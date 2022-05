Slotcall: Grote schoonmaak op de beurs

De AEX (-2,1%) is vandaag geen gezicht. Vooral de retailaandelen worden gedumpt. Dit heeft van doen met de gigantische koersdalingen bij Walmart en Target deze week. De winkelketens daalden hard nadat zij met cijfers kwamen.

Beleggers vrezen daardoor dat bedrijven zoals Ahold Delhaize (-4,1%) en Unilever (-4,8%) het ook niet voor elkaar zullen krijgen om alle gestegen kosten door te berekenen aan de consument. Winkelvastgoedketen Unibail (-11,5%) is hier ook de dupe van, zoals aan de koers af te lezen is.

De defensieve aandelen dalen dus. Dat is net zo frappant als het feit dat de groeiaandelen stijgen. Kijk bijvoorbeeld naar Adyen (+2,5%), Just Eat Takeaway (+5%), Prosus (+1,6%) en de chippers ASMI (+1,4%) en Besi (+0,7%). De enige reden die ik hiervoor kan vinden is dat de rentes dalen, waardoor de toekomstige winsten weer meer waard worden. Voordat u door al deze plusjes een te rooskleurig beeld krijgt van de Nederlandse hoofdindex vandaag: de rest van de AEX (goed, UMG deed nog +0,1%) sloot wel in de min.

Kritische beleidsmakers

Vandaag verschenen de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank. Verschillende beleidsmakers stelden dat de centrale bank nu evenveel belang moet hechten aan te hoge inflatieverwachtingen, als de centrale bank in het verleden deed bij te lage inflatieverwachtingen.

Zij menen dat de voorwaarden om de rente te verhogen nu toch echt wel vervuld zijn. De ECB moet volgens de beleidsmakers niet te lang wachten met het opkrikken van de rente, omdat het monetaire beleid van de centrale bank anders achter de curve aan dreigt te hollen.

Naar mijn bescheiden mening is dat al het geval. Sterker nog, centrale banken lopen eigenlijk áltijd achter de curve aan. Want, zoals Paul Weeteling recent in de IEX BeleggersPodcast stelde, centrale banken reageren en dat is wat anders dan anticiperen.

Philly Fed-index plots flink gedaald

Zoals gebruikelijk stippen we in de slotcall altijd even de belangrijkste macrocijfers aan. Ditmaal trappen we af met de Philadelphia Fed-index. Deze regionale graadmeter voor het ondernemersvertrouwen daalde flink en dat zagen de vooraf geraadpleegde economen totaal niet aankomen.

In april stond de index op 17,6. Niet best, maar ook niet rampzalig. Zolang de index boven nul staat, verwacht een meerderheid van de ondervraagde ondernemers groei van de bedrijvigheid in de Philadelphiaanse (dat is bij deze een woord) industrie. Die nul komt nu onverwachts toch wel erg dichtbij, aangezien de index deze maand naar 2,6 is gedaald. Dat terwijl experts ervan uitgingen dat deze tot slechts 16,0 zou dalen. Het ruikt naar recessie.

Daarnaast verschenen ook de Initial Jobless Claims. Die vielen eveneens een beetje tegen, maar dat zal niet veel mensen geboeid hebben. De krapte op de arbeidsmarkt is zo groot dat er vooralsnog weinig oog is voor dit macrocijfer. De koersen zal het in ieder geval niet beïnvloeden. Voor degenen die er wél in geïnteresseerd zijn: Het aantal nieuwe mensen dat een werkloosheidsuitkering aanvroeg in de VS bedroeg afgelopen week 218.000 terwijl 200.000 voorspeld was. De week ervoor was het nog 197.000.

Saai is sexy

Aalberts (+0,3%) is voor sommigen misschien een tikkeltje saai, maar het rapporteert wel een fraaie autonome groei, waarbij het aanhoudend marktaandeel weet te winnen en daarmee ook de eigen pricing power opdrijft. Het heeft tijdig geïnvesteerd in de opbouw van een voorraad materialen en componenten, wat zeker getuigt van gedegen inzicht en goed management. Tekorten aan mankracht spelen bij het concern naar eigen zeggen vooralsnog niet.

Alle vier de eindmarkten groeien door, en de marges groeien mee. De vraag is welke invloed de alle macro-economische onderzekerheden en de stijgende rentes hebben. U leest het in de uitgebreide analyse van Aalberts die analist Peter Schutte eerder vandaag schreef.

Een blik op Alphabet

Alphabet (+0,3%), het moederbedrijf van Google, kon onlangs voor het eerst in jaren de marktconsensus niet met ruime marge verslaan. Een trendbreuk, maar een waar niet direct al te zwaar aan getild hoeft te worden, laat analist Martin Crum weten in zijn heel uitvoerige analyse van Alphabet.

