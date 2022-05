Het kan altijd weer gekker op beurs, want nu zijn het beren die kopen

Het is het vreemde aan deze markt, zoals misschien wel iedere beurs eigenaardigheden heeft die niet (helemaal) met de boekjes rijmen.

Okee, het sentiment is heel slecht. Dat weten we.



Hier is dat wekelijkse AAII (American Assocation of Individual Investors)-sentiment: in dertig jaar waren er niet zo weinig stieren als nu:

Bevestiging:



Even tussendoor: denk niet dat ze bij Goldman Sachs over bovenmenselijke kwaliteiten beschikken, maar sentiment meten gaat wat gemakkelijker dan dom koersen voorspellen:

Goldman does S&P 500 price targets. pic.twitter.com/3aJJc3MZe0 — Sven Henrich (@NorthmanTrader) May 15, 2022

Berentsunami

Met zo veel beren en zo weinig stieren zijn de potentiële verkopers bijna op en... dan kunnen de koersen maar eén kant op: omhoog. En vice versa. Aldus de simpele vuistregel in de boekjes. Inderdaad laat de historische statistiek dit ook vaak genoeg zien. In maart 2009 bijvoorbeeld waren er ook veel beren.

Vanaf maart 2020 gaat deze vlieger niet meer op en is het eerder andersom. Sinds annus horribilis 1932 stond de aandelenbeurs er year-to-date niet zo beroerd voor als nu. Gecombineerd met de obligatiebeurs - de 60/40-portfolio is nog altijd de benchmark voor de industrie - is dit zelfs het slechtste jaar ooit.

Kortom, een berentsunami van jewelste en met name groeiaandelen zijn gruwelijk afgestraft. En dan dit. Bearish of niet, iedereen blijft geld in die markt pompen. Buy the dip is nog altijd het motto en als de koersen nog verder dippen, dan koopt u die ook maar. Zoiets? Want de instroom gaat doorrrrr.



Zelfs bij de buren met hun hevig lekkende obligatieplafonds is er instroom. De vastrentende markt:

Good news for 60/40 portfolio https://t.co/Sqg3O20lKC — DOTRADING (@Do_Trading) May 16, 2022



Ark Innovation ETF

Wat dacht u hiervan, wie staat hier niet paf van? Ark Innovation ETF belegt in de hoogste risicocategorie niet-winstgevende technologie-aandelen. Waar u verwacht dat iedereen hier wegholt, duikt juist iedereen erin! Terecht wat Corné opmerkt:

No capitulation here, ARKK investors are still buying the dip. Inflows in Cathy Wood's ARKK ETF at record high.

(light blue line). Usually there is a bottom when everybody is selling. Or has the average investor learned his lesson? That would be the first time in history. pic.twitter.com/nz8plfgqxW — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 15, 2022



Breekt het zweet u echter al uit als u de namen ziet en u de dalingspercentages ongeveer weet? Dit is de top 25 van het fonds. Wisselt per dag, want anders dan de naam ETF suggereert is dit een actief handelsfonds. Tegen 75 basispunten, ofwel bij Ark rinkelt de kassa sowieso. Wat de koersen ook doen.



Fantasie

Zweet? Dollartekens in de ogen, kan ook nog. Want zeg het maar: zit er misschien een Amazon in die lijst? Dat is de fantasie en precies wat Ark Innovation ETF zo spannend en verleidelijk maakt.

En zo mogen gedecimeerde tech-beleggers weer even dromen. Want ook #Amazon...

Wordt wel eens vergeten bij de als-u-toen-daar-instapte-had-u-nu-zoveel-gehad sommetjes. Behalve Bezos zelf was iedereen weg, denk ik, om nooit of te laat weer terug te keren https://t.co/NW1BGzuv6v pic.twitter.com/iMfDQpmRId — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 17, 2022



Ark Innovation ETF ging eind 2014 voor rond $20 naar de beurs. Met een domme en simpele S&P 500- of wereldindextracker verslaat u het fonds nú moeiteloos. Timing is echter alles Iets wat het verleden ook heeft uitgewezen, is dat als u de handdoek werpt of capituleert, de markt nog wel eens wil draaien.

Nu instappen?

Stel u wil erin, hoe...? Het plaatje doet het misschien optisch vermoeden, maar moet ik nu instappen is een verboden vraag. Als u een echte trader bent, hebt u uw eigen systeem en werkwijze. De gemiddelde particulier die niet de hele dag met 36 schermen en een Bloomberg bovenop de markt zit, kan dit overwegen:

Consequent plukjes bijkopen op de daling

Proberen de bodem te timen en dan all-in gaan. Als u goed gokt, hebt u de jackpot, maar die kans is héél klein

Wachten op een technische draai. Bij bevestiging van een trendbreuk is de eerste, enorme koerswinst inderdaad weg, maar bij zo'n torenhoge-bètafonds blijft er nog genoeg over bij een nieuwe opgaande trend.

Of wordt het doormodderen?

Opgaande trend, wie zegt dat eigenlijk? Zijwaartsen of doormodderen kan ook nog. Wellicht is de Nasdaq 100 of brede markt dan ook aantrekkelijker, vanwege aandeelhoudersreturn als dividenden en buy backs die u daar wel en bij deze groeifondsen echt niet krijgt. Maar ja, nu nog verkopen na dit alles...