Zeker ESG en klimaat, maar er zijn méér (agenda)punten Shell

De aandeelhoudersvergadering van Shell loopt uren vertraging op door actievoerders. Dat geeft ons tijd naar de plaatjes te kijken, zó!

The board has left the building.

Zo erg is het nog niet, maar het bestuur heeft de zaal verlaten. De Shell aandeelhoudersvergadering zou om 11:00 uur onze tijd beginnen - het is in Londen - maar een deel van de aandeelhouders maakt dat onmogelijk. Zingen, onderbreken, leuzen: de voorzitter kan geen orde in de zaal brengen.

Ondertussen start Shell maar een pauzefilmpje in... over hoe duurzaam het bedrijf is.

Volg de vergadering live

De zaal wordt nu ontruimd en dat kan volgens Shell zelf uren duren, omdat het actievoerende deel van de aandeelhouders zich zou hebben vastgelijmd. Het concern verzoekt echter alle aandeelhouders te blijven, omdat ze links- om rechtsom de vergadering door wil laten gaan. Wordt vervolgd dus.

U kunt de AVA gemakkelijk volgen. Hier is de link, u kijkt binnen een minuut mee. Ook als u geen aandeelhouder bent, of louter actievoerder bent. De leuzen liegen er niet om:

You are murderers, Shell must fall!

Aandeel komt van ver

Hopelijk gaat het ook nog over wat anders bij Shell, zoals bijvoorbeeld de underperformance. Want leuk die enorme rally dit jaar, maar wat komt het aandeel van ver. Om van het dividend maar te zwijgen. Dit is geïndexeerd, herbelegd en in euro's vanaf de grote oliedip en later de grote ESG-revolutie sinds zomer 2014.



Het is natuurlijk maar welk ijkpunt u neemt. Kijkt u vanaf de bodem in 2009... dan hebt u wellicht helemaal geen zin meer om in energie te beleggen, want ook duurzaam bakt er niks van. Die sector moet het nog altijd meer van subsidie hebben dan van vrije kasstromen.



De onderwaardering valt mee en is er niet ten opzichte van de Europese concurrentie. Het aandeel is sowieso niet duur. Totalenergies is zelfs nog goedkoper, heeft een veel beter track record dan Shell en kent geen valutarisico. Er is wel een ESG-, klimaat- en imagorisico, daar weten we intussen alles van.

In ieder geval geeft het oponthoud ons de tijd om een beetje om ons heen te kijken, of er meer nieuws is. En dat is er.

Germany plans to reactivate coal and oil power plants if Russian President Vladimir Putin decides to cut off gas exports to the country https://t.co/Me1q91t6UC — Bloomberg Markets (@markets) May 24, 2022

(Full disclosure, Arend Jan Kamp heeft long-positie in Shell)