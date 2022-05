De AEX heeft de zeven in zicht voorbeurs en weer reuring zat

AEX 700? We zijn niet ver weg - bodem 652,80 ook niet eigenlijk, maar top 829,66 wel - en de indicatie is inderdaad +0,9% op 700 na weer een wisselend rondje Wall Street met vooral technologie in de min.

En vanwaar die mooie plussen? Omdat het kan. Aldus CNBC en zo kunnen u en ik het ook, duh. Markten bewegen, dáárom:

European stocks head for higher open as global markets strive to build positive momentum.

Europese futures positievemomentummen een paar tienden hoger

De Amerikaanse

In Azië staan overal plussen op het bord met de Hang Seng zelfs +2,5%. Tencent doet daar +3,8%, ofwel let op Prosus.

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -4,8% op 27,4

De dollar daalt met 0,2% naar 1,045

De Duitse tienjaars rente stijgt vijf basispunten naar 0,99% en de Amerikaanse drie naar 2,93%

Goud stijgt 0,3%, olie daalt 0,2% en crypto doet +1 à 2%

Analistenadvies, let op Prosus II:

Prosus: naar overweight van neutral en naar €73,40 van €45,40 - JP Morgan

Prosus: naar €50 van €46 (hold) - Jefferies

Nasdaq 100 (mini future) en bitcoin, het is frappant om te zien hoe de twee meest gewraakte risico-assets van dit moment samen optrekken: technologie en crypto. Bitcoin trouwens boven $30.000, ofwel de terra storm - die op het veld van eer gesneuvelde stablecoin - lijkt over te waaien.



Overal jammeren de beren, maar de S&P 500 zit nog net in een formele bear market en de volatiliteit heeft zeker nog geen paniek laten zien. Die daalde gisteren zelfs fors voor een bescheiden marktstijging.



Er is even geen marktbreed of belangrijk beursnieuws en dan maar even dit. Als schrale (?) troost voor gefileerde, vooral technologiebeleggers: gisteren was het 25 jaar geleden dat ene Amazon naar de beurs ging. Voor $1,50...



Het fonds heeft echter ook andere tijden gekend. Vergelijkbaar met Peloton nu. Of Peloton ook een Amazon is, is wat anders. In de begintijd van Amazon noemden we het fonds nog internetboekwinkel. Anyway, vis de nu aangeslagen techs met wel een goed businessmodel er maar uit en u wordt rijk.

Ik heb geen tips. En anders hield ik die wel voor mezelf.



Tot slot de AEX nog: leuk als de zeven terug is op het bord, maar beslissend voor het (technische) beeld is het niet.

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met ASMI, Alfen, Arcadis, Avantium, ING en Prosus:

08:12 Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel ING

08:07 Britse werkloosheid verder gedaald

07:54 Hogere opening AEX voorzien

07:52 JPMorgan Cazenove zet Prosus op kooplijst

07:24 Avantium ontvangt Europese subsidie

07:20 Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Prosus

07:18 Arcadis sluit samenwerking met Shenzhen Bus Group

07:16 Alfen in zee met Diebold Nixdorf

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

07:04 Nederlandse arbeidsmarkt nog krapper in eerste kwartaal - CBS

06:56 Beursagenda: macro-economisch

06:55 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:54 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

16 mei Wall Street verliest stoom

16 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

16 mei Jaarvergadering ASMI akkoord met alle agendapunten

16 mei Olieprijs stijgt verder

16 mei Verdeeld beeld Wall Street

16 mei Europese beurzen sluiten verdeeld

De agenda met Walmart en Amerikaanse detailhandelsverkopen:

13:00 Home Depot Q1-cijfers

13:00 Walmart Q1-cijfers

14:30 VS detailhandelsverkopen apr +0,7% MoM

15:15 VS industriële productie apr +0,4% MoM

16:00 VS handelsvoorraden mrt +1,8% MoM

18:00 Euronext Q1-cijfers

En dan nog even dit

Uh-oh:

WATCH: Wall Street's megacap growth stocks ended mostly lower with Tesla dropping nearly 6% and Amazon, Alphabet and Apple all losing a percent or more https://t.co/w1L7S4Yn04 pic.twitter.com/P0elGJkh4j — Reuters Business (@ReutersBiz) May 17, 2022

Zo maar een gedachte, wil China misschien niet gewoon van Biggest Tech af?

Tencent and Alibaba are struggling to keep up with even the most staid utilities as China’s crackdown on internet giants takes its toll https://t.co/dUhZFSVoUA pic.twitter.com/3UM9Gs0hvx — Bloomberg Markets (@markets) May 17, 2022

Wut?!

Not a single car was sold in Shanghai during the lockdown last month https://t.co/zMyH2OklCJ — Bloomberg Markets (@markets) May 17, 2022

Hoe stil wordt u hier van?

Apple has bought back $500 billion in stock over the past 10 years, which is greater than the market cap of 493 companies in the S&P 500.$AAPL



Charting via @ycharts pic.twitter.com/V5eYEsdXJJ — Charlie Bilello (@charliebilello) May 15, 2022

En geen kasstroom, denk ik dan:

WATCH: Gold prices are down to their lowest level since Jan. 31 as a strong greenback hammers demand for bullion. Analysts predict the momentum is heading away from the once-shiny safe haven pic.twitter.com/44il5FuYE1 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 17, 2022

Gasprijs ook door het dak in de VS:

Oil traded near the highest close in almost eight weeks on strength in products markets, with US gasoline at unprecedented levels https://t.co/TiEYqzxmFz — Bloomberg Markets (@markets) May 17, 2022

Is dat zo?

From @Breakingviews: @liamwardproud explains how a recent stablecoin crash has dragged some cryptocurrency ideals back to earth https://t.co/25ykAIRAhB pic.twitter.com/7cRxk4GMcD — Reuters Business (@ReutersBiz) May 17, 2022

Wie hebben we hier?

Elon Musk stoked speculation that he could seek to renegotiate his takeover of Twitter, saying a viable deal at a lower price wouldn’t be “out of the question” https://t.co/Z9LRLwG9jf — Bloomberg Markets (@markets) May 16, 2022

En de uitsmijters:

?? — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2022

Jeff Bezos maakt met niemand minder dan de president ruzie. Over inflatie:

their best to add another $3.5 TRILLION to federal spending. They failed, but if they had succeeded, inflation would be even higher than it is today, and inflation today is at a 40 year high. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 16, 2022

Hier het hele verhasal:

The war of words between Jeff Bezos and the White House escalated with the two sparring over the Biden administration’s handling of inflation and its plans to tax the rich. More here: https://t.co/D2QaNBspYq pic.twitter.com/zj9OSdLzVD — Reuters Business (@ReutersBiz) May 17, 2022

Veel plezier en succes vandaag.