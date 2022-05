Slotcall: ja, klikt u maar weer voor de usual suspects

Met hangen en wurgen tovert de AEX zowaar een plusje op het bord. Het is een bear market, de trend is echter nog gewoon omlaag.

Wel of geen recessie, hoe erg dan, moeten we de dip kopen, hebben we de bodem al gezien en wat moeten we met die rentes en dollar? Of gaan we richting afgrond? Net als in een bull market hebt u waarschijnlijk ook nu meer vragen dan antwoorden. Het was, is en zal altijd zo blijven op de beurs.

Misschien hebt u iets aan de oranje bank met een roze bril.

Angst voor #recessie drukt beursstemming. Economische groei vertraagt, maar wij zien nauwelijks tekenen van aanstaande recessie. Beleggers prijzen te veel slecht nieuws in. https://t.co/Fhgb026Qtw — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) May 25, 2022

Of moeten toch echt voor een winstrecessie vrezen? De koersreactie op de waarschuwingen van Target vorige week en die van Snap gisteren, die niet alleen van bedrijfs-, maar algehele economische malaise spraken, spreekt boekdelen. Wat nou als de echt grote jongens straks voor de Q2's gaan waarschuwen...?

Wall Street lijkt de kat uit de boom te kijken, maar het kan ook weer zijn dat als het tot een winstwaarschuwingentsunami komt, niemand meer schrikt en de koersen ook niet al te gek meer doen. Altijd onvoorspelbaar. Wie wel graag voorspellen... Samengevat: het is nog niet over.

CNBC spot nog iemand met een voorspelling:

We have to accept in the West that we are going to be a bit poorer, Dutch leader says https://t.co/DAsaFDWFYf — CNBC (@CNBC) May 25, 2022

Verder nog iets? Niet echt. Het is zo'n typische één stap vooruit dag na twee achteruit in een bear market? De dollar gaat in de rebound en kijk zelf, marktbreed is het rustig.

Hier de rentes, daar is de vaart toch echt even uit? Dit duidt dus op recessievrees, want aan de inflatie ligt het echt niet dat de rentes niet meer door stijgen.

Beursplein 5

Verschillende small caps vandaag met cijfers op het Damrak en een luchtvaartmaatschappij met een compleet nieuwe koers.

Waarom de koers van Air France-KLM vandaag stijgt #AirFrance-KLM https://t.co/cPlckrC3TU — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 25, 2022

De volgende, Just Eat Takeaway. Omdat het moet.

Vertrouwen in Just Eat Takeaway naar dieptepunt #JUSTEATTAKEAWAY https://t.co/xo0KqRtpVJ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 25, 2022

Formeel is het een Frans fonds, maar Euronext beheert ook onze beurs.

Discount Euronext tegenover Deutsche B FDrse te fors #Euronext https://t.co/ZHnjuQQXkh — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 25, 2022

Nog even een uitstapje naar het buitenland, Peloton. Dat staat dik 90% onder top. Hopeloos of een kans?

Peloton verbrandt meer cash dan calorie FDn #PelotonInteractive https://t.co/jKM4M5BCE4 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 25, 2022

De andere adviezen vandaag, ING verhoogt het koersdoel van Ordina met drie duppies. U ziet de koersreactie vandaag. Klik op het plaatje voor de rest.

Verder nog iets? Genoeg beweging weer vandaag - is het dit jaar al één dag rustig geweest? - maar grote gemene delers zijn er niet. Groei, defensief, cyclisch, vastgoed en financials bewegen allemaal door elkaar heen. Tja, wat valt er te zeggen over al die fondsen zonder nieuw, maar soms flinke uitslagen?