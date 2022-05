We moeten nog op gang komen voorbeurs, let op AF-KLM, ABN en Prosus

De AEX-indicatie is +0,2%, net als de andere Europese en Amerikaanse futures en in Azië komen de koersen ook niet veel verder dan dat.

We zijn het helemaal niet meer gewend dat het ook saai, beweging- en richtingloos kan zijn op dit uur. Er zijn ook geen gierende headlines,

Europese futures doen dus nipt hoger

De Amerikaanse moeten nu een paar tienden terug na een mooi koopfeestje gisteren op de Big Board

In Azië spot u louter kleine plussen of minnen, het beweegt amper. Tencent doet -2,3% in Hong Kong en komt om 09:00 of 10:00 uur met Q1's. Baidu is vanavond

De volatiliteit (CBOE VIX Index) daalde -5,0% naar 26,1

De dollar zakt 0,1% naar 1,054

De Duitse tienjaars rente zakt nu een basispuntje naar 1,04% en de Amerikaanse doet er eentje meer op 3,0%

Goud doet -0,2%, olie stijgt ruim 1% en crypto daalt een paar tienden

Oh, daar is al een gierende headline. Wat een verrassing! Dit moet even landen, wie deze zag aan komen...



De volatiliteit loopt terug, de AEX zit even een beetje in niemandsland en blijft de index eigenlijk niet redelijk goed liggen getuige het slechte sentiment, de Wall of Worry in de economie en geopolitiek en de berentsunami op de beursvloer?



Intussen bij de Stier & Ploeteren 500, een van de weinige grote indices die nog niet officieel in een bear market zit. De index komt even terug van intradag zelfs -19,9%, maar verder is iedere conclusie nog voorbarig? De Nasdaq 100 en technologie zitten wel in een bear market.



Wat eigenlijk ook wel goed blijft liggen, is bitcoin. Aan het saaie lijntje te zien zou u bijna denken dat er even helemaal niks te doen is in dit wereldje, waarde gemoederen weer hoog oplopen met vooral die stablecoins.



Over naar het Damrak, er zijn Q1's. Hogere fees, hogere voorzieningen, lagere rentebaten, hogere kosten, maar vooral weer winst: ABN Amro heeft meevallende cijfers. CTP en Azerion staan ook aangekondigd en kunnen ieder moment doorrollen. Doe ons een lol beste beursbedrijven: cijfers graag om 07:00 uur.



Dan nog even dit. Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde gisteren in een interview met WSJ zijn woorden van twee weken terug bij het rentebesluit: inflatiebestrijding ten koste van alles en in Q4 moet de rente weer normaal zijn. Even later zei hij nog dit en moeten we dan hieraan denken?

Right now it feels likte the natural rate is well above 3,6%.

Powell kreeg geen vragen of er er intussen peak-inflatie is.

Powell says the Fed will not hesitate to keep raising rates until inflation comes down https://t.co/E7eNG3tL1G — CNBC (@CNBC) May 17, 2022

Kijk kijk kijk, intussen aan de andere kant van de oceaan.

Traders ramp up ECB rate hike bets as Knot floats bigger move. #ECB's Knot said he supports 25bp increase in Jul, but a bigger move may be justified. Money mkts price in 104bps of tightening by Dec after comments compared to 86bps at the end of last week. https://t.co/OsirWyoiA3 pic.twitter.com/GkDQg3rd8L — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 18, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren mt prima cijfers Euronext, maar dat is strikt genomen Frans:

08:14 Britse producentenprijzen stijgen harder dan voorzien

08:08 CMA CGM wil belang in Air France-KLM

08:07 Britse consumentenprijzen stijgen nog harder

08:06 Vlakke opening Damrak voorzien

07:55 Meevallende winst voor ABN Amro

07:28 Japanse economie krimpt

07:03 Europese beurzen openen naar verwachting vlak

06:58 Meer ondernemersvertrouwen in Nederland - CBS

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen

17 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

17 mei Wall Street sluit flink hoger

17 mei Powell ziet Amerikaanse economie "min of meer" zacht landen

17 mei Olieprijs daalt

17 mei Wall Street fors omhoog

17 mei Europese beurzen sluiten hoger

17 mei Euronext verrast opnieuw met lage kosten

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 Resultaten 1e kwartaal 2022 (ABN AMRO Group NV)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (HAL Trust)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Inclusio S.A.)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Pharming Group NV)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Euronext NV)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Avantium Holding BV)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Ageas SA)

00:00 Resultaten 1e kwartaal 2022 (Home Invest Belgium SA)

