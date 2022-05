Vijf vragen aan Paul Weeteling, tech-analist Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Redactioneel Categorie: Evenement

Paul Weeteling analyseert veel van de techfondsen in het IEX-universum. Op 1 juli kunt u hem ontmoeten op de IEX Beleggersdag in Bussum. Wie is Paul Weeteling en wat is zijn visie op het techlandschap? Je staat bekend als de tech-specialist van IEX. Hoe komt het dat je zoveel weet van tech-aandelen?

"Ergens in geïnteresseerd zijn van nature helpt een hoop om ergens veel van te weten te komen. Met tegenzin dingen lezen en uitzoeken is natuurlijk nogal taai.



Ik heb van jongs af aan al interesse in hoe dingen in elkaar steken in brede zin. Technologische vooruitgang komt dan al snel in het vizier vanwege de dynamiek."



Je staat ook bekend als tech-optimist: als een aandeel geen Strong Buy van je krijgt, laat je doorschemeren dat dat is omdat het wat langer dan twee jaar kan duren voor de grote stijging plaatsvindt. Waarop is dat optimisme gebaseerd?

"Ontwikkelingen op het gebied van chiptechnologie en batterijen ontvouwen een ruimer palet aan mogelijkheden dan we in lange tijd gezien hebben. Ik denk daarom dat dit een decennium wordt van ongeëvenaarde waardecreatie door technologische vooruitgang.



Daarnaast vindt de aandelenselectie bij IEX Premium ook voor een klein deel plaats op basis van wat we in een aandeel zien. Het heeft immers geen zin om telkens negatief te schrijven over een aandeel dat niemand kent.



Valt er ook een bear case te maken voor een bedrijf als bijvoorbeeld Uber?

"Ja, die valt zeker te maken. Dat geldt overigens voor ieder aandeel. Bij Uber is het zaak dat de winstgevendheid van een verdienmodel op basis van delivery on demand (dus puur de bezorgdienst) structureel aangetoond wordt. Dat is tot nu toe door niemand voldoende bewezen en als dat niet lukt valt een deel van de bull case weg.



Verder wordt het spannend om te zien hoe Uber omgaat met de opkomst van autonoom rijden. Dit is iets geheel nieuws dus dat is best spannend, maar als het werkt zal het de marktomvang ook exponentieel vergroten.



Zie je het Metaverse van de grond komen? Als mensen er dure VR-sets voor moeten aanschaffen en dan in een ongemodereerde wild-west-omgeving terechtkomen, zouden ze dan niet gewoon in GTA blijven zitten of waar ze nu dan ook zijn?

Ik zie het Metaverse zeker van de grond komen! Er valt ongetwijfeld waarde te creëren in een digitale omgeving waar zaken on demand zichtbaar zijn met een kwaliteit die grenst aan fysieke werkelijkheid. Denk aan communicatie, sales etc. Daarnaast kunnen er allerlei nieuwe werelden en diensten bedacht worden.



Het lijkt me daarom een zekerheid dat het Metaverse er komt en waarschijnlijk groter wordt dan het internet nu is. Maar hoe het er exact uit komt te zien, weet nog niemand.



Welke aandelen ga je tippen op de Beleggersdag van 1 juli?

"Dat ga ik nog niet verklappen. Maar er zijn op dit moment zulke mooie kansen voor de lange termijn dat het niet nodig is om heel diep te graven om tech-aandelen met potentie te vinden.



De onderbouwing voor het nemen van een positie is echter nog belangrijker dan de naam zelf, want rendement wordt behaald op de lange termijn en een goede onderbouwing helpt om sterke namen vast te houden of zelfs bij te kopen in moeilijke tijden.

IEX Premium-leden ontvangen bovendien een extra korting: zij betalen slechts €14,95.

