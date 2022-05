Slotcall: Ongekende afstraffing Air France-KLM en Snap

De AEX (-2%) kleurt weer rood. Het zijn de usual suspects die het onderspit delven. Ik doel op Prosus (-6,7%), het immer volatiele Adyen (-6,9%) en Just Eat Takeaway (-6,2%), dat vandaag maar nipt boven de €18 blijft.

Toch zijn er grotere dalers, véél grotere. Zo ging TomTom (-13,8%) vandaag snoeihard onderuit. Vermoedelijk had dit van doen met AlphaValues verkoopadvies van gisteren. AlphaValue denkt dat TomTom pas in 2025 break-even draait in plaats van volgend jaar. Toch kan niets op de Nederlandse beurs tippen aan Air France-KLM dat vandaag -20,6% deed.

Gigantische verwatering bij Air France-KLM

Het is Air France-KLM dat vandaag volledig terecht onderaan eindigt. Vernietigend, noemt analist Niels Koerts de vandaag bekend gemaakte emissie. “De luchtvaartmaatschappij geeft 1,93 miljard nieuwe aandelen uit tegen een koers van €1,17. Dit betekent een discount van 73% ten opzichte van de slotkoers van maandag”, schrijft Koerts in zijn analyse van Air France-KLM.

Het bizarre is dat er op dit moment slechts 642,6 miljoen aandelen Air France-KLM uitstaan en het aantal uitstaande aandelen door deze gigantische emissie dus met 300% oploopt. “Een dergelijke verwatering komt alleen voor bij bedrijven die op het randje van een faillissement staan”, laat Koerts weten. De enige beleggers die hij aanraadt mee te doen met deze emissie zijn degenen die van hun geld af willen.

Air France-KLM bewijst vandaag waarom u dit aandeel niet in portefeuille moet hebben. Het aantal uitstaande aandelen neemt door de emissie met liefst 300% toe. In het onderstaande artikel leg ik uit waarom ik het koersdoel verlaag naar €0,70.https://t.co/eniLRUHFsF pic.twitter.com/Rx5q8LHUGl — Niels Koerts (@KoertsNiels) May 24, 2022

Snap trekt tech omlaag

Ook in de technologiesector gaat het niet best. Gisterenavond gaf Snap een winstwaarschuwing af. Het aandeel ging vandaag 40% omlaag. Ja, dat leest u goed: 40%! Hoewel Snap aanzienlijk minder groot is dan bijvoorbeeld Meta (-8,6%) en Googles moederbedrijf Alphabet (-6,1%), worden deze concerns wel mee omlaag getrokken door Snap. Daarnaast kleuren ook Pinterest (-24,5%) en Twitter (-4,1%) rood.

Activistische aandeelhouders Shell lijmen zich vast aan de vloer

Verder was het vandaag hommeles bij Shell (-1,8%). Het is niet zozeer de koers die niet mee wilde werken, maar vooral een stel actievoerders dat niet mee wilde werken. Vandaag vond namelijk de algemene vergadering van aandeelhouders plaats. Deze zou vanochtend om 11:00 beginnen, maar liep uren vertraging op door een aantal joelende aandeelhouders in de zaal.

Trek de onruststokers die zaal uit, zult u wellicht denken, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Shell deed namelijk een poging, maar al gauw bleken de activistische aandeelhouders zichzelf aan de vloer te hebben gelijmd. Ondertussen waren leuzen te horen als 'you are murderers, Shell must fall!'

Uiteindelijk wist er toch een fatsoenlijke stemming plaats te vinden, al is het de vraag of de activistische aandeelhouders blij zijn met de uitkomst. Slechts 20% steunde het klimaatplan van Follow This, de activistische groep aandeelhouders. De andere 80% zag meer in Shells eigen klimaatstrategie.

Macrocijfers

Met al dit nieuws zouden we bijna vergeten dat er ook nog macrocijfers zijn die wat aandacht verdienen. Laten we beginnen met de index die de economische activiteit in de Duitse dienstensector meet. De index kwam in mei uit op 54,7 en dat is een meevallertje. Vorige maand stond de index namelijk nog op 54,6 en economen rekenden op een daling tot 54,0.

Een minder mooi macrocijfer waren de Amerikaanse nieuwe woningverkopen. In april blijken er namelijk fors minder nieuwe eengezinswoningen te zijn verkocht in de Verenigde Staten. Op maandbasis daalde dit aantal met 16,6% tot 591.000 stuks. Een maand eerder was dit nog 709.000 en experts gingen zelfs uit van een stijging tot 750.000. Dat was vanmiddag dus even schrikken voor hen.

De verwachtingen van Zoom moeten worden bijgesteld

“De eerstekwartaalcijfers van Zooms boekjaar dat begint op 1 februari zijn solide, net als de outlook, maar schieten tekort bij onze eerdere verwachtingen uit januari”, schrijft analist Paul Weeteling van de IEX Beleggersdesk. “Er is in de tussentijd natuurlijk wel een en ander gebeurd in de wereld, wat de verwachtingen negatief heeft beïnvloed.”

