Ja, weer zo'n ochtend, gaat u er goed voor zitten voorbeurs

Nou, dat was de winst alweer? De AEX indicatie is -1,0%. En dan wilt u altijd weten waarom.

Dit schrijft CNBC en daar sluit ik me graag bij aan. We zitten gewoon in een bear market. Punt uit. Eén stap voor- en twee achteruit, waar we jarenlang werden verwend met twee vooruit en één achteruit.

European stocks are expected to open lower Tuesday as U.S. markets struggle to maintain a comeback rally.

Europese futures openen -0,6% à -1,0%

De Amerikaanse doen van Dow Jones -0,8% voa S&P 500 -1,3% tot Nasdaq 100 -1,8%. Technologie dus en zometeen meer over de boosdoener. Want die is er.

In Azië staat alles roods met een één voor de komma. Tencent staat -1,9% in Hong Kong dat de hotels waarschijnlijk dicht houdt tot juli

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -3,2% op 28,5, ofwel er is geen sprake van onrust en paniek

De dollar herstelt 0,2% naar 1,067 na een ware euro rally gisteren (op de voorgenomen ECB renteverhoging en afbouw steun)

De Duitse tienjaars rente zakt twee basispunten naar 1,00% en de Amerikaanse ook naar 2,86%

Goud ligt vlak, olie doet -1,4% (WTI) en -3,5% (Brent!) en crypto blijft dicht bij huis

Laatste nieuws, daar is ie. Tegen €1,17 per aandeel. Zijn er vrijwilligers...? Een hele lelijke emissie, zegt collega Niels Koerts net tegen mij. Hij komt zo snel mogelijk met een stuk.

Hier volgt een waarschuwing voor vooral technologiebedrijven: wie een winstwaarschuwing afgeeft... Bloomberg citeert uit de mail die CEO Evan Spiegel aan zijn personeel heeft gestuurd. Hoe herkenbaar en voorspelbaar?

Like many companies, we continue to face rising inflation and interest rates, supply chain shortages and labor disruptions, platform policy changes, the impact of the war in Ukraine, and more.



Today we filed an 8-K, sharing that the macro environment has deteriorated further and faster than we anticipated when we issued our quarterly guidance last month.

While our revenue continues to grow year-over-year, it is growing more slowly than we expected at this time. We believe it is now likely that we will report revenue and adjusted EBITDA below the low end of the guidance range we provided for this quarter.

Intussen heeft iedereen het over bodem bellen op de Big Board en zeker aan de Nasdaq. Proberen te timen, wie is er niet arm van geworden? Enfin, het duurde vier keer zo lang twee jaar terug om die score op het bord te krijgen, maar de Nasdaq 100 heeft de daling van maart 2020 geëvenaard.

Vandaar die neiging in de markt om aan een boden te denken en de nu al triple dip maar te kopen?

Het kan dat we de bodem hebben gezien, maar signalen zie ik nog niet: paniekverkopen, capitulatie, volatiliteit, ultralage koersdoelen op de networks, ach en wee verhalen in de pers, uittocht bij de brokers en ook hier op IEX. Als u het verleden al leidraad neemt, dan weet ik trouwens nog een plaatje van de Nasdaq 100.

De gegeven omstandigheden in 2020 en 2000 zijn compleet anders dan nu.

Ja maar dotcom aandelen waren op het hoogtepunt vorig jaar net zo'n bubbel als tijdens de bubbel in 2000. Nou nee... Ik schrik er zelf weer van hoe bont we het toen hebben gemaakt. Koers geef ik logaritmisch, u ziet dat de daling nu nog niets voorstelt bij toen en ook tijdens de Kredietcrisiskrach 2008.

Voor de AEX ligt dat anders? Op het eerste gezicht zeker, maar besef dat de index in die tijd wat gewicht betreft meer technologie aan boord heeft gekregen. Winstgevende technologie welteverstaan.

Er zijn geen cijfers en er is amper nieuws op het Damrak, maar er is wel de aandeelhoudersvergadering van Shell. Daar roeren zich duurzame investeerders en klimaatactivisten en de pers zit er bovenop. Hopelijk blijft het leuk, want we beleven eindelijk weer eens plezier aan Shell: +45,5% dit jaar

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Aegon en TKH.

