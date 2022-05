Hypotheekrente vastzetten, of niet?

De afgelopen maanden is de hypotheekrente (extreem) gestegen. Ook de komende weken zal de hypotheekrente nog verder stijgen. We zien wel dat de renteverhogingen minder worden.

Vandaag bent u de gelukkige persoon die een huis heeft gekocht. U heeft echter ook een hypotheek nodig. Hierbij moet u gaan beslissen hoe lang u de hypotheekrente gaat vastzetten. Wat is wijsheid?

Hieronder de hypotheekrentes van 17 mei 2022 voor hypotheken zonder en met Nationale Hypotheek Garantie.

NHG 100% 1 jaar hypotheekrente v.a. 1,41% 1,81% 5 jaar hypotheekrente v.a. 2,24% 2,68% 10 jaar hypotheekrente v.a. 2,70% 3,07% 20 jaar hypotheekrente v.a. 3,11% 3,55% 30 jaar hypotheekrente v.a. 3,16% 3,73%

Iedere huizenbezitter wil natuurlijk weten wat de hypotheekrente de komende tijd gaat doen. Als de hypotheekrente gaat dalen, dan is het niet verstandig om de hypotheekrente nu voor een langere periode vast te zetten.

In de toekomst kijken

Iedereen is anders en dat merk ik ook in de gesprekken met mijn klanten. Vooral de dames willen zekerheid met betrekking tot de bruto maandlasten. Zij kiezen meestal voor een lange rentevaste periode van minimaal 20 jaar. De heren willen best een “gokje” wagen en denken ook vaak te weten wat de hypotheekrente gaat doen. Zij willen de hypotheekrente het liefst voor een korte periode vastzetten.

Ik vraag dan altijd: wat is een korte periode en waarom zou de hypotheekrente weer gaan dalen? Is dit een paar maanden of een paar jaar? Er is namelijk een groot verschil tussen de rente variabel houden of voor bijvoorbeeld 5 jaar vastzetten.

Natuurlijk ben ik ook benieuwd waarom iemand vindt dat de hypotheekrente weer gaat dalen. Volgens de kenners gaat de inflatie dalen en zal de oorlog tussen Oekraine en Rusland niet lang meer gaan duren.

Een passende hypotheekvorm kiezen

Natuurlijk zal iedere huizenbezitter ook kijken naar de bruto maandlasten. Hoeveel dat is, hangt niet alleen af van de hoogte van de hypotheekrente, maar ook van de gekozen hypotheekvorm.

Als hypotheekadviseur heb ik de taak om diverse berekeningen te maken en deze voor te leggen. Ik ben van mening dat getallen altijd meer zeggen dan woorden.

Bruto maandbedragen voor een annuïteitenhypotheek van €350.000 met NHG Rentevaste periode Hypotheekrente Bruto per maand

1 jaar 1,41% €1193 5 jaar 2,24% €1336 10 jaar 2,70% €1420 20 jaar 3,11% €1496 30 jaar 3,16% €1506

Het verschil tussen de 1 jaar en de 30 jaar rentevaste periode is in dit rekenvoorbeeld €313 per maand. Dit is best een aardig bedrag. Het verschil in bruto maandlasten tussen de 10 jaar en de 20 jaar rentevaste periode is niet zo groot. In deze situatie zullen veel huizenbezitters er toch voor kiezen om de rente voor 20 jaar vast te zetten.

Als we kijken naar de aflossingsvrije hypotheek dan is het verschil beduidend groter. Om dit te laten zien heb ik dezelfde rentes genomen als bij de annuïteitenhypotheek.

Bruto maandbedragen voor een aflossingsvrije hypotheek van €350.000 met NHG Rentevaste periode Hypotheekrente Bruto per maand

1 jaar 1,41% €411 5 jaar 2,24% €653 10 jaar 2,70% €788 20 jaar 3,11% €907 30 jaar 3,16% €922

Het verschil tussen de 1 jaar en de 30 jaar rentevaste periode is nu €511 per maand. Dat is beduidend groter dan bij de annuïteitenhypotheek. Bovendien zijn de maandlasten bij 30 jaar vast (€922) 2,25 keer hoger dan bij 1 jaar vast (€411)!

Uit het bovenstaande blijkt dat verschillende uitgangspunten maken dat een huizenkoper een bepaalde beslissing neemt. Hierbij is het altijd verstandig om ook te kijken naar:

Eigen middelen achter de hand

Bruto gezamenlijk inkomen ten opzichte van het hypotheekbedrag

Leeftijd van de kopers

Toekomstverwachtingen (bijvoorbeeld kinderen / minder werken)

Bovenstaande opsomming is summier maar zeker belangrijk voor de beslissing.

Hybride oplossingen

Het valt mij wel op dat weinig huizenbezitters hun hypotheek in delen splitsen met verschillende rentevaste perioden en hypotheekvormen. Waarschijnlijk kunt u in de toekomst kijken en weet u wat de hypotheekrente gaat doen. Gaat u de rente voor een langere periode vastzetten of kiest u voor een korte variabele rente?