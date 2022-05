Geniet er van, gaat lekker voorbeurs en wie durft te bellen?

De AEX-indicatie is +0,8%, maar u weet intussen dat er tussen de eerste tikken op dit uur, straks het slot hiero en om 22:00 uur daaro héél véél kan gebeuren. Geen groot nieuws echter dit weekend en de Q1-cijfers raken op.

De Europese futures openen allemaal rond 1% hoger

De Amerikaanse staan tussen +0.8% (defensieve Dow Jones) en +1,5% (offensieve Nasdaq 100)

In Azië dalen de Chinese markten en de rest staat een paar tienden hoger. Tencent doet -1,0% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot vrijdag +0,3% op 29,4

Nog even geen pariteit, de dollar daalt 0,3% naar 1,059

De Duitse tienjaars rente stijgt drie basispunten naar 0,97% en de Amerikaanse vijf naar 2,86%

Goud +0,5%, olie +0,4% en crypto ruim +1,0%. Bitcoin heeft het nog steeds met die $30.000 aan de stok

Hoe staan we er voor nadat eind vorige week de S&P 500 nadrukkelijk met een bear market flirtte? Dat wil zeggen -20% vanaf de top. Daarna moet/mag de index twee maanden lang niet meer dan 20% stijgen, maar er zijn ook die met die -20% al van bear market spreken. Alle definities zijn officieus.

De laatste jaren was -20% een mooi koopmomentje:

Zo ziet het Damrak er uit, sinds de AEX op 18 november intradag piekte op alle time high 829,66. De index zit dus al ruim een half jaar in een bear market. Dat geldt niet voor de rest van het Damrak. Het is vooral tech en cyclisch dat de index drukt. Op de AMX zijn trackers (ik zit er zelf in), maar niet op de AScX.



Tot mijn eigen verrassing blijft dit plaatje leesbaar ondanks de vele lijntjes. Het geeft aan op hoeveel verschillende snelheden New York opereert. Waarde-aandelen blijven liggen en technologie is volkomen aan diggelen, sinds de bear market in de hoogste risicocategorie tech al in februari 2021 begon.

Zie onderaan dit stuk alle tweet, intussen is Wall Street in de ban van de bodem in technologie. Wanneer valt die is de grote vraag daar?



Twee nieuwtjes dit weekend maar die voor beide fondsen belangrijk zijn. Koersimpact is alleen echt niet in te schaten, of kan of durft u dat wel? Philips dus. Collega Niels Koerts heeft net gebeld met Philips en komt vandaag met een update.

t



BAM heeft inderdaad vrijdag De Volkskrant gelezen, zoals de bouwer mij zelf vertelde, met dat ontluisterende verhaal over Rijkswaterstaat. BAM meldt dat het nieuws is dat er geen nieuws is.



Komt zojuist dit nieuwtje nog bij, de vaart raakt er uit bij onze huizen. Hoe zou dat nou toch komen? De jury keurt bij voorbaat alle antwoorden goed.

Bestaande #koopwoningen waren in april 19,7 procent duurder dan een jaar eerder. In maart kwam de prijsstijging uit op 19,5 procent. Meer via: https://t.co/jWmOIwGFx8 pic.twitter.com/m9r53TUMxW — CBS (@statistiekcbs) May 23, 2022

Tot slot was ECB-president Christine Lagarde te gast bij College Tour. Geen nieuws voor de beurs op één quote na (Bloomberg).

European Central Bank President Christine Lagarde said cryptocurrencies are “based on nothing” and should be regulated to steer people away from speculating on them with their life savings.

Lagarde told Dutch television that she’s concerned about people “who have no understanding of the risks, who will lose it all and who will be terribly disappointed, which is why I believe that that should be regulated.”

De ECB-rente moet op 21 juli met een kwart procent omhoog. Dat zegt de president van de Nederlandse Bank @KlaasKnot in de uitzending van #CollegeTour waarin de president van de Europese Centrale Bank Christine @Lagarde te gast is.?? @KroNcrv pic.twitter.com/FqkIKghTVf — College Tour (@collegetour_nl) May 22, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag.