Dat doet niets af aan de kerngezonde balans, de sterke vrije kasstroom en de uitstekende positionering voor de sterke trend naar online en plaatsonafhankelijk communiceren binnen bedrijven. Daarnaast kan Zoom (+5,6%) aangrenzende markten aanboren. Of dit het aandeel koopwaardig maakt leest u in de uitgebreide analyse van Zoom.

Rentes

De rentes doen weer een paar stapjes terug. In Nederland daalt de tienjaarsrente met zeven basispunten tot 1,25%.

Brede markt

De AEX (-2%) presteerde vergelijkbaar met de Franse CAC 40 (-1,6%) en de Duitse DAX (-1,9%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 30,9 punten.

Wall Street is niet om aan te zien: S&P 500 (-2,1%), Dow 30 (-1,4%) en de Nasdaq (-3,3%).

De euro stijgt met 0,4% en noteert nu 1,074 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,8%) en zilver (+1,3%) zijn het niet eens.

Olie: WTI (-1%) en Brent (-2,7%) dalen.

Bitcoin (-1,4%) verliest een beetje.

Het Damrak:

Philips (-1,1%) heeft vandaag van zich laten horen, nadat afgelopen week bekend werd dat de Amerikaanse FDA tussen april vorig jaar en april dit jaar 124 meldingen van sterfgevallen heeft ontvangen die mogelijk verband houden met de slaapapneu-apparaten van Philips. Het concern wees erop dat dergelijke meldingen, zogeheten Medical Device Reports, geen bewijs zijn dat het apparaat de nadelige uitkomst of gebeurtenis heeft veroorzaakt of ertoe heeft bijgedragen, en dat de oorzaak van een gebeurtenis doorgaans niet alleen op basis van dit rapportagesysteem kan worden bepaald. "Philips Respironics onderzoekt alle beschuldigingen van apparaatstoringen, overlijden of ernstig letsel", laat het concern weten.

(-1,1%) heeft vandaag van zich laten horen, nadat afgelopen week bekend werd dat de Amerikaanse FDA tussen april vorig jaar en april dit jaar 124 meldingen van sterfgevallen heeft ontvangen die mogelijk verband houden met de slaapapneu-apparaten van Philips. Het concern wees erop dat dergelijke meldingen, zogeheten Medical Device Reports, geen bewijs zijn dat het apparaat de nadelige uitkomst of gebeurtenis heeft veroorzaakt of ertoe heeft bijgedragen, en dat de oorzaak van een gebeurtenis doorgaans niet alleen op basis van dit rapportagesysteem kan worden bepaald. "Philips Respironics onderzoekt alle beschuldigingen van apparaatstoringen, overlijden of ernstig letsel", laat het concern weten. Berenberg heeft zijn koersdoel voor ABN Amro (-2%) teruggeschroefd van €10 naar €9,50. De koersdoelverlaging gaat nog altijd gepaard met een verkoopadvies. De IEX Beleggersdesk kijkt er iets anders tegenaan, meer daarover leest u hier.

(-2%) teruggeschroefd van €10 naar €9,50. De koersdoelverlaging gaat nog altijd gepaard met een verkoopadvies. De IEX Beleggersdesk kijkt er iets anders tegenaan, meer daarover leest u hier. Peter Oosterveer, CEO van Arcadis (-2,1%) heeft ruim 42.000 eigen aandelen verkocht en dat heeft hem ruim €1,5 miljoen opgeleverd. Op dit moment heeft hij er nog zo'n 123.000 over.

(-2,1%) heeft ruim 42.000 eigen aandelen verkocht en dat heeft hem ruim €1,5 miljoen opgeleverd. Op dit moment heeft hij er nog zo'n 123.000 over. Gaming- en advertentiebedrijf Azerion (-3,6%) zag vorig jaar zijn omzet met bijna 58% oplopen tot €308 miljoen. Het nettoverlies groeide echter nog veel steviger. In 2021 lag het nettoverlies op €19,6 miljoen, ten opzichte van €5,3 miljoen een jaar eerder. Wilt u oprichter en CEO Atilla Aytekin aan de tand voelen? Dat kan op de IEX Beleggersdag!

Adviezen

Signify: naar €40 van €50 en houden - Credit Suisse

ABN Amro: naar €9,50 van €10 en verkopen - Berenberg

ABN Amro: naar €11 van €12,40 en houden - Citi Research

Aegon: naar €5,50 van €5,35 en houden - Bank of America

Agenda woensdag 25 mei 2022

07:30 Lucas Bols - Jaarcijfers

08:00 Consumentenvertrouwen - Juni (Dld)

08:00 Economische groei - Eerste kwartaal def. (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - Mei (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - April (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Maart (VS)

15:00 Ondernemersvertrouwen - Mei (Bel)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

18:00 Envipco - Cijfers eerste kwartaal

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

00:00 Holland Colours - Jaarcijfers

00:00 ASR Nederland - Jaarvergadering

00:00 Brill – Jaarvergadering