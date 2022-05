Het vlot niet voorbeurs en kies zelf hoeveel zorgen u zich maakt

De AEX-indicatie is -0,3% na die rally vrijdag, een gedenkwaardige cryptoweek en nu is er weer veel slecht nieuws. Malaise en mineur, het is en het voelt ook echt als een ouderwetse bear market? Gelukkig hebben we de winsten nog.

Europese en Amerikaanse futures openen allemaal een paar tienden lager

In Azië kleurt alles en iedereen een paar tienden hoger, op China na dat licht daalt. Tencent staat -0,2% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot vrijdag -9,1% op 28,9

De dollar ligt vlak op 1,04%

De Duitse en Amerikaanse tienjaars rentes dalen twee basispuntennaar 0,94% en 2,93%

Goud doet -0,2%, olie staat rond -1,5% en crypto ligt goed (geen fratsen daar dit weekend)

Ook goedemorgen zeg. Hoeveel? Ja, de technologie-afstraffing mag er zijn. De percentages zijn hier en daar net zo verbijsterend als in de bear market 2000-2003 en ook Big Tech ontkomt niet aan de beer. In China wordt de Big Tech koersschade op $2 biljoen geschat.

Intussen is er weer slechte Chinese data door en hoe. De lock downs wegen.



Apple is nog net even groter ($2,28 biljoen tegen omgerekend $2,25 biljoen), maar het grootste olieconcern ter wereld had gisteren mooie cijfers, maar deed wel -5,3%. Bij ons is er ook zo'n wedstrijdje, ASML is nu €212 miljard waard en Shell €202 miljard.



Bij ons zijn er Q1-cijfers van B&S Group en die vallen ruim mee. Ondanks... U ziet het, wederkerende thema's als personeelsproblemen en transportkosten wegen ook bij B&S. Outlook gehandhaafd.



Intussen probeert de cryptomarkt uit te vlooien wat er vorige week nou precies verkeerd ging met terra en vooral wat de besmetting is en kan zijn. Vooralsnog lijken er nog geen andere stablecoins, crypto's en partijen in de problemen, maar wat zijn de risico's hier groot en ook uit onverwachte hoek.

What to make of Crypto's Terra moment? The latest Bloomberg Crypto newsletter talks contagion concerns https://t.co/OOb9NsLTuY — Bloomberg Crypto (@crypto) May 15, 2022

Intussen is bitcoin aan een aardige herstel rally bezig. Dat kunnen we van de AEX nog niet zeggen en intussen is de situatie voor de grote S&P 500 ook penibel. Die rally vrijdag gebeurde nadat de index donderdag intradag tot op -19,9% van de top kwam. Het is nog steeds buy the dip dus. We gaan zien of het nog werkt.

Verder is er geen bal te doen nu voorbeurs op het Damrak. Wel gaan straks Arcadis, Boskalis en Fagron ex-dividend.



De agenda:

04:00 China industriële productie apr +0,4% MoM

08:00 B&S Group Q1-cijfers

09:00 Arcadis notering €0,70 ex-dividend

09:00 Boskalis notering €0,50 ex-dividend

09:00 Fagron notering €0,20

09:00 Bpost notering €0,49 ex-dividend

14:30 VS Empire State Manufacturing Index mei

En dan nog even dit

Wat is dit? CNBC:

In a speech in 2019, the Chinese leader said blockchain was an “important breakthrough in independent innovation of core technologies.”

Since then, China has quietly been building a platform that aims to facilitate the deployment of blockchain technology for enterprises. It is called Blockchain-based Service Network (BSN).

BSN, which has links to the Chinese government, is aiming to go global but could face challenges.

China has been quietly building a blockchain platform. Here's what we know https://t.co/CtLU3ptkEs — CNBC (@CNBC) May 16, 2022

Verrassend? Meer China. Of Tencent. En dus Prosus:

China’s tech crackdown was a $2-trillion-dollar nightmare.



Now Covid lockdowns are making things worse, writes @Shuli_ren https://t.co/1cAwCCLfK7 — Bloomberg Opinion (@opinion) May 16, 2022

Uh-oh:

The UK is fast becoming the epicenter of the global stagflation crisis, with the world’s fifth-biggest economy on the verge of recession https://t.co/d5ehDIvfnm — Bloomberg Markets (@markets) May 16, 2022

Meer malaise:

As spiraling inflation spreads across the globe, emerging-market bonds from Turkey to Thailand are feeling the brunt https://t.co/dCGpFBlTwQ pic.twitter.com/Ur8RXzbbZs — Bloomberg Markets (@markets) May 16, 2022

Hier een belangrijke usual suspect:

The soaring dollar is propelling the global economy deeper into a synchronized slowdown by driving up borrowing costs and stoking financial-market volatility https://t.co/AEuGoMb6Vw — Bloomberg Markets (@markets) May 14, 2022

Dat is snel...

Germany plans to stop importing Russian oil by the end of the year even if the European Union fails to agree on an EU-wide ban in its next set of sanctions https://t.co/fvTxGcI3sS — Bloomberg Markets (@markets) May 16, 2022

Allemaal even zoeken:

What happened to the $3.5 billion in Bitcoin purchased as a reserve by the foundation set up by the creators of the failed Terra block? https://t.co/hzQhzoCsby — Bloomberg Markets (@markets) May 15, 2022

Koersen voorspellen, wie heeft er nog nooit mee voor jan joker gestaan:

Goldman does S&P 500 price targets. pic.twitter.com/3aJJc3MZe0 — Sven Henrich (@NorthmanTrader) May 15, 2022

Eh ja en nu:

WATCH: Will Elon Musk leave Twitter at the altar? That’s what investors were wondering after Musk tweeted that his deal for Twitter was 'temporarily on hold' https://t.co/0TcIEiyf17 pic.twitter.com/5tLTJiOF3S — Reuters Business (@ReutersBiz) May 14, 2022

Het zal ook niet:

S&P 500 CEO pay packages rose to $14.7mln in 2021, a new high. 9 CEOs got packages of $50mln or more. Analysis shows that high compensation didn’t always mean better performance. Only 1 of the 25 highest-paid CEOs headed one of the 25 best-performing comps https://t.co/eVRzEG1ASg pic.twitter.com/8VgWSjfaw3 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 15, 2022

Er is geen ontkomen aan:

If you’re a long-term investor in stocks, experiencing a large decline is a matter of when, not if.https://t.co/sDPOIsGN8I pic.twitter.com/lXxiymRYDZ — Charlie Bilello (@charliebilello) May 15, 2022

Veel plezier en succes vandaag.