00:00 Resultaten 1e kwartaal 2022 (Atenor SA)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (ASM International NV)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (National Bank of Belgium)

07:00 Producentenprijsindex Verenigd Koninkrijk - Apr 2022 (Verenigd Koninkrijk)

08:30 Vastgoed Verenigde Staten - Housing starts Apr 2022 (Verenigde Staten)

08:50 BNP Japan - Q1 2022 The First Preliminary (Japan)

08:50 Consumentenuitgave Japan - Q1 2022 The First Preliminary (Japan)

08:50 Overheidsuitgaven Japan - Q1 2022 The First Preliminary (Japan)

09:30 Consumptieprijsindex Verenigd Koninkrijk - Apr 2022 (Verenigd Koninkrijk)

09:30 Inflatie Verenigd Koninkrijk - Apr 2022 (Verenigd Koninkrijk)

09:30 Vastgoed Verenigd Koninkrijk- UK House Price Index (Verenigd Koninkrijk)

En dan nog even dit

Het ging weer met dik hout:

WATCH: Wall Street ended sharply higher, lifted by Apple, Tesla and other megacap growth stocks after strong retail sales in April eased worries about slowing economic growth https://t.co/Chp3EwxdxX pic.twitter.com/FraFWcYsEL — Reuters Business (@ReutersBiz) May 18, 2022

Hang Seng Tech Index -0,3% (Nasdaq Golden Dragon Index gisteren +5,2%), dat valt mee, maar de Chinese beurzen hebben hoog politiek gehalte. Uit een andere Bloomberg artikel:

China’s top economic official gave an unusual public show of support for digital platform companies, suggesting Beijing may be ready to let up on a year-long clampdown on tech giants.

After a crackdown that forced the internet industry to cut staff, freeze investments and even give away billions to social causes, China is now looking to that same industry to revitalize an economy struggling with lockdowns that have hit consumption and caused supply-chain bottlenecks.

The giants of China’s tech aren’t out the woods yet though. Tencent results due today are expected to show revenue rose by a mere 4.3% in the March quarter, while growth at Alibaba is projected at 7.1%

Tech stocks led a broad decline in China markets as support pledges from Vice Premier Liu He lacked fresh detail and new virus outbreaks around key cities weighed on investor sentiment https://t.co/kUVpqWTkhP — Bloomberg Markets (@markets) May 18, 2022

Wordt de voedselcrisis nou onder- of overschat?

India isn't the only one banning food exports. These countries are doing the same https://t.co/TKL3i0Mzcv — CNBC (@CNBC) May 18, 2022

Oeps, denk aan Unilever?

Consumenten stappen over van A-merk naar huismerk, blijkt uit onderzoek van @GfK. Maar ze zijn nog niet aan het koopjesjagen tussen verschillende supermarkten. Het percentage consumenten dat verandert van “hoofdsupermarkt” is stabiel. #inflatie — ABN AMRO (@ABNAMRO) May 17, 2022

Oh, het gaat echt wel door volgens Bloomberg?

In public, Elon Musk’s erratic tweets have sent Twitter’s shares flailing. Behind the scenes, advisers on both sides are plugging away to close a megadeal https://t.co/FE32ugCnpU — Bloomberg Markets (@markets) May 18, 2022

$46 miljard verdampt:

Walmart fell 11.4% today, its largest daily decline since October 16, 1987, which was the Friday before the Black Monday crash. Walmart would fall another 8.2% on Black Monday. $WMT pic.twitter.com/f0HOPHVwKe — Charlie Bilello (@charliebilello) May 18, 2022

Een kans is een risico en een risico is een kans, maar timing is altijd blind gokken:

Piling into the market in the hope that a selloff is over is a risky business. That's the lesson of the dot-com bust, @johnauthers writes https://t.co/YghdSyjEpn — Bloomberg Markets (@markets) May 18, 2022

U zoekt nog een idee? Wedbush draait:

Ja, hoe stable zijn stablecoins, dat is de grote vraag:

WATCH: From stablecoins turning wobbly to the shop that's beating volatility with live pricing, here are the week's big cryptocurrency stories https://t.co/EPh3VWzYNB pic.twitter.com/1chgubrghT — Reuters Business (@ReutersBiz) May 18, 2022

Geinig plaatje:

Read 'Em And Wheat



After a massive run up in Wheat prices following Russia's invasion of Ukraine, India halted wheat exports this weekend to address domestic supply concerns. Here's how that'll impact U.S. Food Inflation.https://t.co/7g4FbFdExi — Hedgeye (@Hedgeye) May 17, 2022

Veel plezier en succes vandaag.