Twee verse aandelen, een gokje AEX en een snufje cash

Het lijkt op een recept voor luchtige pannenkoeken, maar het is een serieus beleggingsadvies. Want met een paar aandelen, eeen AEX Turbo long en een beetje cash zet ik in op de komende maanden.

Dinsdag op de Hollandse Aandelenavond heb ik hiermee voorgesorteerd op de komende 12 maanden. Het is mijn Top 3-pakketje, tegen de achtergrond van de hiudige onrustige en volatiele markten.

Mijn inzet was een Top 3 te maken, rekening houdend met deze elementen:

Waar staan we in de economische cyclus

Ondergaat de AEX een gewone correctie of een paniekcorrectie

Liquiditeit, koopkansen en risico-controle

Waar staan we in de economische cyclus?

Uiteraard kijk ik niet als econoom, maar als technisch analist. Daarom gebruik ik de grafiek van de Vierjarige Businesscycle.



Ondergaat de AEX een gewone of een paniekcorrectie?

Of dit een gewone AEX-correctie is (risico tot 632) of een paniekcorrectie (risico tot 527) kunnen we uiteraard niet voorspellen. In mijn strategie houd ik rekening met beide scenario's, want in beide gevallen verwacht ik een bodem. Ik weet nu alleen nog niet waar.

Voor de Turbo Long AEX kies ik een lage hefboom, zodat ik niet vroegtijdig wordt uitgestopt, maar uiteraard wel volledig zal profiteren van een nieuwe rally.

Hoe kan je rekening houden met liquiditeit, koopkansen en risico-controle?

Eigenlijk is dit de hamvraag. Dus niet in welke Top3 beleg je de komende maanden, maar hoe ga je om met de risico's, welk deel van je kaspositie hou je achter de hand en met welk instrumenten wil je de risico's beheersen.

Mijn Aandelen Top 3 voor de komende 12 maanden bestaat uit:

Turbo Long AEX + cash Ordina Corbion

Ordina

Ordina heeft in de afgelopen 10 jaar zijwaarts gefluctueerd onder weerstand B-B. De weerstand van die bandbreedte lag in de zone €2,50-3. Bij punt X op de grafiek brak de koers van Ordina uit de zijwaartse trend, hetgeen een koopsignaal opleverde.

Deze uitbraak is gevalideerd bij de succesvolle pullback bij PB. Dus een dere van mijn Top 3 bestaat uit aandelen Ordina.

Corbion

De tweede tranche uit mijn Top 3 bestaat uit aandelen Corbion. Tussen 1998 en 2020 zijn alle rallies van Corbion gestopt rond €30. Op de grafiek is deze horde afgebakend met W-W.

Bij Y op de grafiek brak Corbion boven de 20-jarige weerstand €30, hetgeen een koopsignaal opleverde. Na een krachtige rally tot bijna €53 is de koers weer teruggevallen. Bij PB lijkt zich thans een pullbackbodem te vormen, waardoor ik een positie kansrijk acht.

Wees erop alert dat deze pullback nog in progress is.

Ook bodem T2 is in feite een succesvolle pullback boven top T1.

AEX Turbo long met cash

De derde tranche van mijn Top 3 bestaat uit een combinatie van een Turbo Long AEX en een deel kas. Circa 1/3e van deze tranche stop ik in een Turbo Long AEX.

Stel dat je de gehele top 3 met €10.000 zou willen uitvoeren, dan reserveer je €3.330 voor deze combi. Daarvan gaat dan weer een derde naar de Turbo Long AEX (hefboom 3 tot 3,5), wat zou uitkomen op circa €1.100. Dat is dus slechts 11% van mijn initiële startvermogen. De rest van deze positie, dus 2/3e, houd ik in kas.

Ik reserveer derhalve circa €2.220 euro in kas voor calamiteiten, bijvoorbeeld als de beurs een keer uit bed valt. Op lagere niveaus zou ik dan wel weer willen instappen. Daarmee is niet gezegd dat ik dan alleen aan aandelen denk, ik acht ook obligaties weer kansrijk. Ik kom hier uiteraard op terug.

Maar cruciaal is dat we over een tijdje weer aan het begin van een nieuwe business cycle staan en het eerste dat je dan moet kopen is obligaties.

Gaan aandelen echter vanaf nu weer omhoog, dan pak je daarvan iets mee met de Turbo Long AEX.

Gewone correctie of paniekcorrectie?

In een gewone correctie zou de AEX moeten bodemen boven de top van begin 2020 rond 632,12 punten. In dat geval wordt een pullbackscenario succevol voltooid en kunnen naar 829 punten en hoger.

Paniekcorrectie

In een paniekcorrectie zou de AEX moeten crashen naar de bodem van eind 2020 rond 527,86 punten. In dat geval wordt op langere termijn wel een mooi koopniveau aangetikt.

Vierjarige Businesscycle

Wat betreft de Vierjarige Businesscycle kan ik kort zijn. In vorige bijdragen hierover had ik al aangegeven dat we aan het begin van krimp staan, dan wel al in een recessie zijn aanbeland.

Dit impliceert een lage exposure aan aandelen en vastgoed, nog niets in obligaties en een beperkte kaspositie (plm 25%).

Over een paar maanden staan we weer aan het begin van een nieuwe Businesscycle en het eerste dat je dan moet kopen is obligaties, niet aandelen.

Ik denk er thans nog steeds zo over. Aan het einde van elke conjunctuurbeweging is dit de beste strategie.