Het kan altijd weer gekker op beurs, want nu zijn het beren die kopen

Ik begrijp dit stuk niet zo goed. Wat is het probleem hier? Buy low, sell high is toch de bedoeling? En als de koersen laag staan is het sentiment slecht, roept iedereen dat het nog veel lager kan en stroomt het financiële bloed door de straten. Kortom, een uitstekend moment om wat te kopen.



Verder zitten we, gezien het grotere plaatje, nog altijd in de Industriële Revolutie die ergens in 1760 begonnen is. Inmiddels zit de Derde Industriële Revolutie (digitalisering & communicatie) er bijna op en staan we aan de vooravond van de Vierde Industriële Revolutie. De kosten gaan voor de baten uit, dus winst laat nog op zich wachten. Alleen voor waardebeleggers is dat problematisch want zij mogen nu geen positie innemen. Echter, niet iedereen is een waardebelegger. Macro-analisten, de mensen die naar het grote plaatje kijken, hebben daar weinig boodschap aan.