Vijf vragen aan Martine Hafkamp

Martine Hafkamp is als oprichter en eigenaar van Fintessa Vermogensbeheer een bekend gezicht in de Nederlandse beleggingswereld. U kunt de meervoudig Gouden Stier-winnaar ontmoeten tijdens de IEX Beleggersdag.

In aanloop naar de dag leggen we haar alvast een paar vragen voor.

Wat mogen we verwachten van je presentatie 'De rente stijgt, hoe verder met beleggingen?' Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten?

"Het is nog niet duidelijk - maar tegen de tijd dat het 1 juli is misschien wel iets meer - of de inflatie zijn piek heeft bereikt en de rente wellicht ook. Maar, uitgaande van een omkeer van de trend van de afgelopen veertig jaar waarin de rente alleen maar daalde, ontstaat er wel een nieuwe realiteit. Hoe moet je als belegger omgaan met een hogere en stijgende rente. Moet je wel blijven beleggen? Zo ja, waarin dan? En, hoe kun je een portefeuille inrichten waarmee je de komende periode het beste door komt?"

"De beurs heeft wel een vaker een periode van stijgende rentes meegemaakt en dat is op zich geen belemmering voor stijgende koersen. Het gebeurt immers vaak in een periode dat de economie goed draait na een periode waarin het die stimulans nodig had. Wat dat betreft zouden we de huidige tijden met z’n allen moeten toejuichen. Zeker gezien de huidige hoge inflatie."

Met welke vragen zitten jouw cliënten vooral?

"Na een paar geweldige jaren op de beurs hebben die wel voldoende realiteitszin om zich over de huidige daling niet druk te maken. Wel vragen sommige cliënten zich af waarom de koersen dalen terwijl de bedrijfsresultaten beter zijn dan verwacht."

"Andere vragen die met een zekere regelmaat voorbij komen is of we een recessie krijgen en of hun beleggingsportefeuille daarop voorbereid is. En, natuurlijk is daar de vraag wanneer we van de negatieve spaarrente af zijn, want de rente stijgt toch?"

Is er ooit iets in de markt gebeurd wat je onderschat hebt?

"Onderschatten niet, hoewel ik me weleens verbaas over het hoge Jantje-lacht, Jantje-huilt gehalte op de beurs. Telkens weer blijkt dat niet iedereen een langetermijnbelegger is."

"Er zijn wel beleggingen die niet lopen zoals je dat had ingeschat. Bij Fintessa dachten we bijvoorbeeld dat zilver, dat in vrijwel elk elektronisch artikel wordt gebruikt maar vooral in zonnepanelen, heel gevraagd zou zijn met een oplopende prijs als resultaat. Deze verwachting kwam niet uit. We hebben dan ook van die positie afscheid genomen."

En wanneer heb je iets goed voorzien, of had je het bij het juiste eind?

"Veel vermogensbeheerders beleggen niet in de Verenigde Staten maar beperken zich tot Nederland en soms iets in de rest van Europa. Bij Fintessa vinden we dat te beperkt. Je laat zo bijvoorbeeld een hele sloot aan toonaangevende technologiebedrijven links liggen. Bovendien profiteren we nu voor de portefeuilles van onze cliënten van de sterkere dollar."

"Bovendien zijn wij echte lange termijnbeleggers. Als je je portefeuille inricht met fundamenteel sterke groei- en waardeaandelen heb je het op de iets langere termijn altijd bij het juiste eind. Het is alleen zaak om af en toe wat bakens te verzetten. Natuurlijk heeft iedereen er wel eens een mindere individuele belegging bij zitten, maar het draait om het totaalplaatje."

Ga je zelf nog ergens een kijkje nemen die dag?/ Welke andere sprekers in het bijzonder lijken jou interessant?

"Jullie hebben een mooie line-up met interessante sprekers. Een aantal daarvan ken ik persoonlijk, dus het is leuk om die te horen spreken. En natuurlijk ben ik benieuwd naar het verhaal van ZKH Prins Constantijn."

"Maar, ik ben die dag namens Fintessa samen met een aantal collega’s aanwezig met een stand en ik vind het ook heel leuk om bezoekers/beleggers die daar rondlopen te ontmoeten en van gedachten te wisselen over de financiële markten."

