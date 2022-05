Eindelijk lucht, maar er is toch een Wall of Worry

Dat valt mee, de AEX indicatie is +0,9%. Herstel na de afstraffing, de networks verklaren (= meestal maar wat verzinnen) de beweging niet.

De markt trok gisteren en trekt vandaag wat aan na zeg maar de Target sell-off woensdag. Of was dat een (winst)recessie uitverkoop, omdat ook defensieve en waarde-aandelen met die torenhoge inflatie niet immuun zijn voor omzet, winsten en marges? Daar reppen de networks wel van. De markt nu:

Europese futures open +0,2 à +0,9%

De Amerikaanse +0,6% à +1,1%

In Azië kleurt alles dik groen, China voorop. Tencent noteert +3,0% in Hong Kong, waar de Hang Seng +2,2% doet

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot-5,2% op 29,6

De dollar ligt nu vlak op 1,059, maar het zijn wilde bewegingen

De Duitse tienjaars rente stijgt drie basispunten naar 0,97% en de Amerikaanse ligt stil op 2,86%

Goud +0,2%, olie +0,1% en bitcoin staat weer boven $30.000

Geen lagere bodem in de S&P 500 gisteren en die +0,6% is zowat een opluchting na het koersgeweld woensdag en in Europa gisterochtend. Formeel zit de index (nog steeds) niet in een bear market.



Kijkje onder de motorkap, het breekpunt is afgelopen december, sindsdien presteert groei minder dan waarde. Intussen dalen ze al een maandje bijna even hard. Vanwaar dit plaatje? Bloomberg:

Worries about growth and earnings becoming a bigger driver of market reaction. They come on the heels of another more-hawkish tilt this week by Federal Reserve Chair Jerome Powell and, as important, remarks from Target suggesting that persistent cost pressures are now being accompanied by concerns about the revenue side and, more generally, the ability of consumers to navigate such high inflation.

Kortom, dit duidt er op dat ook de waarde- en dividendaandelen op minder omzet, winst en marges hoeven te rekenen. Klinkt plausibel gelet op de koersen deze week, maar bewijs is altijd moeilijk te geven.



Intussen bij groei, dit zijn zeker niet alleen maar bananenbedrijven en er zit zelfs een -97% tussen. In tijden van inflatie en rente moet u kwaliteit en kasstromen hebben en dat is bij mooie verhalenaandelen nog wel eens een puntje.



De actualiteit, intussen is er weer een onthutsend Duits inflatiecijfer door...



... en moet u misschien hier ook maar even over nadenken. The Economist rukt met groot materieel uit.

War is tipping a fragile world towards mass hunger. Fixing that is everyone’s business. Our latest cover story explains how the calamity can be minimised https://t.co/pZs0XRNRih pic.twitter.com/Qh5XBFm2vP — The Economist (@TheEconomist) May 19, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

Er is echt geen bal te doen op het Damrak. Corbion en HAL gaan ex-dividend en dat is alles. Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Applied Materials dat -2,9% op Q1's deed, Brunel en MDxHealth.

08:13 Britse detailhandelsverkopen stegen

08:09 Hogere start AEX voorzien

08:06 Duitse producentenprijzen stijgen nog explosiever

07:39 Berenberg verlaagt koersdoel AkzoNobel

07:08 Japanse inflatie stijgt naar ongekend peil

07:02 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

07:02 Consumentenvertrouwen blijft extreem laag

07:00 Nederland investeert minder

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:48 Beursagenda: macro-economisch

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

19 mei Applied Materials heeft last van problemen aanvoerketen

19 mei SelectMDx van MDxHealth gedekt door Medicare

19 mei Wall Street in het rood na volatiele handel

19 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

19 mei Olieprijs stijgt

19 mei China wil Russische olie voor strategische reserves - media

19 mei Wall Street koerst lager

19 mei Jaarvergadering Brunel keurt alle agendapunten goed

19 mei Europese beurzen onder druk

Analistenadvies:

AkzoNobel: naar €110 van €11 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Resilux NV)

