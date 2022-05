Herstel voorbeurs na nieuw drama, maar waar blijven angst en paniek?

De AEX indicatie is +0,9% na weer een rondje korte metten op Wall Street, waar onder leiding van Snap technologie weer spartelde (-2,5%).

Europese futures openen een paar tienden hoger met de AEX als uitschieter. Technologie wellicht, maar verwacht niet meteen wonderen

De Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq 100 futures staan nu +0,2%, +0,4% en +0,7%

In Azië staat alles een paar tien hoger, op Japan en Nieuw Zeeland na. Dat verhoogt de rente met een kwartje en belooft er meer. Tencent doet -0,7% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) steeg maar +3,4% naar 29,5. Zo meer hierover, want waar blijft de paniek?

De dollar is door het dolle heen deze week en stijgt nu 0,3% naar 1,071

De Duitse tienjaars rente stijgt twee basispunten naar 0,97% en de Amerikaanse daalt er eentje naar 2,77%

Goud staat -0,3%, olie plust een halfje en bitcoin loopt 1% op tot net onder die $30.000

Dit is er na gisteren nog van Snap over, haal maar even die adem ja. Het aandeel staat nu zelfs onder de introductieprijs uit... 2017. Vijf jaar koerswinst pleite. En ze is niet de eerste en ook niet de enige. Zo staat Zoom 85,1% onder de top en Peloton zelfs -92,5%.



De Nasdaq 100 valt zo bezien misschien ietsie mee, maar het beeld is heel slecht. Trend is omlaag. Punt.



Het bijzondere aan die winstwaarschuwing van Snap, net als die van Target vorige week, was dat die voorbij de eigen bedrijfspoort ging. Beide bedrijven wijten hun teruggang mede aan de héle macro-omgeving.

Met de koers is ook de waardering van de Nasdaq 100 fors afgekomen. De winstverwachting zakt nu echter ook.



Iedereen heeft het over waar ligt de bodem, maar daarvoor moeten we eerst nog capitulatie, witte vlaggen, ach en wee geklaag op social media, doemprofetiën, absurde koersdoelen omlaag en veel ellende in de media, ofwel het op de vloer beroemde uitkotsen zien? Ik zie nog geen angst en paniek, wel veel verbazing.

Dit zijn de CBOE VIX Index (SΦ 500) en VDAX-New, ofwel de volatiliteit. Hoge, maar niks geen gekke en laat staan paniekstanden boven veertig of vijftig. We laten ons rustig en gedwee leeg trekken en kaal plukken, lijkt het wel.



Op de obligatiemarkt gaat het er wel stevig, maar ook niet overdreven hard aan toe. Zie hier de Bank of America MOVE Index:



Hier de rentes zelf, de Duitse en Amerikaanse tienjaars. Die zijn even uitgestegen. Waarom? Zeg het maar. Mijn scenario is dat de markt zo'n beetje klaar is - zie gedecimeerde technologie en groei - met uitprijzen van het opgedroogde gratis centrale bankengeld. En nu prijzen we een (winst)recessie in.



Is er ook nog iets te doen op het Damrak? Ja, Lucas Bols heeft jaarcijfers. En die vallen niet tegen. Het bedrijf heeft wel last van de bekende issues en gaat de prijzen verhogen...



Dan nog even dit. Beleggen? Dit is onze strategie. Je koopt aandelen, die gaan omhoog en dan verkoop je ze weer. Zoiets. Hoe zouden deze twee er bij zitten? Weet u nog? Dit ging destijds viral. Van januari vorig jaar, de top in de meme-aandelen frenzy en zelfs technologie. Dank inzender!

A sneak peek of one of our top secret trading strategies. h/t @ryanfeller_ pic.twitter.com/V2PFee7vu4 — TTI (@TikTokInvestors) January 17, 2021

Nieuws, advies, shorts en agenda

En dan nog even dit

Weer rood en weer de Nasdaq 100 knalrood.

WATCH: S&P 500, Nasdaq slide as weak economic data and dire outlooks stoke recession fears https://t.co/7yWw3dir7L pic.twitter.com/nYo5cdc9kb — Reuters Business (@ReutersBiz) May 25, 2022

Charlie legt het nog even uit:

Snap's revenues have increased 990% since its IPO ($404 million to $4.4 billion).



Meanwhile, the stock is down 48% over that time.



How is that possible?



It was trading at 64x sales at its IPO and <5x sales today. Lesson: when growth slows, valuation suddenly seems to matter. pic.twitter.com/MYNJkz86Ue — Charlie Bilello (@charliebilello) May 25, 2022

Ah, toch een doemprofetie. Soros zei zelfs dat de beschaving de Russische invasie niet overleeft.

George Soros at #wef22: With the disruption of supply chains, global inflation is liable to turn into global depression. pic.twitter.com/E0mnxrlFRQ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 24, 2022

Meta heeft geen momentum, koers is ook dik gehalveerd (!) sinds de top:

Instagram is changing everything to beat TikTok—and it might not even work https://t.co/W5m8hxVXjL — Bloomberg Markets (@markets) May 25, 2022

Hier nog een:

Tesla is struggling Tuesday as the electric-vehicle maker’s production woes in China refuse to go away, leading another analyst to slash their 12-month price target on the once high-flying stock https://t.co/Zt0rdXQeHA — Bloomberg Markets (@markets) May 24, 2022

Houd vooral de marktkapitalisatie van stablecoin tether in de gaten:

WATCH: This week in cryptoverse, the crypto winter is into its ninth week and bitcoin can't shake the chills https://t.co/Q8AStP5q8G pic.twitter.com/krpFnAZiwc — Reuters Business (@ReutersBiz) May 24, 2022

En dan nog dit, de wapenaandelen zullen vanmiddag wel weer goed liggen. Dat is meestal zo ná.

“I hoped, when I became president, I would not have to do this again.”



President Joe Biden mourns the killing of at least 19 children and two teachers in a mass shooting at a Texas elementary school, decrying their deaths as senseless and demanding action https://t.co/ZQtrBF2TcB pic.twitter.com/BEkDIbz7gP — Bloomberg Markets (@markets) May 25, 2022

Veel plezier en succes vandaag.