08:16 AEX vermoedelijk lager van start

08:08 Air France-KLM wil 2,3 miljard euro ophalen

07:18 Snap geeft winstwaarschuwing af

07:18 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel ABN AMRO

07:06 Japanse economie groeit iets harder

07:02 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:55 Beursagenda: macro-economisch

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

23 mei Zoom verhoogt winstverwachting

23 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

23 mei Wall Street sluit hoger

23 mei TKH bouwt nieuwe kabelfabriek in Eemshaven - media

23 mei Olieprijs blijft boven 110 dollar

23 mei Klarna gaat 10 procent personeelsbestand ontslaan

23 mei Wall Street koerst hoger

23 mei Banken trekken kar op Europese beurzen

23 mei Aegon verkoopt belang in Spaanse joint venture

Analistenadvies:

ABN Amro: naar €9,50 van €10 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts met weer...

... inderdaad, heel veel PostNL. Dit keer valt het mee.

De agenda:

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Accentis NV)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Societe de Services de Participations de Direction et d'Elaborati)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Miko NV)

00:30 Industriële bestellingen Japan - Flash PMI (Japan)

00:45 Ondernemersvertrouwen Frankrijk - May 2022 (Frankrijk)

07:15 Industriële bestellingen Frankrijk - Flash PMI (Frankrijk)

07:30 Industriële bestellingen Duitsland - Flash PMI (Duitsland)

10:00 Vastgoed Verenigde Staten - New Home Sales Apr 2022 (Verenigde Staten)

17:40 Halfjaarresultaten 2021/22 (Ascencio SCA)

Hier is de consensus voor die inkoopmanagersindices:

En dan nog even dit

Terugblik:

U.S. stocks ended higher on Monday as gains from banks and a rebound in market-leading tech shares supported a broad-based rally following Wall Street's longest streak of weekly declines since the dotcom bust more than 20 years ago https://t.co/DESZ6YikEG pic.twitter.com/d5v6qeOjAB — Reuters Business (@ReutersBiz) May 24, 2022

Charlie houdt ons iedere dag tot achter de komma op de hoogte:

S&P 500 correction update: -20.9% from its high in early January, the largest decline since Feb-Mar 2020 and longest correction since 2016 (136 days). $SPX pic.twitter.com/9mchQEiezD — Charlie Bilello (@charliebilello) May 23, 2022

Het is een ware uittocht:

WATCH: Starbucks will exit Russia after nearly 15 years, the company said, joining a wave of American companies pulling out of the country in response to the war in Ukraine https://t.co/LHQKBozoBJ pic.twitter.com/uYGb2254Ce — Reuters Business (@ReutersBiz) May 24, 2022

En bedrijven vertrekken niet alleen uit Rusland:

Airbnb says will shut domestic business in China from July 30 https://t.co/ysCNMKHDWr pic.twitter.com/JlFyi4SQjQ — Reuters Business (@ReutersBiz) May 24, 2022

Chinees vastgoed, is ook zo, die hadden we ook nog op het berenlijstje staan:

Goldman Sachs expects more China real estate defaults, switches to bear case https://t.co/3vxG0PHQ7o — CNBC (@CNBC) May 24, 2022

Hoeveel?! Gelukkig zijn er ook nog bedrijven die ondernemen en uiteindelijk bepaalt dit meer dan koersen dan alles wat hierboven staat:

JUST IN: Samsung plans to spend $360 billion over the next five years to expand businesses from chips to medicines https://t.co/kYlfzhYZLC pic.twitter.com/Lw7ZYYj7zL — Bloomberg Markets (@markets) May 24, 2022

Pricing power:

Electronics are set to get even more expensive as chip giants hike their prices https://t.co/gIg6RVcuF9 — CNBC (@CNBC) May 24, 2022

Intussen bij tether, dat loopt steeds verder leeg.

Tether withdrawals top $10 billion as regulators raise alarm about stablecoins https://t.co/0v8X0863il — CNBC (@CNBC) May 23, 2022

En er wordt op gelet:

Sen. Toomey said there may be an argument that investors were defrauded over Terra, a stablecoin that collapsed amid a $400 billion crypto rout. https://t.co/dAZcyPl9CZ — Barron's (@barronsonline) May 23, 2022

Er is meer in cryptoland:

A handful of anonymous crypto investors profited from inside knowledge of when tokens would be listed on exchanges https://t.co/KFr7xg238J — WSJ Markets (@WSJmarkets) May 23, 2022

Veel plezier en succes vandaag.