00:00 Consumentenvertrouwen België - May 2022 (Belgie)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Corbion NV)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (HAL Trust)

00:00 Consumptieprijsindex Japan - Apr 2022 (Japan)

00:00 Producentenprijsindex Duitsland - Apr 2022 (Duitsland)

00:45 Vastgoed Frankrijk - New home sales Q1/2022 (Frankrijk)

00:45 Investeringen ondernemingen Frankrijk – April 2022 (Frankrijk)

06:30 Investeringen ondernemingen Nederland - Mar 2022 (Nederland)

06:30 Consumentenvertrouwen Nederland - May 2022 (Nederland)

07:00 Detailhandel Verenigd Koninkrijk - Apr 2022 (Verenigd Koninkrijk)

17:01 Consumentenvertrouwen Verenigd Koninkrijk- May 2022 (Verenigd Koninkrijk)

En dan nog even dit

Waters. En nat gingen we gisteren weer.

WATCH: The Dow ended Thursday down three quarters of a percent as investors fretted about inflation and rising interest rates https://t.co/ObpMcudLYV pic.twitter.com/QbFnrfYMXS — Reuters Business (@ReutersBiz) May 20, 2022

Huh?!

SpaceX paid $250,000 to settle a sexual harassment claim against Elon Musk, Insider reports https://t.co/yKmkRJhr1T — Bloomberg Markets (@markets) May 20, 2022

Het is druk aan het worden langs de zijlijn:

In case you missed it: Investors in the latest BofA Fund Manager Survey have become extremely bearish: Cash levels have risen to 6.1%, the highest since 9/11. pic.twitter.com/XhsmAXrvyK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 19, 2022

Shell en groen:

Shell to partner with Brazil's Açu to build green hydrogen plant https://t.co/ziG3Z3NKZF pic.twitter.com/4u4B3Dyon0 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 19, 2022

EU en groen:

Europe admits it'll have to burn more coal as it tries to wean itself off Russian energy https://t.co/cMJAkW3e1C — CNBC (@CNBC) May 20, 2022

Het Bloomberg artikel waaruit ik eerder dit stukje citeer:

The stock market selloff may be entering a new phase that threatens both more price losses and a higher possibility of market-functioning stress, @elerianm says https://t.co/o99uBK9Yac — Bloomberg Markets (@markets) May 19, 2022

Inderdaad, de beurs is geen mandaat van de Fed. Inflatie wel.

Don’t count on Fed Chair Jerome Powell to ride to the rescue of a faltering stock market — at least not yet https://t.co/oUREw2kgID — Bloomberg Markets (@markets) May 19, 2022

Uitgerekend in een tijd waarin bedrijven zich zowat voor alles moeten verantwoorden en dan bij crypto mag alles:

“If you were in a world that was regulated, you would be held accountable for the products you put on your exchange"



Luna collapse highlights crypto exchanges’ role as gatekeepers - https://t.co/93zXGf3wh4 via @FT — Katie Martin (@katie_martin_fx) May 20, 2022

Hoe stable is stable?

From Breakingviews - Stablecoin safety measures fail to fully convince https://t.co/4Pn5vB4pS3 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 19, 2022

De gouden tijden zijn over:

Cryptocurrency brokers are moving into stocks, and stock brokerages are moving into cryptos as overall trading volumes have taken a dive. https://t.co/3VUU4hBjDy — Barron's (@barronsonline) May 19, 2022

Oordeel zelf:

Xiaomi staat +4,9% in Hong Kong:

WATCH: Chinese smartphone maker Xiaomi reports a fall in first-quarter revenue https://t.co/trWTvpyEhC pic.twitter.com/hgLk50zfwq — Reuters Business (@ReutersBiz) May 19, 2022

Het oude continent Europa?

Global Central Bank Update:

-Philippines hiked rates for the first time since 2018, 25 bps increase to 2.25%.

-South Africa hiked rates for the 4th time in the last year, 50 bps increase to 4.75%. pic.twitter.com/jPvSsRdtS9 — Charlie Bilello (@charliebilello) May 19, 2022

Veel plezier en succes vandaag.