Het nettoresultaat daalde, maar dat heeft niets te maken met achterblijvende bedrijfsprestaties, maar alles met winsten en verliezen op aandelenbelangen die Alphabet in bezit heeft. Wel is het duidelijk dat de markten momenteel getroffen worden door een flinke sell off. Het valt onmogelijk te bepalen op welk niveau die eindigt. Het veranderde koersdoel en advies vindt u hieronder.

De IEX BeleggersPodcast live!

Het is weer donderdag en dat betekent dat u uw vragen voor de IEX BeleggersPodcast van morgen hieronder achter kunt laten. Bent u nou fervent luisteraar van de podcast, dan heb ik leuk nieuws. Op 1 juli kunt u namelijk zelf bij de opname van de IEX BeleggersPodcast aanwezig zijn. Arend Jan Kamp en Niels Koerts zullen de podcast namelijk live opnemen op de IEX Beleggersdag. Verder zijn bekende sprekers en belangrijke namen uit de beleggerswereld aanwezig. Denk onder andere aan Prins Constantijn, Ahold Delhaize CEO-Frans Muller en de CFO van KPN. Tickets zijn hier te krijgen.

Rentes

Het zijn niet alleen de aandelen, maar ook de rentes die zuidwaarts keren. Dat betekent dat beleggers voor veilig kiezen en obligaties in trek zijn. De Nederlandse tienjaarsrente daalt met zes basispunten tot 1,23%.

Brede markt

De AEX (-2,1%) presteerde vandaag slechter dan Frankrijk (-1,4%) en de Duitse DAX (-0,7%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 30,3 punten.

Wall Street koerst opvallend genoeg deels in het groen: S&P 500 (+0,2%), Dow Jones (-0,4%) en de Nasdaq (+1%).

De euro stijgt met 1,3% erg hard en noteert nu 1,060 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+1,6%) en zilver (+2,3%) in de plus.

Olie: WTI (+1,3%) en Brent (+1,2%) zijn in trek.

Bitcoin (+3,1%) stijgt.

Het Damrak:

De margekrimp bij Tencent, waarin Prosus (+1,6%) een belang van bijna 30% heeft, lijkt tot stilstand te zijn gekomen, en zelfs tegen de gedaalde koers van Tencent is het belang ruim meer waard dan de prijs van het aandeel Prosus. Maar maakt dat Prosus koopwaardig? U leest het in deze analyse die Paul Weeteling vandaag schreef.

(+1,6%) een belang van bijna 30% heeft, lijkt tot stilstand te zijn gekomen, en zelfs tegen de gedaalde koers van Tencent is het belang ruim meer waard dan de prijs van het aandeel Prosus. Maar maakt dat Prosus koopwaardig? U leest het in deze analyse die Paul Weeteling vandaag schreef. Met een plus van 5% is Just Eat Takeaway vandaag de grootste stijger binnen de AEX. Klikken we in de Markt Monitor echter year to date aan, dan is het een ander verhaal. De maaltijdbezorger staat dan helemaal onderaan de AEX met een verlies van een kleine 60%.

vandaag de grootste stijger binnen de AEX. Klikken we in de Markt Monitor echter year to date aan, dan is het een ander verhaal. De maaltijdbezorger staat dan helemaal onderaan de AEX met een verlies van een kleine 60%. Signify (-5,6%) en B&S Group (-5,4%) gingen vandaag ex-dividend. De ledverlichtingspecialist betaalde aandeelhouders €1,45 per aandeel en B&S Group keerde €0,18 per aandeel uit.

(-5,6%) en (-5,4%) gingen vandaag ex-dividend. De ledverlichtingspecialist betaalde aandeelhouders €1,45 per aandeel en B&S Group keerde €0,18 per aandeel uit. ABN Amro (-1,3%) is door Kepler Cheuvreux van de kooplijst geschrapt. Het koersdoel is flink verlaagd: van €17,30 tot €11,50. Daarmee acht Kepler Cheuvreux het aandeel niet meer koopwaardig en plakt het een houdadvies op de bank.

Adviezen

Aalberts: naar €58 van €56 en verlaagd naar houden - Morgan Stanley

ABN Amro: naar €11,50 van €17,30 en verlaagd naar houden - Kepler Cheuvreux

ABN Amro: naar €13 van €14 en houden - Credit Suisse

ABN Amro: naar €11,40 van €12,50 en houden - UBS

ABN Amro: houdadvies met een koersdoel van €12,40 - Citi Research

Agenda vrijdag 20 mei 2022

00:00 Bava Accell over bod KKR

00:50 Handelsbalans - April (Jap)

06:30 Consumentenvertrouwen - Mei (NL)

06:30 Investeringen - Maart (NL)

08:00 Producentenprijzen - April (Dld)

08:00 Detailhandelsverkopen - April (VK)

09:00 Corbion - Ex-dividend

11:00 Consumentenvertrouwen - Mei (Bel)

13:00 Deere - Cijfers tweede kwartaal (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - Mei vlpg (eur)

16:00 Leidende indicatoren - April (VS)