ‘Amazon Style,’ opened in Los Angeles, with a high-tech twist. Read more: https://t.co/gxlFHprTD1 pic.twitter.com/bzRhyBC8Xc — Reuters Business (@ReutersBiz) May 26, 2022

Looninflatie. En hoe.

Apple is raising salaries for workers in the US to combat rising inflation, with the starting pay for its hourly staff at $22 or more, up 45% from 2018 https://t.co/fejNodHX0c — Bloomberg Markets (@markets) May 26, 2022

Daar weten ze wat honger is?

From export bans to price controls, governments in Asia are taking a much more targeted approach than their Western counterparts in curbing global inflationary pressure https://t.co/nLjKZt2AKj pic.twitter.com/rqQ1IpsERj — Reuters Business (@ReutersBiz) May 26, 2022

Zo, u bijt al nagels als u er alleen maar naar kijkt:

WATCH: A Swedish freight technology company has developed a driverless electric truck that can autonomously navigate around a maze of China vases with impressive precision pic.twitter.com/GboXcwScpq — Reuters Business (@ReutersBiz) May 26, 2022

Nee, er valt echt niet te voorspellen hoe lang het gaat duren en hoeveel we lager gaan:

Raak! Dit is inderdaad een mooie uitsmijter:

"When money is cheap you invest in stupid things". (My favorite quote from Jim Hagemann Snabe that he made on the panel "What Next for Global Growth?" at #wef22) pic.twitter.com/vo2aPIUfIR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 25, 2022

Veel plezier en succes vandaag.