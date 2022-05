Het gaat erom spannen op de Europese beurzen

Bericht delen via:

De Europese beurzen wisselen dagen van forse verkoopdruk af met sterke hersteldagen. Per saldo zijn de meeste indices hierdoor de afgelopen weken nauwelijks wat opgeschoten.

Toch lijkt de ergste verkoopdruk wat op te drogen en durven de eerste koopjesjagers langzaam weer in te stappen. Wordt dit risico beloond of zijn ze nog te vroeg met hun aankopen?

Lichtpuntjes

De technische plaatjes ogen nog altijd fragiel, maar enige lichtpuntjes zijn er zeker te vinden.

Duidelijk is dat de dalende trends door de recente consolidatiefase onder druk komen te staan. De komende dagen of weken zal blijken welke richting de markt uiteindelijk kiest.

AEX-index stabiliseert

De Nederlandse beurs beweegt nog steeds in de dalende trend die begin dit jaar is ingezet. Het patroon van lagere toppen en bodems is intact, wat aangeeft dat verkopers het koersverloop domineren.

Toch oogt het allemaal iets minder negatief dan aan het begin van het voorjaar. De AEX-index heeft immers al drie maanden geen nieuwe dieptepunten laten zien en beweegt dus nog boven het low van maart.

De kracht van de daling neemt af en door de recente consolidatie komt ook de bovenkant van de dalende trend in zicht. Om verder te verbeteren, dient de index door de dalende toppenlijn te breken. Hiervoor zijn wel nog wat nieuwe opwaartse impulsen nodig.





CAC 40-index wacht op nieuwe impulsen

Het beeld van de Franse beurs oogt vrijwel identiek aan dat van de AEX-index. De kracht van de daling neemt af, maar de dalende trend is nog niet gebroken.

Het technisch beeld klaart pas verder op als de dalende fase wordt afgebroken en de CAC 40 een aanval kan inzetten op de weerstand rond 6.747 punten. Hierboven zal ook het langetermijnbeeld weer opklaren.

De index bevindt zich momenteel dus even in een soort niemandsland en lijkt te wachten op nieuwe impulsen. Beleggers moeten nog even geduld hebben.

DAX 40 test dalende toppenlijn

De Duitse beurs lijkt al wat verder in haar herstel en zet momenteel de bovenkant van de dalende trend onder druk. De dalende toppenlijn wordt getest en zou bij de eerstvolgende positieve handelsdag wel eens kunnen worden gebroken.

Zodra de dalende trend wordt verlaten, zal het beeld verder opknappen en kan er een herstel worden ingezet richting de weerstand van 14.983 punten. De hogere bodem die dan wordt gevormd, zou ook het langetermijnplaatje flink doen verbeteren.

Mocht de DAX 40 echter alsnog afketsen op de dalende toppenlijn, dan kan de daling worden voortgezet richting de steun van de bodem van maart op 12.438 punten.