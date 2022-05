Draagvlak brokkelt verder af

Het draagvlak van de Nederlandse beurs verzwakt steeds verder. Het negatieve sentiment is nog niet gedraaid.

Het uitermate zwakke draagvlak onder de Nederlandse beurs geeft aan dat het fundament onder de aandelenmarkt zeer kwetsbaar is. Dit wordt in elk geval gesuggereerd door de verpieterende Advance/Decline-ratio.

Het recente AEX-erstel van de afgelopen week, doet hiet niets aan af. Elke opleving, die beperkt blijft tot 720 punten, zal stranden door verkoopdruk.

Aantal dalers blijft zeer hoog ten opzichte van aantal stijgers

Indien, zoals nu, het aantal stijgende fondsen achterblijft, geeft dit aan dat er onvoldoende steunpilaren zijn. Elk herstel ontbeert dan voldoende draagvlak.

Ik gaf hier al eerder aan dat het stutwerk onder de Nederlandse beurs onvoldoende is uitgehard. Maar feitelijk is de situatie verder verergerd. Dit kunnen we afleiden uit het toenemend dagelijks aantal dalende aandelen, ten opzichte van het aantal stijgers.

De Advance/Decline-ratio, die hieruit voort vloeit, geeft sinds november steeds lagere toppen weer. Ook op korte termijn blijft het aantal stijgers duidelijk achter ten opzichte van het aantal dalers.

Elke herstel van de Nederlandse beurs in de afgelopen weken werd steeds begeleid door door slechts een beperkt aantal stijgende aandelen. Dit uit zich vervolgens in een zwakke Advance/decline-lijn (zie uitleg onderaan).

Voorbeeld

Dit lijkt ingewikkeld. Ik krijg er veel vragen over. Laat ik hier eens een ander voorbeeld bij nemen.

Stel, u bouwt een huis. Daarvoor zijn 100 betonnen heipalen nodig. Maar door zuinigheid besluit u er slechts 40 voor te gebruiken.

Indien de Advance/Decline-ratio het aantal heipalen zou berekenen, zou dat een zeer zwak verloop laten zien. Welnu, het aantal heipalen onder de beurs bedraagt slechts 20 (in plaats van 100).

Vandaag beoordeel ik de AEX en de verhouding stijgers/dalers op de Nederlandse beurs.

AEX laat het kopje nog steeds hangen

De AEX-index laat nog steeds een patroon met lagere toppen zien.

Na het all-time high rond 829,66 punten in november, kwam er een lagere top rond 812,55 punten (begin januari), eentje rond 772,23 punten (in februari) en een lagere top rond 743,05 punten (gevormd op 5 april).

Vanaf begin april tekent zich opnieuw een serie lagere topjes af. Dat bewijst dat de verkoopdruk boven de Nederlandse beurs nog niet verwerkt is.

De combinatie van lagere AEX-toppen met de verzwakkende Advance/decline-ratio (tweede grafiek), lijkt een krachtig herstel op korte termijn in de weg te zitten.







Draagvlak brokkelt verder af

De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs is al geruime tijd zeer zwak. Het verloop sinds november met lagere toppen geeft aan dat het draagvlak onder de beurs zwak is.

Maar het feit dat de bodem van maart van deze indicator is gebroken, verergert het beeld. Te meer omdat de AEX-bodem van maart niet is gebroken. Dit geeft aan dat het koersverloop van de Nederlandse beurs sindsdien op veel te weinig heipalen is gebouwd.

Ik concludeer dat het aantal dalers per saldo veel groter blijft dan het aantal stijgers.



Uitleg A/D-ratio

Deze zogenaamde breadth-indicator meet dagelijks het draagvlak van de Nederlandse beurs. Naarmate elke dag steeds meer aandelen in de plus eindigen (verschil tussen stijgende en dalende aandelen) neemt het aantal pijlers onder de markt, waarop de uptrend gefundeerd wordt, toe.



De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs ligt thans, op korte termijn, vlak. Het draagvlak van de markt blijft goed, maar wordt niet sterker.

Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal stijgers in evenwicht blijft ten gunste van het aantal dalers. Deze indicator duidt erop dat het draagvlak van de beurs redelijk blijft.

Dagelijks berekend

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.

Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.

Draagvlak

De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator wijst erop dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.

Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.