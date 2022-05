Slotcall: markt mist zelfvertrouwen

quote: jan de vakman schreef op 16 mei 2022 21:02: Ik deel de mening van Martin, wat postnl betreft, de kans is levensgroot dat ook de winstgevende pakketten divisie, dermate onderuit gaat, dat de winstgevendheid van postnl fors terugvalt, denk alleen maar aan wat er gebeurt, als iedereen, de tering naat de nering moet zetten, de sterk verminderde koopkracht, zal voor mega minder pakketten gaan zorgen!!

Misschien. Maar misschien ook niet. Ik koop scheermesjes online. Want veel goedkoper. En niet alleen scheermesjes. Heel veel dingen die online goedkoper zijn. Dus, als anderen er ook zo over denken, misschien wel meer pakjes. Of evenveel. Of minder, maar niet mega. We zullen zien ...