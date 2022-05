Hoopvolle ontwikkelingen bij Onward voor mensen met een dwarslaesie

Onward Medical heeft een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een therapie om mensen met een dwarslaesie weer te laten lopen. 'Een wereldprimeur', zo zegt CEO Dave Marver, die in een gesprek het HemON-onderzoek toelicht.

Het gaat om een studie in het kader van de ARC-IM-therapie. Voor het onderzoek, dat plaatsvindt in het Zwitserse Lausanne, krijgen 16 deelnemers een ARC-pulsgenerator geïmplanteerd, die zijn ontworpen om het ruggenmerg te stimuleren.

Zo worden bewegingen als staan en lopen mogelijk voor mensen met een dwarslaesie. Ook kunnen de implantaten helpen de bloeddruk te reguleren en rompstabiliteit te verbeteren. Het doel van dit specifieke onderzoek is om de veiligheid en de werkzaamheid van ARC-IM te toetsen.

Zeer specialistisch

"Deze pulsgeneratoren zijn speciaal ontworpen om de exacte gebieden in het ruggenmerg die verantwoordelijk zijn voor bepaalde functies en bewegingen te stimuleren, en het is de eerste keer dat ze nu bij mensen geïmplanteerd worden", vertelt Marver. "Een belangrijke mijlpaal dus. Dit HemON-onderzoek is nog relatief klein, maar zal gevolgd worden door grotere studies op meerdere plaatsen wereldwijd."

Het andere onderdeel van de ARC-therapie, ARC-EX, is tot nu het verst op het pad naar commercialisatie (lees hier meer). ARC-EX werkt met een uitwendig systeem met een draagbare stimulator, waarvoor dus geen operatie nodig is. Deze therapie heeft als doel de hand- en armbewegingen te verbeteren. Als alles volgens plan verloopt, kan Onward het ARC-EX-product volgend jaar op de markt brengen.

Life changing

Voor ARC-IM is het nog niet zover. De onderzoeken zijn nu gestart en naar verwachting kan binnen drie jaar goedkeuring bij de Amerikaanse FDA aangevraagd worden. 2025 zou dan het jaar zijn waarin het speciale implantaat in de VS en Europa op de markt gebracht kan worden, vertelt Marver.

"Dit is potentieel life changing, deze therapie kan een groot verschil maken in het leven van mensen die met een dwarslaesie of ruggenmergletsel moeten leven. ARC-IM kan namelijk potentieel ook spasmes verminderen, de seksuele functies verbeteren en de controle over de blaas- en darmfuncties verhogen. Dat geeft mensen een groot deel van hun zelfstandigheid terug; dat betekent enorm veel voor hen, maar ook voor hun naasten."

Wereldwijd 7 miljoen mensen met een dwarslasie

Bestaan er nog belangrijke verschillen in de werkzaamheid van de therapie bij vrouwen en mannen? Marver: "Daar lijken geen grote verschillen in te zitten, maar we zien wel dat veel meer mannen dan vrouwen kampen met een dwarslaesie. Dit heeft te maken met de risicovollere activiteiten die mannen doorgaans eerder ondernemen dan vrouwen, zoals mountainbiken, klimmen, en motorracen. Ook zien we regelmatig patiënten die in een oorlog gewond zijn geraakt. Wereldwijd zijn er ongeveer 7 miljoen mensen die met de aandoening leven, waarvan zo’n 650.000 in de VS en Europa."

En wanneer alles volgens plan gaat, en de eerste ARC-IM-devices kunnen geïmplanteerd worden, hoe lang kan iemand daarmee vooruit? "We denken dat patiënten er zo’n 5 tot 10 jaar mee kunnen doen, voordat ze vervangen moeten worden. Het ligt ook aan hoe actief en hoe vaak iemand beweegt, dus hoe intensief het implantaat gebruikt wordt. Bovendien gaat de wetenschap zo snel vooruit, dat we binnen die periode vast weer beter ontwikkelde implantaten hebben die beter bij de patiënt passen", aldus de CEO.

Cash genoeg

Wat is voor beleggers belangrijk om te weten? "Met de voltooiing van de aanvraag van de Up-LIFT-studie (ARC-EX) hebben we laten zien dat we op meerdere plekken klinische studies naar behoren konden uitvoeren. Dat is een belangrijke stap op weg naar het in de markt zetten van een product. Nu zijn we bezig om datzelfde te doen voor de ARC-IM-therapie. Wat betreft cash kunnen we naar verwachting nog 2,5 jaar vooruit, tot eind 2024. Dat is dus een heel sterke positie. Met ruim voldoende cash ligt de focus op het snel mogelijk naar de markt brengen van de therapieën."

Onward Medical staat lokaal genoteerd aan zowel Euronext Brussel als Euronext Amsterdam.