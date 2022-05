Bericht delen via:

Deze keer een tamelijk technisch verhaal over twee hoofd-en-schouderformaties op de AEX.

Van onze leden ontving ik daar meerdere vragen over. Ze willen vooral de specificaties van een hoofd-en-schouderformatie leren, hoe je het koersdoel moet berekenen en hoe je de verschillende fases van dit patroon kunt herkennen

Van belang is altijd eerst vooraf vast te stellen over welk tijdsbestek deze patronen zich voltrekken.

Timeframes

Ik heb het over het tijdsbestek waarin de hoofd-en-schouderpatronen van de AEX worden gevormd, dus de timeframes. Laat ik die eerst duiden.

De hoofd & schouder waar veel vragen betrekking op hadden, tekenen zich grotendeels eind 2021 af. Op onderstaande grafiek heb ik de toppen van dit patroon gemarkeerd met de rode letters S1, H en S2. De neklijn is aangegeven met N1.

Deze hoofd-en-schouderformatie is reeds voltooid met de daling onder de neklijn op 750 punten. Technisch kwalificeer ik het voorlaatste herstel (naar 743 punten) als een bearish pullback (zie uitleg onderaan).

Nog een hoofd-en-schouderpatroon

Ik zie daarnaast een tweede hoofd-en-schouderpatroon, dat zich over een langere periode aan het vormen is. Dit startte de eerste schouder in het voorjaar van 2021 (I). De toppen van deze hoofd & schouder heb ik gemarkeerd met de blauwe cijfers I, II en III.

De II staat voor het hoofd. Dit correspondeert met het hoofd van die andere hoofd-en-schouderformatie. De blauwe letters I en III markeren de twee schouders.

Deze langere hoofd & schouder is nog niet voltooid en heeft daardoor dus nog geen voorspellende waarde.

Dan de koersdoelen

Het koersdoel van 671 punten voor de korte hoofd & schouder is gehaald en zelfs iets overschreden. Dat koersdoel bereken ik door de afstand tussen de neklijn (750) en het hoofd van 829 onder de 750 te projecteren.

Het koersdoel voor de lange hoofd & schouder ligt rond 471 punten. Dat koersdoel heb ik berekend door de afstand tussen de neklijn N (650) en het hoofd (829) onder de neklijn (650) te projecteren. Dan trekken we 179 punten af van neklijn N. Dat levert dus een koersdoel van 471 punten op. Maar zoals gezegd is de lange hoofd & schouder nog niet gecompleteerd.

Ik hoop de vele vragen over de hoofd & schouder hiermee te hebben beantwoord.

Vast staat wel dat de opleving die we nu zien, eigenlijk de rechterschouder vormt voor de lange hoofd-en-schouderformatie.

Technisch beeld bij de AEX-index blijft zwak, ondanks tussentijdse oplevingen

De verkoopdruk in de AEX-index houdt aan nu rond 743 punten een lagere koerstop op de grafiek is achtergelaten. Eerder al zakte de AEX-index uit de stijgende trend, wat eveneens een signaal van zwakte was.

De eerste steun ligt rond 632,12 punten (de bodem van 17 februari 2020). Weerstand ligt op 750 punten (gevormd op 19 augustus 2021).

Uitleg hoofd & schouder en bearish pullbak

Hieronder leg ik de verschillende fases en kenmerken van de hoofd-en-schouderformatie uit.

Piek V1 is eerste top, de linkerschouder genoemd, van de onderstaande hoofd-en-schouderformatie Het hoofd wordt gevormd door V2. Indien de laatste rally strandt op een lager niveau, dus onder V2, wordt het deel bij V3 de rechterschouder gevormd.

Het patroon wordt voltooid indien vervolgens de neklijn N, tussen bodems K1 en K2, breekt.

Het koersdoel van onderstaande hoofd & schouder ligt rond 90. Om dit te bepalen wordt de afstand tussen N en V2 afgetrokken van 100 (waar neklijn N ligt).

Ten slotte zien we weer een lagere top bij V4. Indien deze onder N ligt, kwalificeren we die als een bearish pullback.

De top V4 vormt bovendien de tweede lagere top na V2 en V3.