08:08 AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

07:20 Prijsstijging koopwoningen Nederland stabiliseert

07:04 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

22 mei Video: ergste op de beurs wellicht al geweest

22 mei Wat rustiger week voor de boeg

22 mei Valuta: euro geholpen door aanstaande renteverhoging ECB

22 mei Siemens lanceert bod op Siemens Gamesa

22 mei Apple wil productie buiten China opvoeren

22 mei Video: beursjaar 2022 biedt ideale koopkansen voor ASML en Microsoft

22 mei Uitgelicht: superdividend ABN AMRO van de baan

De agenda:

En dan nog even dit

Er zijn er die nog wel technologie durven kopen, Broadcom bijvoorbeeld. VMware is $40 miljard waard:

EXCLUSIVE: The $222 billion chipmaker Broadcom is in talks to buy cloud-computing firm VMware, a close partner of Amazon https://t.co/gqQJUIiJOv — Bloomberg Markets (@markets) May 23, 2022

Technologie zit even in het hoekje waarde klappen vallen:

After Meltdown, tech-bottom signals have yet to scream ‘buy now.’ Valuations look more attractive, Nasdaq 100 P/E near long-term avg but the backdrop doesn’t. Allocation to tech sector is at lowest since 2006, BofA survey shows. https://t.co/7Gi9v9ycUW pic.twitter.com/QVnSdA7BpP — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 22, 2022

Komt uit dit verhaal:

Some investors are starting to see a light at the end of the tech-sector meltdown tunnel https://t.co/Cej0sNabPH — Bloomberg Markets (@markets) May 22, 2022

Misschien sluit deze hier mooi op aan. Ht kan vandaag zijn, over zoveel weken of maanden, of over anderhalf jaar.

OPINION: We don’t know when a new bull market will begin, but it’s not too early to start building your buy list when it rallys again, columnist Mark Hulbert writes.https://t.co/gzzDpo6FRw — MarketWatch (@MarketWatch) May 22, 2022

Of afgelopen donderdag:

Why the fund shorting Cathie Wood’s ARKK is now ultra-long the ETF (via @ETFEdgeCNBC) https://t.co/UhxY73Anya — CNBC (@CNBC) May 21, 2022

Ondernemersrisico of blunder? Achteraf is het altijd gemakkelijk:

Peloton is building a massive factory in Ohio that it will never use—a sign of how the once-hot brand both misjudged demand and made a bad bet on manufacturing https://t.co/vFGTpKdLSR — The Wall Street Journal (@WSJ) May 21, 2022

Voor de geïnteresseerden:

We just released Global EV Outlook 2022! ??



Our new analysis shows global electric car sales powered through 2021 & have remained strong so far in 2022, despite strains on global supply chains.



Explore the key findings → https://t.co/bfUVV6E0Ya pic.twitter.com/MkEjCkz2r7 — International Energy Agency (@IEA) May 23, 2022

Nog een keer, voor de geïnteresseerden:

World Economic Forum weer van start: waarom heeft deze club de schijn tegen? https://t.co/d8xRKsQwgB — NU.nl (@NUnl) May 22, 2022

Zelfs het weer zit tegen:

NEW: The world is grappling with severe heatwaves alongside rising energy prices and limited power supplies. That will make for a dangerous, scorching summer across the globe.



Read The Big Take ?? https://t.co/tMRzt30rja — Bloomberg Markets (@markets) May 22, 2022

Klimaat duldt geen kritiek? Citaat Reuters hierover:

HSBC has suspended its head of responsible investing pending an internal investigation after he said central bank policymakers and other global authorities are exaggerating the financial risks of climate change.

HSBC senior banker Stuart Kirk made the comments at a conference hosted by the FT on Thursday, drawing criticism from climate activists.

HSBC suspends banker over climate change comments, despite the bank being aware of the contents of the speech in advance https://t.co/BWDcrLcRPH via @FT — Katie Martin (@katie_martin_fx) May 22, 2022

Ah, vorige keer waren we nog tweede. Maar om nou te zeggen dat het beter gaat.

This is the 4th worst start to a year in history for the S&P 500, down 18.2% in the first 97 trading days.



The only years with a worse start...

1932 (Great Depression)

1940 (World War II)

1970 (Vietnam War, US Recession) pic.twitter.com/WxanZ6yBD5 — Charlie Bilello (@charliebilello) May 21, 2022

Veel plezier en succes vandaag.